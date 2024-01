Yeni çalışma, çığır açan prosedürün kalp onarımlarının çocuklarla birlikte büyümesini sağladığını gösteriyor

2022'de gerçekleştirdiği çığır açan ameliyat, Hollywood senaristlerinin bile dikkatini çekti ve hikayesi uzun süredir devam eden tıp dizisi "Grey's Anatomy "nin son bölümüne konu oldu.

Salı günü JAMA dergisinde yayınlanan bir çalışmada, doktorları başka bir dönüm noktasını belgeleyecek: Owen'ın kalbini onarmak için kullanılan doku ilk kez büyüdü, bu da bu tür bir onarımın uzun zamandır aranan bir hedefi.

İlk ameliyatı sırasında Owen'ın kalbi bir çilek büyüklüğündeydi. Bugün, 20 aylıkken, yaklaşık bir kayısı büyüklüğünde - ve yeni kapakçıklar ve kan damarları büyümesine ayak uydurdu, bu da aynı kusurla doğan çoğu çocuğun aksine, hayatı boyunca daha riskli kalp ameliyatları geçirmesi gerekmeyebileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, büyüyen kalp kapakçıklarını doku mühendisliği yoluyla gerçeğe dönüştürmek için çalışıyorlar ve bunları bir laboratuarda hücrelerden çimlendiriyorlar. Bu yaklaşım hayvanlarda işe yaradı, ancak insanlarda henüz başarılı olamadı.

Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü İleri Teknolojiler ve Cerrahi Şubesi şefi Dr. Kathleen Fenton, "Bu çok büyük bir gelişme" dedi. Kendisi yakın zamanda kısmi kalp nakillerinin potansiyeli hakkında bir başyazı yazmıştı ancak bu araştırmada yer almadı.

20 aylık olan Owen Monroe'nun kalp onarımı da onunla birlikte büyüyor.

"Bu bir çocuk, değil mi? Bu yüzden araştırma yapmak zorundasınız," diyor Fenton. "Bu çocukları uzun vadede takip etmeli ve gerçekten ne olduğunu görmelisiniz. Ama bence bunun, başka türlü iyi seçenekleri olmayan bir grup çocuk için çığır açan bir ilerleme olacağını ummak için her türlü neden var."

Prosedür hızla yaygınlaşıyor. Owen'ın ameliyatından bu yana, dokuzu operasyonu geliştiren Duke Health hastanesinde olmak üzere 12 çocuğa daha kısmi kalp nakli yapıldı.

Bu teknik aynı zamanda tek bir donör kalbin iki kritik durumdaki bebeğin hayatını kurtarmasına olanak tanıyan "domino nakli" ve bölünmüş kök nakline de olanak sağladı.

Domino naklinde, kanı yeterince pompalayamayan zayıf bir kalp kasıyla doğan ilk çocuğa bağışlanan bütün bir kalp nakledilirken, ikinci bebeğe ilk bebekten alınan sağlıklı kan damarları ve kapakçıklar naklediliyor. Ayrık kök naklinde ise bir kalbin işleyen parçaları iki bebeğe bağışlanır.

Fenton, "Büyük bir sıçrama olan şey, başka türlü kullanılamayacak donör parçalarını potansiyel olarak kullanabilmektir" dedi.

Duke Health'te pediatrik kalp cerrahisi şefi ve kısmi kalp naklini gerçekleştiren cerrah olan Dr. Joseph Turek, bunun ABD'de her yıl yüzlerce çocuğa yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

Yeni çalışmanın başyazarı olan Turek, "Nihayetinde bunun donör sayısı ile sınırlı kalacağını düşünüyorum" dedi.

"Bu ülkede yılda 500 pediatrik kalp nakli yapıyoruz ve kalp nakli yapılan çocukların büyük çoğunluğu için eski kalpleri mevcut. Onların kapakçıklarını kullanabiliriz. Yani benim tahminim, bunun yılda binden fazla çocuğa yardımcı olabileceği yönünde" dedi.

Küçük bir öncü

Owen'ın ebeveynleri Nick ve Tayler Monroe, 20. haftasında derinlemesine bir ultrason muayenesine gittiklerinde ciddi bir kalp kusuru olduğunu öğrendiler.

Owen'da trunkus arteriozis adı verilen nadir bir doğum kusuru vardı.

