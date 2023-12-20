Yeni Covid subvariant, grip ve RSV vakaları artıyor. Bir doktor bu tatilde nasıl sağlıklı kalabileceğinizi açıklıyor

Bu arada CDC, influenza, Covid-19 ve respiratuar sinsityal virüs veya RSV için aşıların artırılması gerektiği konusunda klinisyenlere yönelik bir uyarı yayınladı. Halk sağlığı kurumu, son dört hafta içinde tüm yaş gruplarında hastaneye yatışların grip için %200, RSV için %60 ve Covid-19 için %51 oranında arttığını bildirdi.

Enfeksiyonlardaki bu artış, ülke genelindeki ailelerin bir araya gelmeyi planladığı tatillerden hemen önce gerçekleşiyor. Hastanelerin bir kez daha dolmasına neden olan kış virüsleri hakkında insanlar ne bilmeli? Bu tatil sezonunda bireyler ne gibi önlemler almalı? İnsanlar seyahat ederken neleri akıllarında tutmalı? Ve etkinlik organizatörleri virüslerin yayılma olasılığını azaltmaya yardımcı olmak için ne gibi ek adımlar atabilir?

Bu sorularda bize yardımcı olması için, George Washington Üniversitesi Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu'nda acil durum doktoru ve sağlık politikası ve yönetimi profesörü olan CNN wellness tıp uzmanı Dr. Leana Wen ile konuştum. Kendisi daha önce Baltimore'un sağlık komiseri olarak görev yapmıştır.

CNN:Koronavirüs ile başlayalım. İnsanlar JN.1 alt değişkeni hakkında ne bilmeli?

Dr. Leana Wen: JN.1 alt değişkeni, bir başka alt değişken olan BA.2.86'nın soyundan gelmektedir. Her ikisi de 2022'den beri baskın olan Omicron türünün bir parçasıdır. JN.1 halihazırda Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerine yayılmış durumda ve şu anda ABD'de hızla bir yer ediniyor.

İyi haber ise elimizdeki araçların JN.1'e karşı hala etkili olması gerektiğidir. Ve koronavirüse karşı iki kış öncesine göre çok daha fazla araca sahibiz. Güncellenmiş koronavirüs aşısı ve Paxlovid gibi antiviral tedaviler yaygın olarak mevcuttur. CDC'nin klinisyenlere yönelik uyarısında, hastaları aşılarını güncel tutmaya ve mevcut tedavilerden yararlanmaya teşvik etmenin önemi ele alınmıştır. Aşılar ve tedaviler birlikte ciddi hastalıkların azaltılmasında son derece etkilidir ve bu da birçok hastanenin karşı karşıya olduğu yükün hafifletilmesine yardımcı olacaktır.

CNN: Peki ya grip ve RSV? İnsanların bu virüslere karşı da aşı olması neden önemli?

Wen: Grip ve RSV için hastaneye yatışlar da artıyor. Her ikisi için de güvenli ve etkili aşılar mevcuttur, ancak aşılama oranları düşük kalmaktadır.

CDC'nin klinisyen uyarısına göre, 18 Kasım itibariyle, 2022-2023 grip sezonuna kıyasla eczanelerde ve doktor muayenehanelerinde yetişkinlere 7,4 milyon daha az grip aşısı dozu uygulandı. Çocukluk çağı grip aşılama oranları da geriliyor; geçen yıl bu noktada %39'un biraz üzerinde olan aşılama oranları bu yıl %36'nın altında. RSV'ye gelince, uygun yaşlı yetişkinlerin sadece yaklaşık %15'i aşılanmıştır.

6 ay ve üzeri herkes grip aşısı yaptırmalıdır. RSV aşısı ise 60 yaş ve üzerindekiler için mevcuttur. Aşılama enfeksiyon olasılığını azaltır ve daha da önemlisi ağır hastalık ve ölüme ilerleme riskini azaltır.

CNN: Aşıya ek olarak, bireyler bu tatil sezonunda ne gibi önlemler almalıdır?

Wen: Kişilerin alacağı önlemlerin düzeyi, kendi tıbbi durumlarına ve bir araya gelecekleri kişilerin tıbbi durumlarına bağlı olacaktır.

