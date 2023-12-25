Yatar koltuklar neden uçaklardan kalkıyor?

Bir zamanlar tüm ekonomi sınıfı havayolu koltukları dahili yaslanma özelliğine sahipti. Günümüzde ise bu seçeneğe sahip olmayan koltuk modelleri mevcut.

Peki ne oldu da bazı yerlerde yatar koltuklar ortadan kalktı? Bu iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Bir yolcu sırf koltuğunu yatırabiliyor diye koltuğunu yatırmalı mı?

Havayolu sektöründeki pek çok şeyde olduğu gibi, bu da kime sorduğunuza bağlı.

Yatırmanın nasıl çalıştığından bahsedelim. En basit haliyle, koltuk minderinizin altındaki yapıda bir pivot, onu kolçağınızdaki düğmeye bağlayan kablolar ve koltuğu dik konuma getiren pnömatik bir kutu içeren gizli bir mekanizma vardır. Koltuk üreticileri buna kinematik diyor: hareket eden parçalar.

Havayolları için bu, öncelikle bakımdan kaynaklanan bir maliyeti temsil eder: her türlü mekanizma, normal aşınma ve yıpranmadan veya yolcuların uçaklara nazik davranmamasından dolayı kırılmaya eğilimlidir.

İkinci olarak, bu bir ağırlık maliyetidir, çünkü bu mekanizmalar hızlı bir şekilde toplanabilir. Günümüzde modern ve hafif uçak koltuklarının çoğu yolcu başına yedi ila 10 kilogram (15-22 pound) arasındadır. Tasarruf edilebilecek herhangi bir ağırlık, onu taşımak için gereken yakıtı azaltmak anlamına gelir.

Üçüncüsü - ve bazı açılardan en önemlisi - bu bir aksama maliyetidir, çünkü yolcular koltuk yatırma adabı konusunda birbirleriyle kavga ediyorsa, uçuş görevlileri okul bahçesinde gözlemcilik yapmak zorunda kalırlar. Bazı durumlarda, yolcular o kadar rahatsız edici oldular ki, uçuşlar güvenlik için yönlendirildi bile.

Her santimi saymak

Peki ya koltuklar yaslanmasaydı?

2000'li yılların sonlarında, yeni nesil yüksek mühendislik ürünü süper hafif koltuklar piyasaya girmeye başladı ve onları süper hafif yapan şeylerden biri de yatma fonksiyonunun olmamasıydı. Bazı pazarlama dâhileri bunlara "önceden yatırılmış" adını vermeyi düşündü ve sırtlığı tamamen dik ve hafifçe yatırılmış arasında bir açıda sabitledi.

Başlangıçta, çoğunlukla düşük maliyetli taşıyıcıları hedefliyorlardı. Genellikle sadece birkaç saatlik uçuşlar gerçekleştiren bu havayolları, operasyonlarındaki tüm gösterişten kaçınmalarıyla ünlüdür.

İlk uygulayıcılardan biri, 2009 yılında havayolu şirketlerinin koltuklar hakkındaki düşüncelerinde devrim yaratan, o zamanlar yeni başlayan koltuk üreticisi Acro'nun önceden yatırılmış bir koltuğunu seçen bir Avrupa paket tatil şirketi olan İngiliz havayolu Jet2 idi.

O zamanlar Clark olarak adlandırılan ve şimdi Series 3 olarak adlandırılan Acro'nun koltuğu birkaç temel açıdan farklıydı.

Yatırmanın olmaması bunlardan biriydi, ancak bir diğeri de koltuğun koltuk tavasından ve sırtlıktan sabit, içbükey bir "kova" şekline dönüştürülmesinin yenilikçi yoluydu.

Arkadan bakıldığında bu şekillendirme, daha uzun boylu yolcuların dizlerini "kovanın" her iki tarafına yerleştirebileceği ve birkaç inçlik potansiyel alan kazanacağı anlamına geliyordu.

Bu birkaç inç gerçekten önemli. Boeing 737 veya Airbus A320 gibi tek koridorlu bir ekonomi uçağında yaklaşık 30 sıra bulunmaktadır ve önceki nesil koltuklar yaklaşık 30 inç (yaklaşık 76 santimetre) aralıkla yerleştirilmiştir - bu, bir koltuktaki bir nokta ile öndeki koltuktaki aynı nokta arasındaki boşluktur, yani temel olarak alanınız eksi koltuğun kendisinin kalınlığıdır.

Eğer bir havayolu şirketi her sıra için bir inçlik alan tasarrufu sağlayabilirse, bu uçak genelinde 30 inç eder ki bu da fazladan bir koltuk sırası anlamına gelir.

