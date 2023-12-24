Yeni biralar Türkiye'nin çay ülkesini nasıl karıştırıyor?

Yamacın koyu yeşil bitki örtüsü arasında neredeyse tamamen gizlenmiş düzinelerce yerel çay toplayıcısı, parlayan yaprakları hızlı ve verimli bir şekilde topluyor ve bir sonraki sağanak başlamadan önce omuzlarına astıkları büyük kumaş çuvallara dolduruyor.

"Burası özel bir yer," diyor baş döndürücü bir konuma sahip köyde çay tarlası ve kafe işleten Kenan Çiftçi. "Normalde çay sadece ekvatoral bölgelerde yetiştirilebilir. Ancak bölgenin mikro iklimi, bol güneş ve yağmur, çayın gelişebileceği anlamına geliyor."

Nemli iklimi, muson benzeri yağmurları ve nefes kesen manzaralarıyla tanınan Karadeniz'in bereketli ili Rize'de çayın büyük bölümü burada ve dünyanın en çok çay içen ülkesinde yetiştiriliyor.

Çay tarihiyle yoğrulmuş İngilizler ve Çinliler daha fazla dikkat çekiyor olabilir ama Türkiye (ya da yeni adıyla Türkiye ) bazı tahminlere göre dünyada kişi başına en fazla çay tüketen ülke - Uluslararası Çay Komitesi 'ne göre ortalama bir Türk yılda dört kilogram çay tüketiyor, bu da 85 milyon insanın günde dört bardak çay içmesine denk geliyor.

'Mutfak zevki'

Çaydanlık adı verilen semaver tarzı bir kapta demlenen bu güçlü yapraklı siyah çay, genellikle lale şeklindeki küçük bardaklardan düzenli aralıklarla yudumlanır. Aynı zamanda, Türk çayının geleneksel demleme tekniği - üst üste dizilmiş iki çaydanlıktan oluşan özel bir "çift kaynatma" sistemi kullanılarak - hazırlanması uzun zaman alabilir ve bu nedenle Türk yaşamının genellikle daha yavaş temposuyla el ele gider.

Bu yılın başlarında bu içeceğe adanmış 938 kitabın bulunduğu bir Çay Kütüphanesi açan Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 'nin rektörü Hüseyin Karaman, "Çay tüketimi bir mutfak zevki olduğu kadar sosyal bir faaliyettir" diyor. "Çay, toplumumuzdaki tüm insanları bir arada tutan bir tutkaldır."

Karadeniz'in pastoral topraklarından Türkiye'nin doğusundaki rahat Kürt çay bahçelerine ve İstanbul'un ultra lüks kafelerine kadar çay, yabancıları karşılamaktan dostlarla hasret gidermeye; güne başlamaktan yemeğin sonunda rahatlamaya ya da tavla oynarken höpürdeterek içmeye kadar her şey için kullanılıyor.

Karaman'a göre çay içmek, İpek Yolu günlerine kadar uzanan - kervansaray olarak bilinen asırlık yol kenarı hanlarında yorgun tüccarları karşılamak için sık sık çay evleri bulunurdu - Türk kültürüyle derinden iç içe geçmiştir ve çay yapraklarının izleri Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yüzyıla kadar sürülmüştür.

Karaman, 1876'dan 1909'a kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı olan 2. Abdülhamid döneminde, imparatorluğun dört bir yanında çay ekildiğini, ancak birçok yerin uygun olmayan iklime sahip olması nedeniyle verimin genellikle düşük olduğunu belirtiyor. Ancak kısa süre sonra Karadeniz bölgesinin çay yetiştiriciliği için daha uygun olduğu keşfedildi ve 1947'de ülkenin ilk çay fabrikası Rize'de kuruldu.

"Burada büyük ölçekte çay üretimi nispeten modern bir olgu," diye ekliyor Karaman. "Ancak hızla büyüdü, yayıldı ve kültüre derinlemesine yerleşti. Şimdi sanki çay binlerce yıldır varmış gibi hissediyorum."

Karıştırmak

Yine de bazı tahminlere göre Türkiye dünyadaki çayın %10'unu üretiyor olsa da( geçen yıl275.000 ton çay işlendi), çayın çoğu yurt içinde tüketiliyor ve çayın çoğu hala Rize'nin 767 milyon kilometrekarelik çay tarlalarında yetiştirilen ve Mayıs'tan Ekim'e kadar altı aylık bir süre boyunca hasat edildikten sonra soldurulan, yuvarlanan, fermente edilen ve ardından kurutulan asırlık siyah çay çeşidi.

