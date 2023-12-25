Yaroslav Amosov: MMA şampiyonu Irpin'in evinden dünya şampiyonluğu kemerini geri aldı

Amosov'un anlaşmalı olduğu MMA promosyon şirketi Bellator, geçtiğimiz ay 28 yaşındaki sporcunun 13 Mayıs'ta Michael Page'e karşı yapacağı unvan maçından "aktif olarak ülkesini savunduğu" için çekildiğini duyurmuştu.

Videoda Amosov, elinde plastik bir poşetle bir evin merdiveninden yukarı tırmanıyor ve kemeri ortaya çıkarmak için poşeti açıyor.

Video başlığında "Büyük bir geçmişi olan bir kemer" diye yazdı. "Şimdi onu kesinlikle vermeyeceğim. Annem onu iyi saklamış ve bombalamadan kurtulmuş."

Videoda Amosov gülerek "kemeri ikinci kez aldığını" söylüyor. "Tek parça halinde ve kurtarıldı" diye de ekliyor.

Instagram profilindeki ayrı bir gönderide Amosov, askeri üniformalı bir grup tarafından çevrelenirken kemeri havada tutarken resmediliyor.

OKU: Oleksandr Usyk 'Ruhum Tanrı'ya, bedenim ve onurum ülkeme aittir' diyor

Bellator'a göre Amosov 26-0 ile şu anda tüm MMA'de en uzun aktif yenilmezlik serisine sahip ve Khabib Nurmagomedov'un 29-0'lık tüm zamanların rekorunu kovalıyordu.

Bellator MMA Başkanı Scott Coker yaptığı açıklamada, "Tüm dünya gibi biz de Ukrayna'da yaşanan trajik olaylar karşısında şok olduk ve Bellator MMA'deki herkesin düşünceleri bu süre zarfında Yaroslav ve tüm Ukrayna halkıyla birlikte" dedi.

"Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi sunuyor ve hem Bellator kafesinin içinde hem de dışında daha mutlu günlere dönmesini dört gözle bekliyoruz."

Geçen ay Instagram hesabında yayınladığı bir videoda Amosov, Rus yetkililerin ülkenin Ukrayna'yı işgalini tanımlamak için kullandığı örtülü tanıma atıfta bulunarak "bu 'özel operasyon' hakkında konuşmak istediğini" söyledi.

Amosov, "Siz [Rusya] bizi kurtarmıyorsunuz, biz sizden savunuyoruz" diye ekledi. "Rus birlikleri topraklarımıza geldi ve 'kurtardıklarını' söylüyorlar. Merak ediyorum, bu evde kimi kurtardınız?

"Ve bu sadece işin küçük bir kısmı. Yetimhaneler, siviller de vuruluyor" diye devam ederken arka planda bir patlama sesi duyuluyor.

Yerel yetkililere göre İrpin'in kritik altyapısının yaklaşık %50'si tahrip olmuş durumda.

İrpin şu anda tamamen Ukrayna'nın kontrolü altında, ancak bazı Rus ajanlar bölgede kalmaya devam ediyor. Yerel yetkililer bölgede kalan Rus askerleri için arama çalışmaları düzenliyor.

Julia Presniakova bu rapora katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com