Normalde insanların kalplerinin üst kısmından çıkan iki büyük kan damarı vardır. Bunlardan biri olan pulmoner arter, oksijeni azalmış mavi kanı daha fazla oksijen alması için akciğerlere gönderirken, diğeri olan aort, oksijen bakımından zengin kırmızı kanı vücudun geri kalanına yakıt olarak gönderir.

Her yıl ABD'de doğan yaklaşık 250 bebeği etkileyen trunkus arteriyozda, bu iki damar kaynaşarak oksijenli ve oksijensiz kanın karışmasına izin verir. Ayrıca kanın geriye doğru akmasını önlemek için gereken bir kapakçık da eksiktir ve bu durumdaki birçok bebek kalplerinin alttaki iki pompalama odası arasında bir delikle doğar.

Trunkus arteriozisli bebekler genellikle doğumdan kısa bir süre sonra sıkıntıya girerler. Akciğerlerine çok fazla kan akar ve küçük hava keselerini zorlar. Kanları iyi oksijenlenmediği için mavi görünebilir ve nefes almak için daha çok çalışırlar.

Nick Monroe, "Daha doğmadan önce, çok genç yaşta açık kalp ameliyatı geçireceğini ve muhtemelen ergenlik çağına gelmeden önce birkaç ameliyat daha geçireceğini ve ardından hayatı boyunca birkaç ameliyat daha geçireceğini biliyorduk," dedi.

Ancak Turek, Owen'ın durumunun daha da ciddi olduğunu açıkladı.

Normalde, bir çocukta trunkus arteriozis olduğunda, cerrahların sadece doğuştan sahip olmadıkları pulmoner kalp kapakçığını değiştirmeleri gerekir. Genellikle çocuğun sahip olduğu tek kapakçığı kurtarabilir ve aort kapakçığı olarak kullanabilirler.

Owen'ın durumunda, sahip olduğu tek kapakçık bile iyi çalışmıyordu. Doğum sonrası ilk ultrasonunu gören bir doktor, Owen'ın tam bir kalp nakline ihtiyacı olacağını düşündü.

Ancak ertesi gün Turek, Owen'ın ailesine yaklaştı ve bir alternatif sundu: Owen'ın kalbinin sadece kusurlu kısımlarını yakın zamanda ölmüş bir donörden alınan canlı damar ve kapakçıklarla değiştirebilecek yeni bir teknik uyguluyordu.

Owen'ın annesi Tayler Monroe, doktora bu işlemi kaç kez yaptığını sordu.

Nick Monroe, "'Beş kez yaptım - domuz yavruları üzerinde' dedi" dedi.

İlk olma kararını vermek

Turek onlara her şey yolunda giderse Owen'ın başka açık kalp ameliyatına ihtiyacı olmayacağını söyledi. Eğer Owen'ın kalbini kadavralardan alınan donmuş kapakçıkları kullanarak onarırsa, oğullarının hayatta kalma şansı sadece %50 olacaktı.

Monroe bunun riskli olduğunu fark ettiklerini ama oğullarının başka türlü hayatta kalamayacağını da bildiklerini söylüyor. Zaten kalp yetmezliği içindeydi. Hastane ona ECMO adı verilen hayat kurtarıcı bir kalp-akciğer baypası yapamadı çünkü hasarlı kalbi bunu kaldıramazdı.

Monroe, "Yani ona verebilecekleri hiçbir acil bakım yoktu, zaten olduklarından daha fazla" dedi.

"Herkes bize her zaman 'bu çok zor bir karar olmalı' diyor ama sırtınız duvara dayandığında ve cerrahınız 'işte bir can simidi' dediğinde, şansınızı denersiniz" dedi. "Bunu oğlumuzun hayatta kalma şansına sahip olması için en iyi fırsat olarak gördük."

Owen Monroe

Kısmi nakli denemeyi kabul ettiler ve sonra beklediler.

"Her gün çok sararmış görünüyordu ve yerdeki gerginliği hissedebiliyordunuz. Her viziteye çıktığımızda. Herkesin üzerinde nasıl bir baskı vardı," diyor Monroe. "O ünitenin tüm personeli - tüm hemşireler, tüm bursiyerler ve tüm doktorlar - her seferinde 'hiçbir değişiklik yok. İyi haber yok' diyorlardı. "

Owen'ın annesi bir pediatrik yoğun bakım hemşiresi. Neler olduğunu çok iyi biliyordu ve Monroe duygularını klinik anlayışından ayırarak başa çıktığını söyledi.

