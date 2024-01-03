Yeni bir araştırmaya göre, işitme cihazı almak daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir

The Lancet Healthy Longevity dergisinde Çarşamba günü yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, ihtiyacınız varsa işitme cihazı kullanmak sizi erken ölümden korumaya yardımcı olabilir.

Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi'nde klinik kulak burun boğaz-baş ve boyun cerrahisi yardımcı doçenti ve Keck Medicine of USC'de kulak burun boğaz uzmanı olan Dr. Janet Choi, "Bulduğumuz şey, işitme cihazı kullanan kişilerde ölüm riskinin %24 daha düşük olduğuydu" dedi.

Çalışma, 1.800'den fazlasının işitme kaybı olduğu tespit edilen 10.000 kişinin verilerini inceledi ve 1999 ile 2012 yılları arasındaki ölüm oranlarını takip etti.

Araştırmaya göre, işitme kaybı olanların 237'si haftada en az bir kez işitme cihazı kullandığını, 1.483'ü ise hiç kullanmadığını bildirmiştir.

İşitme cihazlarını ara sıra kullananlar ile hiç kullanmayanlar arasında araştırma dönemi boyunca ölüm riski açısından bir fark bulunmazken, düzenli kullananların riski önemli ölçüde daha düşüktü.

Çalışmaya göre bu ölüm riski yaş, etnik köken, gelir, eğitim, tıbbi geçmiş ve işitme kaybının derecesi gibi faktörlerden bağımsız olarak işitme cihazı kullanıcıları için daha düşüktü.

Ulusal Sağırlık ve Diğer İletişim Bozuklukları Enstitüsü'ne göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 yaş ve üzeriyaklaşık 30 milyon kişinin her iki kulağında da işitme kaybı var.

Ancak Nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre, işitme cihazlarından faydalanabilecek kişilerin yalnızca %15'i bu cihazları kullanıyor.

Rush Sağlıklı Yaşlanma Enstitüsü'nden Dr. Thomas Holland e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "(Yeni) çalışma, değiştirilebilir risk faktörlerini ele almanın sadece acil sağlık yararları için değil, aynı zamanda genel uzun ömürlülüğü ve refahı artırmak için güçlü bir strateji olarak kritik rolünün altını çiziyor" dedi. Holland araştırmada yer almadı.

Neyse ki, kendi kendine takılabilen, reçetesiz satılan işitme cihazları artık mevcut ve Nisan ayında yapılan çalışma, bunların bir odyolog tarafından takılanlar kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

İşitme cihazları neden bu kadar yararlı

Choi, son çalışmanın işitme kaybı ve uzun ömürlülüğün bağlantılı olduğu anlayışına daha fazla destek sağladığını, ancak bunun nedeni hakkında hala sorular olduğunu söyledi.

"Bu bir ilişkilendirme çalışması. Bu ilişkilerin arkasındaki mekanizmaya özellikle bakmadık" dedi.

Ancak işitme cihazları ve uzun ömürlülük arasındaki ilişkinin neden var olduğuna dair bazı hipotezler var.

Choi, önceki çalışmaların işitme kaybı ve kırılganlık arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini ve tedavi edilmeyen işitme kaybının sosyal izolasyon, bunama ve fiziksel aktivite ve bilişsel işlevlerdeki düşüşleri etkileyebileceğine dair kanıtlar olduğunu söyledi.

"İşitsel yoksunluğun kendisinin -yeterli ses alamamanın- beyin yapıları üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini gösteren bazı çalışmalar da var" diye ekledi.

Kontrol yaptırmak

Choi, giderek artan araştırmaların, işitme duyunuzda bir farklılık fark ediyorsanız, gidip kontrol ettirmeniz gerektiğini gösterdiğini söyledi.

İşitme kaybı "yaşlanmanın normal bir parçası olarak görülmemeli ve bu konuda yapılması gereken bir şey yok" diye ekledi. "İşitme cihazlarının yararlı olduğunu ve olumlu etkileri olduğunu gösteren daha da fazla çalışma ortaya çıkacaktır. Ve hepimiz biliyoruz ki günün sonunda, hastaların iletişimine ve yaşam kalitesine gerçekten yardımcı oluyor."

Choi, işitme kaybınız varsa, en azından işitme cihazlarını deneyin, özellikle de teknolojideki önemli gelişmelerle birlikte, dedi.

"Pek çok insan işitme cihazı kullanmıyor çünkü daha yaşlı görünmek istemiyorlar" diye ekledi. "Engellilikle ilişkilendirilmek istemiyorlar, ancak gerçekten böyle olmak zorunda değil."

Holland, sağlık risklerini ele almak söz konusu olduğunda, özellikle de işitme cihazı kullanmak kadar kolay değiştirilebilir olduklarında proaktif olmanın önemli olduğunu söyledi.

Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için doktorlarınızla yakın çalışın ve uyku, egzersiz, beslenme, alkol alımı, kan basıncı ve kan şekerinizi izlerken kontrollerinizi aksatmayın, diye ekledi.

Holland, "Sağlık hizmeti sağlayıcınızla bir ortaklık kurarak ve bu faktörlere öncelik veren bir yaşam tarzı benimseyerek, uzun süreli refah ve canlılık için sağlam bir temel oluşturmak üzere kendinizi güçlendirirsiniz" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com