Ancak, 2016 yılında kurulan Rize merkezli Lazika gibi üreticilerin gelenekten kopmaya başlamasıyla Türk çayında da bir değişim yaşanıyor.

Sadece küçük çiftçilerle çalışan şirket, organik yeşil ve beyaz çaylar üretiyor ve genellikle yakındaki Kaçkar Dağları'ndan gelen yayla çiçekleri gibi yerel malzemeler kullanarak tadı yumuşatıyor ve bazı yerel halkın iddiasına göre tıbbi faydalar sağlıyor.

Kurucu Emre Ercin, "Türk çayı insanların eski alışkanlıkları üzerine yoğunlaşmıştır" diyor. "Çeşitlilik yok. Hep aynı tat var. Biz bunu değiştirmek istiyoruz."

Yeni bir sayfa açmaya yönelik bir iştah olduğu açık: Lazika 2021 yılında yaklaşık yedi ton elle toplanmış çay işledi, ancak üretim önemli ölçüde arttı ve bu yıl 25 ton işlemeye hazırlanıyor.

Şirket ayrıca ürünlerini satmak için İstanbul'da bir kafe açtı ve yakında daha fazlasını planlıyor. "Tüketicilerimizin yeni bir damak tadı var. Bu sadece biraz çaba gerektiriyor," diyor Erçin. "Gözleri açılıyor."

Diğerleri de üretim konusunda farklı yaklaşımlar benimsiyor. Rize'de kadınların yönettiği Tea Chef şirketini yöneten Aytul Turan, 2017'de Çin'i ziyaret ettikten sonra el yapımı çay yapmaya başlamış.

"Çay bitkisine zarar vermeden elle hasat edilen taze çay yapraklarını büyük bir özen ve hassasiyetle işleyerek, ürün yapısını koruyarak en iyi çayı yapmaya çalışıyorum" diyor.

'Derin sevgi'

İkili, arkadaşı Yasemin Yazıcı ile birlikte artık yüksek kaliteli beyaz çay yapraklarını elle toplayıp kendileri işliyor ve el yapımı yeşil çay, siyah çay ve hatta Japon tarzı matcha üretiyor.

"Çay üretimine karşı çok derin bir sevgim var" diye ekliyor Turan. "Türk çay tarihini bilmek, geliştirmek ve yenilikler getirmek için biz gençlere sorumluluklar düştüğünün bilinciyle yola çıktık."

Ancak Türkiye'nin devlete ait çay şirketi olan ve 45 fabrikada 10.000'den fazla kişiyi istihdam eden Çaykur'da bile yenilikçilik gündemde.

Çaykur'un laboratuvarlarında beyaz önlüklü bilim insanları, pH seviyelerinden renk tonuna kadar her şeyi izleyerek ürünün lezzetini ve kıvamını iyileştirmek için sürekli olarak yeni teknoloji ve teknikleri test ediyor. Bazı harmanlar için, çay çalısının sadece tomurcuğunu ve en genç iki yaprağını almak için "2,5 yaprak" işlemi kullanılıyor - bazıları tarafından en rafine tatla sonuçlandığı düşünülüyor.

Devlet tarafından işletilen Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (ÇAYMER) çalışan Muhammet Çomoğlu, "Her zaman yeni kalite seviyeleri yaratmaya çalışıyoruz" diyor. "Türkler için çay günlük beslenmenin en önemli parçalarından biri."

Ancak Türk çayı büyümeye ve yeni yönlere doğru evrilmeye devam ederken, insanları bir araya getirme kabiliyetini de koruyor. Türkiye'nin milli içeceği çayın şerefine bu yıl Rize'de 30 metre yüksekliğinde, içinde çarşı, seyir terası ve gelecekte bir müze de bulunan dev bir Türk çayı bardağı şeklinde bir bina açıldı.

Çarşının yöneticisi Hasan Önder, "Çaysız yaşamak hayat değildir," diyor. "Türk yaşamının bu önemli parçasını hem kendi aramızda kutlamalı hem de lezzetli hikayesini ziyaretçilerle paylaşmalıyız."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com