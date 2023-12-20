Yaşlı çift 4,6 milyon dolarlık Afrika maskesi için Fransız mahkemesinde verdiği mücadeleyi kaybetti

Çift, maskeyi kendilerinden satın alan sanat simsarının "sözleşme öncesi bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmediğini" ve "rıza ihlali" yaptığını iddia etti.

Maskenin satışının iptalini ve müzayededen elde edilen gelirin kendilerine verilmesini talep eden çift, Fransa'nın güneyindeki Alès kentinde bulunan bir mahkemenin Salı günü aldığı kararla satış şartlarını onayladı.

Mahkeme kararında, çiftin maskeyi tavan arasında sakladığını ve satıcıyla bir fiyat üzerinde anlaşmadan önce maskenin "gerçek tarihi ve sanatsal değerini" tespit etmek için herhangi bir uzman tutmadıklarını söyledi.

Sanat simsarının Afrika sanatı hakkında özel bir bilgisi olmadığı gibi maskenin "tekil değeri" hakkında da önceden bir bilgisi olmadığını belirten mahkeme, maskenin çeşitli müzayede evleri tarafından değerlendirildiğini ve sonunda 300,000-400,000 Avro değer biçildiğini belirtti.

Mahkeme, maskeyi sakladıkları mülkü satmak için acele ettiklerini ve içindeki eşyalara hiç dikkat etmediklerini söyleyerek mülk sahiplerini "dikkatsizlikleri ve rahatlıkları" nedeniyle eleştirdi.

Mahkeme belgelerinde isimlerinin baş harfleriyle anılan ancak daha önce avukatları tarafından Bay ve Bayan Fournier oldukları CNN'e teyit edilen 88 yaşındaki adam ve 81 yaşındaki eşi, Bay Fournier'in büyükbabasından miras kalan eski bir Afrika maskesini satışa çıkarmışlardı.

Büyükbaba René-Victor Edward Maurice Fournier, kıtanın önemli bir bölümünün Fransız sömürge yönetimi altında olduğu 20. yüzyılın başlarında Orta Afrika'da sömürge valisi olarak görev yapmıştı.

Eylül 2021'de Fournier'ler maskelerini 150,000 Avro karşılığında ikinci el bir satıcıya sattılar. Avukatları Frédéric Mansat Jaffré'ye göre, çift maskenin piyasa değerinden habersizdi ve satıcının adil bir fiyat teklif ettiğine inanıyordu.

Avukatları, birkaç ay sonra bir gazete haberinden eski maskenin açık artırmaya çıkarıldığını ve değerinin satıcının ödediğinden çok daha fazla olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Bu keşiften iki gün sonra, CNN ile paylaşılan bir satış makbuzuna göre maske 4.6 milyon dolara denk gelen 4.2 milyon Euro'ya satıldı.

Fourniers, 2022 sonbaharında kaybettikleri ve mahkeme masraflarını ödemelerine karar verilen satıcıya karşı bir hukuk davası açtı.

Salı günü mahkeme ayrıca başarısız temyiz başvurusuyla ilgili masrafları da ödemelerine hükmetti.

Mahkeme ayrıca Gabon hükümetinin yargılamayı askıya alma talebini de reddetti.

Gabon'u temsil eden avukatlardan Olivia Betoe Bi Evie Kasım ayında CNN'e yaptığı açıklamada, Gabon'un çalıntı malların taşınması için ayrı bir dava açtığını ve Bay Fournier'in atasını maskeyi çalmakla ve bu nedenle asla gerçek sahibi olmamakla suçladığını söyledi.

Eğer mahkeme maskenin satışına ilişkin yasal işlemlerin askıya alınması talebini kabul etmiş olsaydı, Gabon çalıntı malların taşınmasına ilişkin ayrı bir dava açabilecek ve maskenin menşe ülkesine iade edilmesi için mücadele edebilecekti.

Betoe Bi Evie CNN'e yaptığı açıklamada maskenin Gabon halkı için büyük manevi değeri olan son derece nadir bir eser olduğunu söyledi.

Betoe Bi Evie'ye göre 19. yüzyıldan kalma maske, Gabon'un Fang toplulukları içinde adaleti sağlamakla görevli gizli bir grup olan güçlü Ngil topluluğuna aitti.

"Batılılar için maske bir sanat objesidir" diyen Betoe Bi Evie, "ancak Afrikalılar için, Gabonlular için... toplumda barışı sağlamak için kullanılan ritüel bir objedir. Bu çok önemli bir şey."

Sotheby's'in benzer bir Ngil maskesi için verdiği listeye göre, bu eserler "tüm Afrika sanat eserleri arasında en nadir bulunan ve en çok ünlenenler arasında" yer alıyor ve bu da onları "Afrika sanatının en iyi koleksiyonlarının vazgeçilmez temel taşları olarak aranan" yapıyor.

CNN'e bağlı BFMTV'ye göre maskenin müzayede kataloğunda "1917 civarında, bilinmeyen koşullar altında, Fransız sömürge valisi René-Victor Edward Maurice Fournier (1873-1931) tarafından, muhtemelen bir Gabon turu sırasında toplandığı" belirtiliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com