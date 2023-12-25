Yemekler arasında uzanıp kusmak: Antik Romalılar böyle ziyafet çekerdi

Romalı üst sınıf mensupları düzenli olarak, bizim görkemli yemek kavramlarımızı gölgede bırakacak şekilde zenginliklerini ve statülerini göstermeye yarayan, saatler süren ziyafetler verirlerdi. İtalya'daki Ferrara Üniversitesi'nde antik felsefe profesörü olan Alberto Jori, "Yemek yemek, uygarlığın ve yaşamın kutlanmasının en yüce eylemiydi," diyor.

Antik Romalılar tatlı ve tuzlu karışımlardan hoşlanırlardı. Genellikle nohutla servis edilen rustik bir kısa makarna olan lagane, taze ricotta peyniri ile ballı bir kek yapmak için de kullanılırdı. Romalılar keskin, tuzlu fermente bir balık sosu olan garum'u tüm yemeklerde, hatta tatlıların üzerinde bile umami aroması için kullanmışlardır. (Bağlam açısından garum, Vietnam'ın nuoc mam'ı ve Tayland'ın nam pla'sı gibi günümüz Asya balık soslarıyla benzer bir lezzet profiline ve bileşime sahiptir). Bu değerli çeşni, balık eti, kanı ve bağırsaklarının Akdeniz güneşi altında kaplar içinde mayalanmaya bırakılmasıyla yapılırdı.

Geyik eti, yaban domuzu, tavşan ve sülün gibi av etlerinin yanı sıra çiğ istiridye, kabuklu deniz ürünleri ve ıstakoz gibi deniz ürünleri de Roma ziyafetlerinde düzenli olarak yer alan pahalı yiyeceklerden sadece birkaçıydı.

Dahası, ev sahipleri papağan dili yahnisi ve fındık faresi dolması gibi üst düzey, egzotik yemekler sunarak bir üstünlük oyunu oynarlardı. Jori, "Fındık faresi, çiftçilerin aylarca tencerelerin içinde besledikleri ve daha sonra pazarlarda sattıkları bir lezzetti," dedi. "Çok sayıda papağan ise yahni yapmaya yetecek kadar dil elde etmek için öldürülürdü."

Bir yemek tarihçisi ve antik Roma tarihi uzmanı olan Giorgio Franchetti, bu ziyafetlerden kayıp tarifleri bulmuş ve bunları "arkeo-aşçı" Cristina Conte ile birlikte yazdığı " Antik Romalılarla Yemek " adlı kitabında paylaşmıştır. İkili birlikte, İtalya'daki arkeolojik alanlarda, konuklara Romalı bir soylu gibi yemek yemenin nasıl bir şey olduğunu tattıran yemek deneyimleri düzenliyor. Bu kültürel turlar aynı zamanda bu yemeklere eşlik eden kaşları kaldıran ritüelleri de araştırıyor.

Conte tarafından hazırlanan sıra dışı tarifler arasında, ünlü Romalı gurme Marcus Gavius Apicius tarafından icat edilen salsum sine salso da yer alıyor. Bu, konukları şaşırtmak ve kandırmak için yapılan bir "yemek şakası "ydı. Balık başı ve kuyruğuyla sunulur, ancak içi inek ciğeriyle doldurulurdu. Zekice el çabukluğu, şok faktörü ile birleştiğinde bu rekabetçi gösterilerde çok şey ifade ediyordu.

Bedensel işlevler

Saatlerce tıkınmak, bu tür oburca düşkünlükleri karşılamak için uygunsuz sosyal davranışlar olarak kabul edebileceğimiz şeyleri de gerektiriyordu.

Franchetti, "Uzanarak yemek yemek ve yemekler arasında kusmak gibi modern görgü kurallarına pek uymayan tuhaf mutfak alışkanlıkları vardı," diyor.

Bu uygulamalar iyi zamanların devam etmesine yardımcı oldu. "Ziyafetlerin bir statü sembolü olduğu ve gecenin derinliklerine kadar saatlerce sürdüğü göz önüne alındığında, kusmak midede daha fazla yiyeceğe yer açmak için gereken yaygın bir uygulamaydı. Antik Romalılar hayatın zevklerinin peşinde koşan hedonistlerdi," diyor Roma'nın mutfak kültürü üzerine birçok kitabın da yazarı olan Jori.

Aslında, yemek salonuna yakın bir odada kusmak için masadan kalkmak adettendi. Jori'ye göre, bir tüy kullanarak boğazlarının arkasını gıdıklayarak kusma dürtüsünü harekete geçirirlerdi. El emeği gerektirmeyen yüksek sosyal statülerine uygun olarak, köleler pisliklerini temizlerken konuklar ziyafet salonuna geri dönerlerdi.

Gaius Petronius Arbiter'in edebi başyapıtı "Satyricon", MS birinci yüzyılın ortalarında Roma toplumunun bu tipik sosyal dinamiğini, bir köleye idrarını yapabilmesi için kendisine bir "sidik kabı" getirmesini söyleyen zengin Trimalchio karakteriyle yakalıyor. Başka bir deyişle, doğa çağırdığında, eğlence düşkünleri ille de tuvalete gitmezdi; çoğu zaman tuvalet, yine köle emeği ile onlara gelirdi.

Jori, yemek yerken nefes nefese kalmanın da normal kabul edildiğini, çünkü bağırsaklarda gaz sıkışmasının ölüme neden olabileceğine inanıldığını söyledi. Romalı tarihçi Suetonius'un "Claudius'un Hayatı" adlı eserindeki yazılara dayanarak, MS 41'den MS 54'e kadar hüküm süren İmparator Claudius'un sofrada gaz çıkarmayı teşvik etmek için bir ferman bile yayınladığı söyleniyor.

