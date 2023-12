Yeni bir araştırmaya göre, hastanelerin özel sermaye tarafından sahiplenilmesi hastalar için bakımı daha riskli hale getiriyor

Salı günü JAMA dergisinde yayınlanan kapsamlı çalışmada, yatırımcılara para kazandırmak için tasarlanmış bir finansman modeli olan özel sermaye şirketleri tarafından satın alınmadan önce ve sonra 51 hastanede tıbbi bakımla ilişkili 10 ciddi advers olayın oranları incelendi. Araştırmacılar daha sonra bu sonuçları, özel sermaye şirketlerine ait olmayan 259 hastanedeki aynı komplikasyonların oranlarıyla karşılaştırdı.

Özel sermaye şirketleri son yıllarda ABD sağlık hizmetleri dağıtım sisteminin büyük bölümünü satın almaktadır. Bu satın almalar arasında hastanelerin yanı sıra huzurevleri, davranışsal sağlık sistemleri ve özel doktor muayenehaneleri de yer almaktadır. Akademik araştırmalar, özel sermaye sahipliğinin huzurevlerindeki hastalar için daha yüksek ölüm oranları ve vergi mükellefleri için artan maliyetlerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu ayın başlarında Senato Bütçe Komitesi, özel sermaye alımlarının sağlık tesisleri üzerindeki etkisine ilişkin iki partili araştırmasını açıkladı.

Araştırmacılar, Medicare talep verileri aracılığıyla ulaşılabilen yaklaşık 5 milyon hastane yatışının sonuçlarını analiz etti. Araştırmacılar, analize dahil edilen her hastane hakkında en az üç yıllık veriye sahipti.

Bu komplikasyonların birçoğu, ameliyattan sonra vücutta yabancı bir cisim bırakılması, bir hastanın kan grubunun doğru şekilde eşleştirilmemesi, düşmeler, belirli türdeki cerrahi bölgelerde veya doktorların kateter veya merkezi hat yerleştirdiği yerlerde enfeksiyonlar, eklem replasmanı ameliyatlarından sonra kan pıhtılaşması ve bası yaraları gibi rutin bakım sırasında asla meydana gelmemesi gereken önlenebilir tıbbi hatalar olduğu için "asla meydana gelmeyen olaylar" olarak adlandırılmaktadır.

Araştırmacılar bu çalışmayı yaptıklarını, çünkü özel sermaye şirketlerinin hastaneleri satın almasından sonra artan faturalandırma oranları gibi ekonomik sonuçları gösteren bazı kanıtlar olmasına rağmen, bu iş modelinin hasta bakımını nasıl etkileyebileceğinin çok az anlaşıldığını söylediler.

Çalışma, özel sermaye şirketleri tarafından satın alındıktan sonra hastanelerde hastalar için hastane kaynaklı komplikasyon oranlarının %25 arttığını ortaya koymuştur.

Çalışmanın yazarı Dr. Zirui Song, bu artışın hastanenin genel katlarında meydana gelme eğiliminde olan düşmelerde %27'lik bir artıştan; yoğun bakım ünitesi bakımıyla ilişkili olan santral hat enfeksiyonlarında %38'lik bir artıştan ve cerrahi alan enfeksiyonu oranlarının iki katına çıkmasından kaynaklandığını söyledi.

Santral hat enfeksiyonlarındaki artış, özel sermayeli hastanelerin yaklaşık %16 daha az santral hat (düzenli intravenöz ilaç, gıda veya sıvı ihtiyacı olan hastalara cerrahi olarak yerleştirilen büyük damarlara açılan portlar) yerleştirmesine rağmen gerçekleşmiştir.

Harvard Tıp Fakültesi'nde doçent olan Song, JAMA editörleriyle yaptığı röportajda "Genel katlardan yoğun bakım ünitelerine ve ameliyathanelere kadar hastanenin sözde üç katmanında da oldukça çarpıcı ve endişe verici bir ortalama değişim gördük" dedi.

Peki, bir özel sermaye şirketinin mülkiyeti hasta bakımını tam olarak nasıl azaltabilir? Song, bu soruya yalnızca Medicare talep verilerinden cevap veremeyeceklerini, ancak daha önceki araştırmaların bu tür satın almaların genellikle personel kesintileriyle ve doktorlar ve hemşireler gibi daha yüksek maaşlı çalışanların daha düşük maaşlı çalışanlarla değiştirilmesiyle bağlantılı olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Song, "Dolayısıyla personel sayısının azaltılması, en azından özel sermaye bağlamında belgelenmiş olan potansiyel bir mekanizmadır" dedi.

Çalışma yılları boyunca özel sermayeye ait hastanelerdeki hasta demografisinde de hafif bir değişim oldu. Genel olarak, bu hastanelerde daha düşük gelirli hastaların bir işareti olarak hem Medicare hem de Medicaid yardımlarına uygun olan daha az sayıda hastayı tedavi etme eğilimi vardı. Özel sermayeli hastaneler ayrıca biraz daha genç hastaları kabul etmeye yönelmiş ve hastaları diğer akut bakım hastanelerine transfer etme olasılıkları daha yüksek olmuştur.

Song son olarak, klinik karar verme sürecinin de özel sermaye şirketleri tarafından satın alınmasının bunu etkileyebileceğini söyledi.

"Ortalama olarak, ön saflarda yer alan klinisyenlerin, en azından Medicare yararlanıcı nüfusu için, klinik sonuçlarında farklılıklara yol açan kararlar aldıklarını görüyoruz" dedi.

Song, özel sermaye sahipliğiyle bağlantılı mali hususların klinik karar alma sürecini nasıl etkileyebileceği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Song, benzer çalışmaların doktor muayenehaneleri, tele-sağlık ve hatta davranışsal sağlık uygulamaları gibi diğer sağlık hizmetleri ortamları için de yapılmasını umduğunu belirtti.