Eğer bir kişi genel olarak sağlıklıysa ve birlikte vakit geçirmeyi planladığı kişiler de sağlıklıysa, iyi el yıkama ve hasta olduğunda diğer kişilerden uzak durma gibi genel önlemler yeterli olabilir. Bu kişiler için tatil toplantıları muhtemelen pandemi öncesi günlerden farklı olmayacaktır.

Öte yandan, yaşlı, bağışıklık sistemi baskılanmış ve/veya altta yatan ciddi kalp, akciğer veya diğer rahatsızlıkları olan kişiler ek önlemler almayı tercih edebilirler. Bu kişiler kapalı kamusal alanlarda N95 veya eşdeğer bir maske takmak isteyebilir. Başkalarıyla bir araya geldiğinizde açık havada ya da iç mekandaysanız iyi havalandırılmış ve kalabalık olmayan alanlarda kalmaya çalışın.

Sağlıklıysanız ancak hassas durumdaki kişilerle birlikte olacaksanız, onlarla konuşarak ne gibi önlemler almanızı istediklerini öğrenmeniz tavsiye edilir. Belki de onları görmeden önce hızlı bir Covid-19 testi yaptırmanızı isteyeceklerdir. Belki de sevdiğiniz kişi sizinle omuz omuza duran ve duyulmak için birbirine bağırmak zorunda kalan çok sayıda insanın olduğu büyük, gürültülü bir parti yerine sadece birkaç kişinin olduğu bir odada sosyalleşmeyi tercih eder. Belki de bir araya gelen herkesin buluşmadan önceki günlerde virüs maruziyetini azaltmasını isteyeceklerdir. En iyisi, bu tür durumlarda en savunmasız ve en tedbirli kişilerden ipucu almaktır.

CNN: İnsanlar seyahat ederken neleri akıllarında tutmalıdır?

Wen: Yine bu, kişinin ne kadar dikkatli olmaya çalıştığına bağlı olacaktır. Virüslerden kaçınmaya öncelik veren kişiler, kalabalık havaalanları ve tren istasyonlarında iyi oturan, yüksek kaliteli bir maske takmayı düşünmelidir. Bu kişiler kalabalık restoran ve barlardan uzak durmalıdır. Hareket halindeyken evde koronavirüs testleri yaptırmayı düşünün, böylece semptomlar geliştirirseniz veya birlikte toplandığınız biri tarafından talep edilirse test yapabilirsiniz.

Evden uzakta seyahat eden kişilerin de hastalanmaları durumunda bir planları olmalıdır. Antiviral tedavi için uygunlar mı, uygunlarsa nereden ve nasıl temin edecekler? Acil tıbbi yardım almaları gerekirse nereye gidecekler? Semptomatik hale gelirlerse, nerede izole olacaklar? Tüm bunları önceden düşünmek ve etrafınızdakilerin bu planları bildiğinden emin olmak daha iyidir.

CNN: Etkinlik organizatörleri virüslerin yayılma olasılığını azaltmaya yardımcı olmak için ne gibi ek adımlar atabilir?

Wen: Tatil toplantıları düzenleyen kişiler, havalandırmayı iyileştirmek için kapı ve pencereleri açarak toplantıları daha güvenli hale getirebilirler. Ülkenin bunun mümkün olduğu bölgelerinde yaşayanlar için, açık hava seçeneğinin olması, daha temkinli davrananlara katılma ve sosyalleşme olanağı sağlar.

İnsanlardan küçük gruplar halinde gitmelerini, yiyecek ve içeceklerin etrafında toplanmamalarını isteyerek ve el dezenfektanını yaygın olarak kullanıma sunarakbüfeler daha güvenli hale getirilebilir.

Katılımcılar arasında ekstra önlem almaları gerektiğini ifade edenler varsa, misafirlerden toplantı ile aynı gün hızlı bir ev koronavirüs testi yaptırmalarını istemeyi düşünün. Ev testi her Covid-19 vakasını bulmayacaktır, ancak yüksek viral yüke sahip olanların belirlenmesine yardımcı olur.

Bununla birlikte, koronavirüsün savunmasız bireyler için tehlikeli olabilecek tek virüs olmadığını unutmayın. Bu nedenle insanların kendilerini korumak ve ciddi hastalık risklerini azaltmak için aşı olmaları çok önemlidir.

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Kaynak: edition.cnn.com