Zengin erkeklerin konforu ve ayrıcalıkları

Rahat, minderli bir şezlonga uzanarak yemek yemek şişkinliği azaltıyordu. Yatay pozisyonun sindirime yardımcı olduğuna inanılırdı - ve bu elit bir duruşun en üst ifadesiydi.

"Romalılar aslında karınlarının üzerine yatarak yemek yerlerdi, böylece vücut ağırlıkları eşit bir şekilde dağılır ve rahatlamalarına yardımcı olurdu. Sol el başlarını yukarı kaldırırken, sağ el masanın üzerine konan lokmaları alır ve ağza götürürdü. Böylece elleriyle yemek yiyorlardı ve yiyeceklerin köleler tarafından kesilmiş olması gerekiyordu," diyor Jori.

Yemek artıkları, et ve balık kılçıkları konuklar tarafından yere atılırdı. Bu sahneyi anlamak için Aquileia'daki bir Roma villasında bulunan ve yere saçılmış balık ve yemek artıklarını tasvir eden bir mozaiği düşünün. Romalılar, yere saçılan gerçek yiyecekleri kamufle etmek için ziyafet salonlarının zeminlerini bu tür resimlerle süslemeyi severlerdi. Bu trompe-l'oeil taktiği ya da "süpürülmemiş zemin" etkisi, zekice bir mozaik tekniğiydi.

Uzanmak aynı zamanda ziyafet müdavimlerinin ara sıra uyuklamalarına ve yemekler arasında hızlı bir şekerleme yapmalarına olanak tanıyarak midelerine bir mola vermelerini sağlıyordu.

Ancak yemek yerken uzanma eylemi sadece erkeklere ayrılmış bir ayrıcalıktı. Bir kadın ya başka bir masada yemek yer ya da kocası yemeğinin tadını çıkarırken onun yanında diz çöker veya otururdu.

Örneğin Pompeii'deki Casa dei Casti Amanti'de bulunan bir ziyafet sahnesinin Antik Roma freskinde, iki kadın iki yanında diz çökerken uzanmış bir adam tasvir edilmiştir. Kadınlardan biri, rhyton adı verilen boynuz şeklindeki bir içki kabını tutmasına yardım ederek adama bakmaktadır. Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Herculaneum'dan bir başka freskte ise bir kadın, uzanmış bir erkeğin yanında oturmuş ve aynı zamanda bir rhyton kaldırırken tasvir edilmiştir.

"Erkeklerin yatay yemek yeme pozisyonu kadınlar üzerindeki hakimiyetin bir simgesiydi. Romalı kadınlar kocalarıyla birlikte yemek yeme hakkını Antik Roma tarihinin çok daha sonraki bir aşamasında elde ettiler; bu onların ilk sosyal fethi ve cinsel ayrımcılığa karşı kazandıkları bir zaferdi."

Sofradaki batıl inançlar

Romalılar ayrıca çok batıl inançlıydı. Franchetti, masadan düşen herhangi bir şeyin öbür dünyaya ait olduğunu ve ölülerin gelip intikam alacağı korkusuyla geri alınmaması gerektiğini, tuz dökmenin ise kötü bir alamet olduğunu söyledi. Ekmeğe sadece elle dokunulmalı, yumurta kabukları ve yumuşakçalar kırılmalıydı. Alışılmadık bir saatte öten bir horoz olursa, hizmetkârlar bir horoz getirip öldürmeleri ve hemen servis etmeleri için gönderilirdi.

Franchetti'ye göre ziyafet, ölümü uzak tutmanın bir yoluydu. Ziyafetler, yemek yiyenlerin ölümü konuştukları ve kendilerine tamamen yaşamayı ve hayattan zevk almayı, kısacası carpe diem'i hatırlattıkları aşırı içki içme ritüeliyle sona ererdi.

Bu dünya görüşüne uygun olarak, tuzluk ve biberlik gibi sofra eşyaları kafatası şeklindeydi. Jori'ye göre, sevilen ölüleri yemeğe davet etmek ve onlara tabak dolusu yemek sunmak adettendi. Ölüleri temsil eden heykeller masada yaşayanlarla birlikte otururdu.

Şarap her zaman sek içilmez, başka malzemelerle karıştırılarak içilirdi. Alkolün gücünü seyreltmek ve eğlenceye katılanların daha fazla içmesini sağlamak için su kullanılırken, imparatorluğun uzak köşelerinden gelen şarap fıçılarını tuzdan korumak için deniz suyu eklenirdi.

"Katran bile şarapla karıştırılan ve zamanla alkolle karışan yaygın bir maddeydi. Romalılar bu kötü tadı neredeyse hiç alamıyorlardı," diyor Jori.

Belki de aşırılığın nihai sembolü olan epikürcü Apicius'un, çok fazla şatafatlı ziyafet verdikten sonra beş parasız kaldığı için intihar ettiği iddia ediliyor. Ancak ardında, kuş içleri ve domuz göğsü gibi balık ve et karışımıyla yapılan ünlü Apicius turtası da dahil olmak üzere gastronomik bir miras bırakmıştır. Bugün modern ziyafet sofralarında cazip gelmekte zorlanabilecek bir yemek.

Bu makale ilk olarak Kasım 2020'de yayınlanmıştır.

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Kaynak: edition.cnn.com