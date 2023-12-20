Yeni düzenlemelere göre Kaliforniya atık suları musluk suyuna dönüştürülecek

Kaliforniya Su Kaynakları Kontrol Kurulu, geri dönüştürülmüş suyun kamusal içme suyu sistemine pompalanması için tasarlanmış bir program olan Doğrudan İçilebilir Yeniden Kullanımı uygulamaya koyacak.

Kurul Salı günü oybirliğiyle yeni düzenlemeleri onaylayarak Kaliforniya'yı Colorado'dan sonra atık suyu içme suyuna geri dönüştüren ikinci eyalet haline getirdi.

Kurul Başkanı Joaquin Esquivel, amacın bir yandan halk sağlığını korumak, diğer yandan da eyaletin Colorado Nehri'nden gelen azalan su kaynağına olan bağımlılığını azaltmak olduğunu söyledi.

Esquivel, "Gerçek şu ki, Mississippi Nehri'ndeki herkes, Colorado Nehri'ndeki herkes, bir atık su arıtma tesisi deşarjından aşağıya doğru içme suyu alan herkes - ki sizi temin ederim hepiniz bunu yapıyorsunuz - zaten musluğa kadar tuvalet içiyor" dedi.

Orange County'nin Yeraltı Suyu Yenileme Sistemi halihazırda dünyanın en büyük arıtma sistemine ev sahipliği yapıyor ve yerel atık suyun %100'ünü geri dönüştürüyor.

Kötüleşen kuraklıkla birlikte, 38 milyon sakinine içme suyu sağlamakta zorlanan bir eyalet için bu hamleye uzun zamandır ihtiyaç duyuluyor. 2023 yılında Kaliforniya'nın %97'sinden fazlası orta ila şiddetli kuraklık içindeydi ve eyalet kayıtlara geçen en kötü çok yıllı kur aklığı yaşadı.

Kuraklık devam edecek ve su tedarikçileri buna ayak uydurmakta zorlanıyor. 2022 yılına ait bir su arz ve talep raporu, su tedarikçilerinin yaklaşık %18'inin potansiyel kıtlıkla karşılaşma riski altında olduğunu göstermiştir.

Eyalet, bazı sakinlerin "tuvaletten musluğa" su içmeye karşı duyduğu hoşnutsuzluğun üstesinden gelmek için uzun süredir mücadele ediyor. 1990'lardaki benzer çabalar, tuvaletten musluğa ifadesinin tutması ve fikrin uygulanamayacak kadar popüler hale gelmesiyle sonuçsuz kalmıştı.

Esquivel, olumsuz lakabına rağmen düzenlemelerin kamu güveni ve kamu sağlığının korunması açısından kilit önem taşıdığını söyledi.

Esquivel, "Burada sahip olduğumuz şey, güvenli ve saf suya sahip olmamızı sağlayan standartlar, bilim ve daha da önemlisi izlemedir - aslında muhtemelen şu anda bu sistemlerin çoğunun çektiğinden daha kaliteli su," diye ekledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yapılan bir araştırmaya göre musluk suyunun yaklaşık yarısı "sonsuza kadar kimyasallarla" kirlenmiş olabilir.

Güney Kaliforniya Metropolitan Su Bölgesi'nden yapılan açıklamada, "Bu yeni düzenlemeler, iklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla yüzleşirken su yöneticilerine kritik öneme sahip yeni bir araç sunuyor" denildi. "Bu düzenlemeler, Metropolitan'ın dünyanın en büyük su geri dönüşüm tesislerinden biri olacak ve hizmet alanımızdaki 19 milyon kişiye fayda sağlayacak olan Pure Water Southern California'nın gelişimini ilerletmesini sağlayacaktır."

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Kaynak: edition.cnn.com