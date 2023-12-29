Yarış ortasındaki kutlamalarının atletizm dünyasının dikkatini çekmesinin ardından Letsile Tebogo, sprintin en büyüklerinden biri olarak hatırlanmak istiyor

Tebogo, "Çoğu zaman sadece müzik dinliyorum - Botsvana'nın geleneksel şarkıları çünkü bana köklerimi ve geldiğim yeri hatırlatıyorlar," diyor. "Bu şekilde rahatlamak benim için çok daha kolay."

Bu yarış öncesi ritüel ona iyi hizmet ediyor gibi görünüyor. Bir atletizm pistinde tam uçuş halindeyken bile, 19 yaşındaki genç bir soğukkanlılık timsali; uzun, dalgalı adımları ve kolay koşu formu ona gençler pistinde rekor süreler kazandırıyor.

Tebogo bu yılın başlarında 100 metrede 20 yaş altı dünya rekorunu iki kez kırdı: önce Dünya Şampiyonasında 9.94 saniyelik derecesiyle, birkaç hafta sonra da U20 Dünya Şampiyonasında 9.91 saniye koşarak.

İlk rekoru 20 Eylül'de Dünya Atletizm Birliği tarafından resmi olarak onaylanırken, ikinci derecesi hala onaylanmayı bekliyor.

Tebogo, her iki performansın sırları arasında, piste çıkmadan önce süregelen endişeleri bir kenara bırakma becerisi olduğunu söylüyor.

CNN Sport'a verdiği demeçte, "Zihinsel güç çok önemli," diyor. "Sadece özgür bir zihinle gelmeniz ve yarışın tadını çıkarmanız gerekiyor çünkü bir kez stres yaşadığınızda, sizin ve koçunuzun planladığı mükemmel yarışı koşamazsınız.

"Özgür bir zihinle gelmeniz gerekiyor ... Bloklarda ya da ısınırken sizi rahatsız edecek her şeyi aklınızdan çıkarın."

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Tebogo'nun bu yıl Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performans, onu atletizm dünyasının en heyecan verici potansiyel adaylarından biri haline getirdi - sadece diğer yarışmacılardan kolayca sıyrılması nedeniyle değil, aynı zamanda bitiş çizgisine 30 metre kala yaptığı erken kutlama nedeniyle de.

Sağ tarafını işaret edip sevinçle parmağını sallayan Tebogo, bir anda atletizm dünyasının gündemine oturdu.

"Bunu koşarken o anda yapmaya karar verdim" diyor. "Gençlerden ayrılırken bunun benim için unutulmaz bir yarış olmasını istedim.

"Pistteki hiç kimseye saygısızlık etmek istemedim... Sizi izlemek için geceleri uyumayanlar için bir şeyler yapmalısınız - yarın ya da yakın gelecekte konuşulacak bir şeyler."

Bu kutlama, dünya rekorları kırarken bile bitiş çizgisini geçmeden önce sırıtan ve kollarını iki yana açan, özgüven ve kabadayılık dolu büyük Usain Bolt ile karşılaştırmalara yol açtı.

Jamaikalı'nın mirası hala atletizm üzerinde büyük bir etkiye sahip, yani izleyenler genellikle yeni ortaya çıkan bir sprint yıldızını onun selefi olarak etiketlemekte hızlı davranıyorlar.

Ancak Tebogo, idolünün 100 metrede 9.58 ve 200 metrede 19.19'luk dünya rekorlarını kırmayı aklından bile geçirmediğini itiraf ediyor.

Genç sprinter ikilinin gelecekte -belki de gelecek yıl Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonasında- bir araya gelmesini umuyor ama şimdilik Bolt'un kendisini yarışırken izlemiş olması ve bunu Twitter'da kabul etmesi içini rahatlatıyor.

"Süreleri çok hızlı," diyor Tebogo. "Bu, zihinsel olarak güçlü olmayı ve her şeyin en üst düzeyde olmasını gerektiriyor, her şey en üst düzeyde olmalı."

Rekor kıran rakipler

Botsvana'da büyüyen Tebogo yetenekli bir futbolcuydu ve ancak onlu yaşlarının ortasında bu sporda bir kariyeri olabileceğini fark ettiğinde sprint sporunu ciddiye almaya başladı.

20 yaş altı rekorlarını 100 metrede kıran Tebogo, 200 metrede de yarışıyor ve bu yılki Gençler Dünya Şampiyonası'nda İsrailli Blessing Afrifah'ın saniyenin altı binde biri farkla önünde ikinci oldu.

Son düzlükte yan yana koşan ikili, 19.96 saniyelik yeni bir şampiyona rekoru kırarak 20 yaş altı tüm zamanlar listesinde Bolt ve Erriyon Knighton'ın ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Knighton da Tebogo gibi geleceğin yıldızı olacak gibi görünüyor. 18 yaşındaki sporcu 20 yaş altı atletler arasında en hızlı sekiz 200 metreyi koşarken, Nisan ayında kaydettiği 19.49 saniyelik kişisel en iyi derecesi onu tüm zamanlar listesinde 10. sıraya yerleştiriyor.

Bu yılın başlarında 100 metrede yarışan Knighton'ın 0.02 saniye önünde yarışı tamamlayan Tebogo, Amerikalı rakibinin başarılarıyla ilgili olarak "Geri dönüp daha sıkı çalışmam için bana büyük bir motivasyon sağlıyor" dedi. "Gelecekte onunla benim aramda çok iyi bir koşu olacak."

Tebogo gelecekte 100 metreye mi yoksa 200 metreye mi daha fazla odaklanacağına henüz karar vermedi. Mart ayında Oregon Üniversitesi'ne başlamayı planlıyor - antrenmanlarını ilk kez Botsvana dışında yapacak - ve ayrıca gelecek yıl gençlerden büyükler yarışına adım atacak.

"Fark ettiğim şey şu ki, gençler beni gördüklerinde gözleri korkuyor, ancak son sınıflarda durum tam tersi - gözümü korkutan onlar oluyor" diyor. "Ama zamanla, sanırım onlarla iyi anlaşacağım."

Tebogo, sezonun sona ermesinin ardından birkaç hafta dinlendikten sonra 1 Ekim'de antrenmanlara yeniden başladı.

Geçen sezonki seviyesine geri dönmeden önce yorucu bir ilk altı hafta bekliyor, ancak daha sonra kıdemli bir atlet olarak ilk sezonunda neler başarmak istediğini düşünmeye başlayabilir.

"Atletizme başladığımda nihai hedefim Usain Bolt'un her zaman hatırlandığı gibi hatırlanmaktı," diyor Tebogo.

"Dünyanın en hızlı ikinci adamı olsam bile, yine de sorun değil. Dünyanın en hızlı adamları arasında ilk üçe girdiğim sürece, gerçekten mutlu olacağım şey budur."

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Kaynak: edition.cnn.com