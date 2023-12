Yeni bir çalışma, küçük çocukların Covid-19 ve başka bir solunum yolu virüsü testleri pozitif çıktığında, hastalıklarının çok daha şiddetli olabileceğini öne sürüyor

Pediatrics dergisinde Çarşamba günü yayınlanan çalışmaya göre, hastanede yatan 5 yaşından küçük çocuklar arasında, aynı anda hem Covid-19 hem de başka bir solunum yolu virüsü için pozitif test yapılması, diğer virüsler için negatif test yapanlara göre yaklaşık iki kat daha fazla ciddi solunum yolu hastalığı olasılığı ile ilişkilidir.

Çalışma, RSV, grip, Covid-19 ve çocuk hastanelerini bunaltan diğer virüsler de dahil olmak üzere solunum yolu virüslerinin sert bir sezonunun ortasında geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli üniversiteler ve sağlık departmanlarından araştırmacılar, bulguların solunum virüslerinin çocuk hastaneleri üzerindeki etkisini ve dolaşımdaki Covid-19 ve diğer hastalıkların "sürekli gözetiminin" hastaneye yatışlarda gelecekteki artışları tahmin etmeye nasıl yardımcı olabileceğini gösterdiğini yazdı.

Jenevieve Silva'nın Covid-19 pandemisi boyunca ilk elden deneyimlediği şey, üst üste gelen solunum yolu hastalıkları olan küçük çocuklarla ilgilenmekti.

"Hastalıkların en yoğun olduğu dönem Eylül ayından Kasım ayının ortasına kadar olan dönemdi ve bu dönemde ev halkı bir türlü rahat nefes alamıyordu" dedi.

Kaliforniya, San Jose'de yaşayan sekiz çocuk annesi, yeni yürümeye başlayan ikiz erkek çocuklarının Mayıs 2021'de anaokuluna başladıklarından beri "virüsler tarafından hırpalandıklarını" söyledi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Silva'nın ikizlerinin Covid-19 testi pozitif çıkmış ve ardından çocuk doktorları aynı dönemde muhtemelen solunum sinsityal virüsü veya RSV gibi başka bir solunum yolu viral enfeksiyonu olduğundan şüphelenmiştir.

"Çocuk doktorunun bize söylediklerine dayanarak, 'Üst üste binen bu virüslere sahip olduklarına kesinlikle inanıyorum' dedi" diyen Silva, çocukların semptomlarının nefes darlığı, öksürük, yorgunluk ve ateş olduğunu, ikizlerden birinin dört gün boyunca 105 derece ateşi olduğunu sözlerine ekledi.

Ilık banyolar ve sırtlarına ve göğüslerine Vicks VapoRub masajı yapmak ağrılarını hafifletmeye yardımcı oldu, ancak Silva, çocuklarının bu solunum yolu hastalıklarıyla savaşmasını izlemenin "acımasız" olduğunu söyledi.

"Çok zayıf görünüyorlardı - arka arkaya gelen virüslerden daha derin bir şey gibi hasta görünüyorlardı" dedi. "Cehennem gibiydi. Yani, gerçekten çok kötüydü."

'Virüs üstüne virüsle uğraşan tek anne ben olamam'

Silva, çocukların iyileştiğini ve şu anda "harika" olduklarını ve sağlıklı kilo aldıklarını söyledi, ancak hastalıklarının ardından astım geliştirdiklerinden endişe ediyor.

Üst üste virüs kaptıkları Ekim ayından bu yana, "doktor şimdi bunun onlarda astımı tetiklemiş olabileceğini söyledi. Ve şimdi, o zamandan beri, soğuk algınlığı geçirdiklerinde astım semptomları gösteriyorlar - şiddetli öksürük nöbetleri, bazen kusma," diyor Silva.

"Virüs üstüne virüsle uğraşan tek anne ben olamam" diyen Silva, diğer ebeveynler için bir umut mesajı verdi: "Sabırlı olun. Doktorunuzu dinleyin."

Yeni çalışma, Covid-19 ile hastaneye yatırılan 4.372 çocukla ilgili verileri içeriyordu. Diğer solunum virüsleri için test edilenlerin %21'inde kod tespiti vardı, yani test sonuçlarında başka bir solunum virüsü de tespit edildi. Veriler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin COVID-NET adı verilen Covid-19 hastaneye yatış gözetim ağından ve 14 eyaletten gelen verilerden elde edilmiştir.

