Yastık yok, sıcak yemek yok: Havayolları koronavirüse karşı önleyici tedbirler alıyor

Hong Kong bayrak taşıyıcısı Cathay Pacific, Cathay Pacific ve yan kuruluşu Cathay Dragon'un anakara Çin'e ve Çin'den uçuşlarında yolculara artık sıcak havlu, yastık, battaniye ve dergi sunmayacağını duyurdu.

Trolley hizmetleri ve uçak içi satışlar da askıya alınacak.

Premium ekonomi ve ekonomi sınıflarında seyahat eden yolculara, normal sıcak tepsi yemeklerinin aksine tek kullanımlık bir çantada servis edilen sıcak el atıştırmalıkları sunulacak.

Business ve first class'taki yolculara ise her bir yemeğin ayrı ayrı servis edilmesi yerine, tek bir tepside servis edilen çok çeşit yemek sunulacak.

Cathay Pacific'ten yapılan resmi açıklamada, "Bu değişiklikler müşterilerimiz ve mürettebatımız için daha fazla koruma sağlarken aynı zamanda yolcular için tatmin edici bir uçak içi deneyimi sunmaya devam etmemizi sağlayacak" denildi.

Hong Kong Havalimanı uçuş verilerine göre, 30 Ocak tarihinde Cathay Pacific/Cathay Dragon Çin anakarasına 55 tarifeli uçuş gerçekleştirdi.

Diğer havayolları da mürettebat üyeleri ile yolcular arasındaki teması azaltmak için benzer önlemler alıyor.

Hong Kong Havayolları da Çin anakarasına ve Çin'den yapılan uçuşlarda tüm sınıflar için battaniye ve yastık sunmayı durdurdu.

Uçuşlarda yolculara karışık kuruyemiş, ekmek ya da sıcak içecek de ikram edilmeyecek. Uçak içi eğlence, koltuk cebindeki gazeteler ve okuma materyalleriyle sınırlı olacak.

Kabin ekibi maske ve eldiven takacak

Tayland, Çin dışındaki en yüksek sayı olan 14 hastalık vakası bildirdi.

Thai Airways - yan kuruluşu THAI Smile ile birlikte - Salı günü düzenlediği basın brifinginde, kabin ekibinin yüksek riskli bölgelere uçarken uçuşlarda maske ve eldiven takacağını söyledi.

Kokpit de dahil olmak üzere tüm uçaklar Çin anakarasından döndükten sonra 45 dakikalık bir dezenfeksiyon sürecinden geçecek. Yolcu koltukları, cepler ve uçak içi eğlence sistemleri de dahil olmak üzere uçakların bazı bölümleri derin bir temizlikten geçirilecek.

Koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik diğer tedbirler arasında yolcuların hem yerde hem de uçuş sırasında semptomlar açısından taranması yer alıyor.

Ülkenin en büyük havayolu şirketi olanJapon All Nippon Airways de Pekin ve Şangay gibi Çin şehirlerine yapılan uçuşlarda personelin maske takacağını web sitesi üzerinden yolcularına bildirdi.

Bildiride, "Çok sayıda kişinin maske taktığı göz önünde bulundurularak, uçuşlarda görev yapan kabin memurları, hizmetlerimizi kullanan yolculara güven vermek amacıyla uçakta maske takmaktadır" denildi.

Uçuşlar iptal edildi, azaltıldı

Tüm havayolu şirketleri karantina altındaki Wuhan'a ve Wuhan'dan uçuşları iptal etmiş olsa da, bazı havayolu şirketleri Çin'deki diğer büyük şehirlere uçuşları iptal ederek veya azaltarak işleri bir adım öteye taşıdı.

ABD'li havayolu şirketi United Airlines Salı günü yaptığı açıklamada 1 Şubat'tan 8 Şubat'a kadar ABD merkezleri ile Pekin, Hong Kong ve Şanghay arasındaki uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

British Airways Çarşamba gününden itibaren İngiltere ile Çin arasındaki tüm doğrudan uçuşları askıya aldı.

Çin'e uçuşlarını geçici olarak askıya alan diğer havayolları arasında Lufthansa, Air France, Türk Hava Yolları, Lion Air, EgyptAir ve Air Canada yer alıyor.

Bu arada AirAsia, Singapore Airlines, Finnair, China Airlines, EVA Airways ve Silk Air gibi havayolları Çin'e giden belirli güzergâhlarda kapasite azaltacaklarını açıkladılar.

Birçok havayolu, değişiklik ücretlerinden feragat etme ya da gelecekteki bir uçuşta kredi için iptal etme seçeneği sundu.

Uçuşları yaklaşan yolcular, havayolu şirketlerine danışmalı ve taşıyıcıların web sitelerinde yayınlanan tavsiyelere bakmalıdır.

CNN'den Marnie Hunter ve Kocha Olarn habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com