Yaşadığı trajediden sonra at işini bırakmayı düşündü. Şimdi bu antrenör Kentucky Derbisini kazandı.

Kentucky, Lexington'daki atçılık merkezindeki ahırlardan birinde Aralık gecesinin ortasında çıkan yangın 23 safkan atın ölümüne ve yüz binlerce dolarlık hasara yol açtı.

"Reed bu haftaki açıklamasında, "O gece oraya gittiğimizde eşime 'muhtemelen her şeyimizi kaybettik' dedim. "Ertesi sabah, yıkımı gördüğümüzde ... Bu güzel çiftliği elde etmek için geçirdiğimiz onca yılı ve yaptığımız onca şeyi düşündüm ve bir şeylerin bana yolun sonuna geldiğimizi söylüyor olabileceğini düşündüm."

O yıl 2016'ydı.

Reed pes etmedi ve yardım etmek için gelen arkadaşlarıyla - ve bazen de yabancılarla - eğitime devam etti. "Bunun beni yok etmesine izin vermeyeceğime karar verdim."

Bunun karşılığını aldı: Reed şimdi bir Kentucky Derby galibi.

Antrenörlüğünü yaptığı at Rich Strike, yarışa en büyük şanssız at olarak girdi (80-1 oran) ve son düzlükte öne çıkarak 2:02.61'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Bu zafer daha da şaşırtıcıydı çünkü Rich Strike, derbi yetkililerinin başka bir atın yarıştan çekildiğini duyurduğu Cuma gününe kadar sahada bile değildi. Reed gazetecilere, yarıştan birkaç gün önce, atın koşma şansı olabileceği ihtimali üzerine, "her şeye rağmen" hazırlanmaya başlamak için ekibini getirdiğini söyledi.

"Kimse yarışa girebileceğimizi düşünmüyordu" dedi. At birinci geldiğinde Reed neredeyse bayılacaktı. Rich Strike onun derbideki ilk kazanan atı.

"Herkes derbiyi kazanmak ister. Ben her zaman isterdim ama burada olacağımı hiç düşünmemiştim," dedi Reed.

Venezuelalı jokey Sonny Leon, ilk Kentucky Derbisinde Rich Strike'a binerek sürpriz bir zafere imza attı. Derbinin web sitesine göre Rich Strike'ın sahibi RED TR-Racing, LLC.

Çok sevilen Triple Crown'un bir sonraki ayağı olan Preakness Stakes, 21 Mayıs'ta Baltimore, Maryland'deki Pimlico Yarış Pisti'nde koşulacak.

CNN'den Kevin Dotson bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com