Araştırmacılar, test sonuçlarının pozitif çıkması bir çocuğun her iki virüsle de aktif olarak enfekte olduğunu göstermeyeceğinden, koenfeksiyona değil kod tespiti üzerine odaklandıklarını belirtmişlerdir.

Araştırmacılar çalışmalarında genel olarak, "bu çalışma, pandeminin ilk yılında solunum virüsü kod tespitlerinin nadir olduğunu, Delta'nın baskın olduğu dönemde RSV ve rinovirüs veya enterovirüs kod tespitlerinin arttığını ve pandeminin ilk 2 yılı boyunca influenza kod tespitlerinin seyrek olduğunu ortaya koydu" diye yazdı.

Veriler ayrıca, kodlama tespit edilen çocukların 5 yaşından küçük olma, daha fazla oksijen desteği alma ve yoğun bakım ünitesine kabul edilme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi. Beş yaş ve üzeri çocuklar arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.

Özellikle 2 yaşından küçük çocuklar için, Covid-19 geçirirken solunum sinsityal virüsü veya RSV için pozitif test yapılması ciddi hastalıkla önemli ölçüde ilişkiliydi.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü'nde profesör ve Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Vakfı'nın tıbbi direktörü olan ve yeni çalışmada yer almayan Dr. William Schaffner, iki solunum virüsünün aynı anda vücut üzerinde yaratabileceği kesin etki konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Schaffner, "Ancak iki virüs tarafından saldırıya uğramanın, özellikle de beş yaşından küçükseniz, bu çalışma tarafından açıkça gösterildiği gibi, hastalığınızı daha şiddetli hale getirme eğiliminde olduğunu, hastanede kalma olasılığınızın daha yüksek olduğunu, pediatrik yoğun bakım ünitesinde olma olasılığınızın daha yüksek olduğunu düşünüyoruz" dedi. "Akciğerlerinizin, boğazınızın ve vücudunuzun - genel olarak bağışıklık sisteminizin - aynı anda iki virüs tarafından saldırıya uğraması, anlaşılabilir bir şekilde bazı küçük çocukları daha ağır hasta edebilir."

'Pandemi bize bu virüslerin ne kadar bulaşıcı olduğunu öğretti'

Nationwide Children's Hospital'da pediatrik enfeksiyon hastalıkları doçenti olan Dr. Asuncion Mejias, Covid-19 ve diğer solunum yolu virüslerinin kodlamaları nedeniyle tedavi ettiği hastanede yatan çocukların genellikle yoğun bakım ünitesinde daha fazla oksijen desteği ve tedavi gerektirdiğini söyledi.

Mejias, "Covid çok proinflamatuar bir virüs, bu yüzden bağışıklık tepkinizi gerçekten zayıflatıyor" dedi. "Henüz iyileşmediğinizde ve ikinci bir darbe aldığınızda, bu durumda RSV veya rinovirüs, daha şiddetli bir hastalık geliştirirsiniz."

Genel olarak Schaffner, bu yeni çalışma bulgularının, çocukların Covid-19 aşılarının yanı sıra grip aşılarının da güncel olduğundan emin olmanın önemini korumasının bir başka nedeni olduğunu söyledi.

Mejias da bu görüşe katılarak virüslerin aşılanamayacak kadar küçük çocuklara yayılmasını önlemek için güvenli uygulamaların önemini vurguladı.

Mejias solunum yolu patojenleri hakkında "Pandemi bize bu virüslerin ne kadar bulaşıcı olduğunu öğretti" dedi.

"Eğer biri hastaysa, temastan kaçınmaya çalışın" dedi. "Bu virüsler sadece tükürük ve salgılarla değil, ellerle de bulaşıyor. Ellerinizde 30 dakikadan fazla hayatta kalabilir. Yani ağzınıza dokunursanız ve sonra küçük bir bebeğe dokunursanız, bebek virüsü kendi kendine aşılayabilir ve enfekte olabilir. Dolayısıyla ellerin yıkanması ve tüm bu önlemler çok önemlidir."

Kaynak: edition.cnn.com