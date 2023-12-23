Yeni görüntüler, kolluk kuvvetlerinin ateş etmeden önce Maine'deki saldırganın akıl sağlığı ve silahlara erişimi konusundaki endişelerin farkında olduğunu gösteriyor

Sagadahoc İlçe Şerif Ofisi'nin araç kamerası görüntüleri, kolluk kuvvetlerinin tetikçi Robert Card'ın sorunlarından haberdar olduğunu ve Eylül ayında ateşli silahlara erişimi konusunda endişeleri olduğunu gösteren ayrıntıları ortaya koyuyor. O sırada yetkililer Card ile bir evde yüzleşmek için adımlar atmış, ancak Card kapıyı açmamıştı.

ABD ordusunda yedek subay olarak görev yapan Card, 25 Ekim akşamı Maine eyaletinin Lewiston kentinde bir bowling salonu ve bir restorana düzenlediği silahlı saldırıda 18 kişiyi öldürmek ve 13 kişiyi yaralamakla suçlanıyordu. Yoğun bir insan avının ardından iki gün sonra Lewiston yakınlarında kendi kendini vurmuş bir şekilde ölü bulundu.

Olaydan önce Card'ın ailesi Mayıs ayında Sagadahoc İlçe Şerifliği ile temasa geçerek polise "akıl sağlığının Ocak ayında bozulmaya başladığını" ve "sağlığından endişe ettiklerini" söylemiş, şerifliğin 30 Ekim tarihli haber bültenine göre "Card'ın ateşli silahlara erişimi olduğunu" da eklemişti.

Birkaç ay sonra, Eylül ayında, şerifin ofisi Card'ın Maine, Saco'daki ordu yedek birliğinden bir e-posta aldı ve kolluk kuvvetlerinden Card üzerinde bir sağlık kontrolü yapmalarını istedi.

CNN yorum için Card'ın ailesine ulaştı.

Haber bültenine göre, hem aile üyelerinden hem de ordu yedek birliğinin üyelerinden tekrarlanan bu endişeleri duyduktan sonra, Sagadahoc County Şerif memurları Eylül ayında Card'ın evine giderek onunla temasa geçmeye çalıştılar, "defalarca kapıyı çaldılar", onu görmediler ancak "karavanın etrafında hareket eden birini duydular".

Yetkililer Card'ın silahları konusunda endişeli

CNN'in Cuma günü Sagadahoc İlçesi Şerif Ofisi'nden elde ettiği 16 Eylül tarihli iki araç kamerası videosundan birinde, bir yardımcısının devriye arabasında yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında ABD Ordusu Yedek Yüzbaşısı Jeremy Reamer ile konuştuğu duyuluyor.

Şerif yardımcısı Reamer'a "panikçi" olarak görünmek istemediğini ancak Card'ın yedek birlikteki durumu hakkında ordu yedek yüzbaşısından "sadece bazı cevaplar almaya çalıştığını" söylüyor.

Şerif yardımcısının Reamer'a "Onlar (Card'ın ailesi) onun bir toplu katliam yapmasından endişe ediyorlar, halüsinasyonlar görüyor, geçtiğimiz yaz birkaç hafta akıl hastanesinde yattı ve herhangi bir iyileşme belirtisi göstermiyor" dediği duyuluyor.

Şerif yardımcısı daha sonra Reamer'a Card'ın evinde ordu rezervinden devlet tarafından verilmiş silahlar olup olmadığını bilip bilmediğini soruyor.

Reamer yardımcısına Card'ın silahlara erişimi konusunda net olmadığını, ancak kendisine Card'ın "silahlarının bir aile üyesinin evine taşındığının" söylendiğini ancak doğrulayamadığını söylüyor.

Reamer, "Aile üyelerinde bunlara erişimi olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

CNN yorum için Reamer'a ulaştı.

Sagadahoc İlçe Şerif Ofisi tarafından yayınlanan bir başka araç kamerası videosunda, yardımcının Card'ın babası Robert Card Sr. ile konuştuğu ve oğlunu görüp görmediğini ya da oğlunun silahlara erişimi hakkında bir şey bilip bilmediğini sorduğu duyuluyor.

"Anladığım kadarıyla Ryan'ın (Card) silahları var ve ben sadece durumun böyle olduğundan emin olmak istiyorum. Bu konuda bilginiz var mı?"

Card'ın babası, oğlunun silahlara erişimi hakkında hiçbir şey bilmediğini ve yardımcısına diğer oğlu Ryan Card ile konuşmasını söyledi ve Robert ile son birkaç gündür konuşmadığını ekledi.

Card'ın yetkililerle yüzleşmekten kaçma geçmişi vardı

Ordu Yedek Yüzbaşısı Jeremy Reamer, Sagadahoc İlçesi Şerif Yardımcısını, Ordu Yedek Kuvvetlerinin geçmişte Card'ın kaçamak davranışlarıyla uğraştığı konusunda uyardı.

Reamer şerif yardımcısına "İşbirliği yapmayabilir ya da her neyse, ama sizin zorlamanızın bir anlamı yok," diyor. "Bizimle ya da herhangi biriyle muhatap olmak istemediğinde yaptığı şey bu gibi görünüyor. Kendini oraya kilitledi... sonuçta hiçbir şey olmadı. Silahı yoktu."

Reamer yardımcısına kendisinin de bir polis memuru olduğunu ancak New Hampshire'da yaşadığını ve Card gibi insanlarla başa çıkmak için farklı yasaları olduğunu söyler.

Şerif yardımcısı Maine'de durumun biraz daha karmaşık olduğunu söyler ve eyaletin " sarı bayrak" yasasına atıfta bulunarak şöyle der: "Kendisi ya da başkaları için tehlike arz eden biri olduğunda, silahlarına el koymak için izlememiz gereken bir süreç var."

Şerif yardımcısı Reamer'a "Bu tabii ki başa çıkmamız gereken bir engel ama aynı zamanda gaz havuzuna bir dinamit lokumu atıp işleri daha da kötüleştirmek de istemeyiz" dedi.

Milletvekili daha sonra yedek subay yüzbaşıya polisin Card'ın karavanına gidip onu kontrol etmeye çalıştığını ve evde olduğunu ancak "kapıyı açmadığını" belirttiğini söyler.

Geçtiğimiz hafta üçüncü taraflarca yapılan bir incelemede, Şerif yetkililerinin Card'ın akıl sağlığıyla ilgili endişelere toplu katliamdan önceki aylarda "makul" bir şekilde yanıt verdiği tespit edildi, ancak Sagadahoc İlçesi Şerif Ofisi stratejisinde iyileştirmeler yapılması önerildi.

97 sayfalık raporda, "Tarafsız bir analizin ardından, incelemeyi yapan kişi, Sagadahoc İlçe Şerifliği'nin Mayıs ve Eylül 2023'te Bay Card'ın akıl sağlığıyla ilgili endişelere verdiği yanıtların, koşulların bütünlüğü altında makul olduğu sonucuna varmıştır" deniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com