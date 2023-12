'Yellowstone' oyuncuları özel Ride to the Polls etkinliği için ata binecek

Piper Perabo ve Mo Brings Plenty, Loren Anthony ("Dexter: New Blood"), Ryan Begay ("Breaking Bad") ve Nicole Kang'a ("Batwoman") katılarak Harness ve Protect the Sacred kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen "Ride to the Polls" etkinliği kapsamında seçmen farkındalığını arttırmak için pedal çevirecek.

Dayanışma Yolu Sürüşü 15 Ekim'de Arizona, Monument Valley'de gerçekleşecek.

Ryan Piers Williams ve Wilmer Valderrama ile birlikte Harness'i kuran America Ferrera, CNN'e verdiği bir e-posta röportajında "Ülkemizde ulusal anlatıyı Siyah, Yerli ve Renkli İnsan topluluklarının haklarını ve seslerini merkeze alacak şekilde değiştirmemiz kritik önem taşıyor" dedi. "Bu seçmenlerin, özellikle de kırsal ve haklarından mahrum bırakılmış topluluklarda yaşayanların katılımını arttırmak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Demokrasimizin pek çok sistemi saldırı altındayken, Harness tüm Amerikalıların oy kullanma hakkını korumaya yardımcı olmaya ve bunu hikaye anlatımı ve kültürel açıdan yetkin sahada örgütlenme yoluyla sahip olduğumuzu bildiğimiz güçlü yönleri kullanarak yapmaya kararlıdır."

Etkinlik, Ride to the Polls'un organizatörü ve Protect the Sacred'in kurucusu Allie Young tarafından başlatılan bir çabanın genişletilmiş halidir.

Young, iki yıl önce Navajo Ulusundaki liderlerle bir araya gelerek, oylarını kullanmak için saatlerce at süren atalarına bir övgü olarak, Diné seçmenlerine oy kullanma yerlerini göstermek üzere 20 millik bir at sırtında yolculuk yapmıştı.

CNN'e verdiği demeçte, "2020'de, toplumumda iyi bir nedenle oy kullanmaya motive olmayan gençlere ulaşmayı umarak Ride to the Polls'u başlattım" dedi. "Bu şekilde hissedenlerin sadece Yerli topluluğu olduğunu düşünmüyorum. Bence BIPOC toplulukları, haklarından mahrum bırakılmış topluluklar, ülke genelinde artık neye güveneceklerinden emin olmadıklarını hissediyorlar. Bence genel oy toplama türü mesajlardan gerçekten yorulmuş hisseden pek çok insan var."

Young, 2020'de aldığı geri bildirimlerin, "bizim için tasarlanmamış bir sistem" konusunda genel bir hayal kırıklığı duygusunu yansıttığını söyledi.

"Ben de 'Sizinle aynı fikirdeyim' dedim. Ama katıldığımız zaman oylarımız güçlü oluyor" dedi.

Young ve Harness'in daha fazla Ride to the Polls etkinliği düzenlemeye yönelik girişimleri de bu düşünceyle yapıldı.

Young, "Atalarımız - ister Yerli toplumda, ister Siyah toplumda, ister Latinx toplumunda olsun - hepimiz atalarımızın bugünkü varlığımız için savaşmak zorunda kaldığı bu tarihlerden geliyoruz" dedi. "Genişlerken yaymak istediğim mesaj da bu - gücümüz ve dayanıklılığımız. Topluluklar olarak bir araya geldiğimizde ve ayağa kalktığımızda aslında ne kadar güçlü olduğumuzu görüyoruz."

Ara seçimlere doğru San Antonio'da gerçekleşecek bir diğer etkinlik ise Quince to the Polls adını taşıyor. 29 Ekim'de Quinceañeralarını kutlayan genç kızlar, bu kutlamayı ailelerini ve topluluklarını erken oy kullanma ve oy verme gününe katılmaya teşvik etmek için bir şans olarak kullanacaklar. Ağustos ayında da Skate to the Polls etkinliği düzenlenmişti.

Cumartesi günü Arizona'da düzenlenecek olan etkinlik Kayenta Rodeo Grounds'da oy verme konusunda bir panelin yanı sıra oy verme yerleri, yemek ve müzik hakkında bilgilerin verileceği bir etkinlikle sona erecek.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com