Son on yıl içinde, çeşitli koltuk üreticileri önceden yatırılmış koltuklar ve bu inçlerden tasarruf etmenin diğer yolları konusunda yenilikler yaptı.

En çok tanınanlardan biri, havacılık dışında yarış arabası koltuklarıyla tanınan Alman koltuk üreticisi Recaro'dur. Recaro Aircraft Seating, uzun mesafeli uçuşlar için tam özellikli ekonomi sınıfı koltuklarının yanı sıra, daha kısa uçuşlar için önceden yatırılmış ince koltuklar da sunmaktadır.

Önceden yatırılmış koltukların yükselişi

Recaro'nun CEO'su Mark Hiller, "Havayolu şirketi, koltuk yapılandırma sürecinde 15 veya 18 derecelik önceden tanımlanmış bir sırtlık açısı konumu seçebilir" diyor. "Bu, artan sırtlık açısıyla daha fazla konfor sağlamaya ya da belirli yolcu sayılarıyla özel düzenleri yerine getirmeye yardımcı olur.

"Yolcunun yaşam alanı yaslanma tarafından engellenmediği için asıl avantaj yaşam alanının artmasıdır. Buna ek olarak, düşük toplam sahip olma maliyeti - koltukta daha az hareketli parça, gelişmiş güvenilirlik ve basitleştirilmiş bakım - ve mekanizma, kinematik vb. gerekmediği için düşük ağırlık ve maliyet."

Hiller'in bahsettiği özel düzenler genellikle sektörün "max pax" olarak adlandırdığı, bir uçak için onaylanmış maksimum yolcu sayısıdır. Bu sayı şu anda, ön tarafında geniş business class koltukları bulunan bazı havayollarının 150'nin altında yolcuya sahip olduğu, tamamen ekonomik Airbus A321neo dar gövdeli bir uçakta 244 yolcu anlamına geliyor.

Bu uçağın 244 koltuklu bir versiyonunun, hatta 230 ve üzeri koltuklu bir versiyonunun bile en geniş uçak olmayacağı açıktır.

Ancak son birkaç yıl içinde koltuk üreticileri dizlerinizde daha fazla alan varmış gibi hissettirmenin yollarını buldu: koltuk arkalığını inceltmek, yapıyı dizlerin önünden çekecek şekilde hareket ettirmek ve kaval kemikleri için açıklığı artırmak.

Son birkaç yıldır, daha önce çoğunlukla düşük maliyetli taşıyıcılar tarafından kullanılan ince koltuklar, tam hizmet veren havayollarında da kullanılmaya başlandı - bunun nedeni tam hizmet veren havayollarının doğrudan düşük maliyetli rakiplerle rekabet ediyor olması değil.

Bunu yapmanın yollarından biri, ekonomi kabininin ön tarafında satışa sunulan ekonomi artı ekstra diz mesafeli koltuklar sunmaktır; bu koltuklar, normal ekonomide önceden yatırılmış ve elektriksiz veya sadece bir USB prizine sahip olabilirken, yaslanma ve AC güç prizleri ile daha tam özellikli bir koltuk modeline sahip olabilir.

Bunlara hibrit kabinler denir, bu nedenle bir sonraki uçağa bindiğinizde bunlara dikkat edin: koltuk kumaşının rengi sıradan sıraya değişebilir, hareketli koltuk başlığı kaybolabilir veya koltuk kaplaması kumaştan deriye dönüşebilir.

Peki, önceden yatırılmış koltuklar net bir pozitif mi yoksa net bir negatif mi?

On buçuk yıldır gazeteci olarak bu sektörde çalışıyorum ve 40 yılı aşkın süredir uçuyorum. Her şey göz önünde bulundurulduğunda, kullanıldıkları yerlerde - özellikle de sadece birkaç saatlik kısa mesafeli uçuşlarda - net bir pozitif oldukları sonucuna vardım, çünkü çoğunlukla öndeki ve arkadaki kişiyle olan potansiyel kavgadan kurtuluyorlar.

Ancak uzun mesafeli uçuşlar farklıdır ve bu koltuklardaki yaslanma kesinlikle burada kalacaktır, ancak önceden yaslanmış koltuklar için geliştirilen ekstra incik açıklığının ek faydasıyla birlikte.

Sadece iyi bir uçak vatandaşı olun ve yatmadan önce arkanızı kontrol edin, yavaş ve yumuşak bir şekilde yatın ve herkes yemeğini yerken, tercihen mürettebat tarafından sorulmasına gerek kalmadan koltuk arkalığınızı dik konuma getirin.

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Kaynak: edition.cnn.com