Monroe, "Hastanedeyken hemşire modundaydı, bu yüzden çok analitik ve mantıklıydı ve tüm pompalardaki tüm sayıların ne işe yaradığını biliyordu ve doktorlara soru sorma konusunda gerçekten iyiydi" dedi.

Ancak geceleri Ronald McDonald House'daki odalarına geri döndüğünde, Monroe onun duşta ağladığını duyabildiğini söyledi "çünkü bu çok duygusal olarak tükeniyor ve kendinizi sadece bir yere kadar ayırabiliyorsunuz."

İki haftadan uzun bir süre sonra ilk umut ışığı doğdu: Hastane uygun bir kalp bulmuştu. Donörün kalp kası nakil için uygun değildi ama kapakçıklar ve kan damarları Owen'a yardımcı olabilirdi.

Personel iyi haberi 22 Nisan 2022 sabahı iletti. Öğleden sonra 3'te Owen ameliyattaydı.

Monroe, "Yoğun bakım ünitesinin bekleme odasında oturuyorduk, saatler geçiyordu ve siz gerçekten televizyon izlemek ya da bir şey yapmak istemiyordunuz," dedi. "Sadece boşluğa bakıyor ve bir sonraki telefon görüşmesini bekliyorduk."

Sonunda, gece yarısı civarında, Turek onlara prosedürün bittiğini söylemek için dışarı çıktı. Her şey yolunda gitmişti.

O zamandan beri, artık mutlu, aktif ve gelişimsel kilometre taşlarına ulaşan bir çocuk olan Owen'ı durdurmak mümkün olmadı.

"Tüm bu deneyimle ilgili en şaşırtıcı şey, sanki vücudu gitmeye hazırdı ve 'benimle ilgili yanlış olan tek şey bu' gibiydi. Sadece kalbimi onarın ve ben gitmeye hazırım," diyor Monroe.

Riskleri tartmak

Kısmi kalp naklinin bazı dezavantajları var. Owen'ın bağışıklık sistemini baskılamak için hala ilaca ihtiyacı var, böylece kalbinin nakledilen kısımlarını reddetmeyecek, ancak sadece düşük bir doza ihtiyacı var.

Tipik olarak, bağışıklık sistemi donör kalbini yabancı olarak reddettiğinde, kalp kasını reddetmiş olur. Kan damarlarını ve kapakçıkları oluşturan dokuda çok fazla belirteç bulunmadığından bu kadar reaktif değildir.

"Normal kalp nakli hastaları reddetme sorunlarını yönetmek için iki ajan kullanırlar. Owen da bu iki ajandan birini, temelde yarım dozda kullanıyor," diyor Turek.

Turek, rejimini daha da iyileştirip iyileştiremeyeceklerini görmek için vücudun bu tür bir nakle nasıl tepki verdiğini hala incelediklerini söylüyor.

Bağışıklık fonksiyonunu baskılayan ilaçlar yaşamı sürdürebilir, ancak aynı zamanda insanları enfeksiyonlara ve kansere karşı daha savunmasız hale getirirler. Bu yüzden amaç, hiç ilaç gerektirmeyen uzun vadeli bir çözüm bulmak.

Kısmi kalp nakli yapılan bir başka çocuk, herhangi bir anti-red ilaç tedavisine ihtiyaç duymadı ve durumu gayet iyi.

"Bağışıklık sistemi baskılanmıyor ve kapakçığı çok iyi bir şekilde büyümeye devam ediyor" diyen Turek, "Bu donörün onunla çok iyi eşleştiğinden şüpheleniyorum" dedi.

Monroe'lar Owen'a ve nihayetinde diğer çocuklara da yardım edebildikleri için minnettarlar.

Nick Monroe, Owen'ın kalbi için daha eski tür bir onarım yapılmış olsaydı, şimdiye kadar üçüncü ameliyatını planlıyor olacaklarını söyledi.

"Karar verdiğimizde elbette sadece oğlumuz için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorduk" dedi. "Ancak günün sonunda, başka çocukların hayatlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak ve doğuştan kalp hastalığı olan diğer hasta çocuklar için tedaviyi ilerletmek için bir tür öncü olabilmek ... risk aldığımız için çok gururluyuz."

