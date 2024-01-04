Yargıç, West Point'in devam eden yasal mücadele sırasında kabullerde ırkı göz önünde bulundurmaya devam edebileceğine hükmetti

Muhafazakâr bir grup olan Students for Fair Admissions, 2023 yılında açtığı bir davada West Point'in kabullerde ırkı kullanmasının anayasaya aykırı olduğunu iddia etmiş ve mahkemeden kabul sürecinde bir başvuru sahibinin ırkını "dikkate almalarını veya bilmelerini" yasaklamasını istemişti.

İhtiyati tedbir kararı, dava devam ederken New York'taki askeri akademinin kabul sürecinde ırkı göz önünde bulundurmasını yasaklayacaktı. Mahkeme kayıtlarına göre, Students for Fair Admissions Çarşamba günü acil bir temyiz başvurusunda bulundu.

Haziran 2023'te Yüksek Mahkeme, askeri hizmet akademileri hariç olmak üzere, kolej ve üniversitelerin artık kabul için ırkı belirli bir temel olarak dikkate alamayacağına karar verdi. Bu, tarihsel olarak dışlanmış azınlıklar için fırsatları iyileştirmeye odaklanan olumlu eylem politikalarına karşı önemli bir karardı.

Bu kararda Baş Yargıç John Roberts, Harvard ve Kuzey Carolina Üniversitesi kabul programlarının, ırkın kullanımını haklı çıkarmak için "ölçülebilir" hedefler sunmadıkları için Eşit Koruma Maddesini ihlal ettiğini söyledi. Roberts bir dipnotta, gelecekteki bir davada "askeri akademilerin sunabileceği potansiyel olarak farklı çıkarlar" olması olasılığını açık bıraktı.

Bölge Yargıcı Philip M. Halpern, West Point ile ilgili Çarşamba günü verdiği kararda, askeri akademinin bu davanın sonucunda diğer sivil üniversiteler gibi ırkı dikkate almayı bırakması gerekebileceğini, ancak West Point'in kabul sürecini bu şekilde yürütmek için "zorlayıcı hükümet çıkarları" olduğunu kanıtlamasının da mümkün olduğunu yazdı.

Yargıç, "Bu kadar önemli bir talebi bu kadar açık bırakarak kabul etmek tedbirsizlik olur," diye yazdı.

"West Point'teki kabul sürecinde ırkın kullanılmasının zorlayıcı hükümet çıkarlarını destekleyip desteklemediği ve hükümetin ırkı kullanmasının bu çıkarı elde etmek için dar bir şekilde uyarlanıp uyarlanmadığı bu kritik soruyu cevaplamak için tam bir olgusal kayıt hayati önem taşımaktadır" diye ekledi.

"Mahkeme, iddia edilen zorlayıcı menfaatlerin tam olarak ne olduğu, bu zorlayıcı menfaatlerin kime ait olduğu ve bu özel durumda bu menfaatlere ulaşmak için nasıl dar bir şekilde uyarlandığı veya uyarlanmadığı konusunda eksiksiz bir olgusal temelle bilgilendirilmiş tam bir anlayış olmadan West Point'in kabullerde ırk kullanımını yasaklayamaz."

CNN, Students for Fair Admissions ve West Point'e ulaşarak yargıcın kararıyla ilgili yorum istedi.

West Point 'in web sitesindeki Ekim 2022 verilerine göre, West Point'te 2.693'ü Beyaz, 483'ü Siyah ya da Afro-Amerikan, 545'i Hispanik/Latin, 414'ü Asyalı ve 38'i Kızılderili ya da Alaska Yerlisi olmak üzere yaklaşık 4.400 lisans öğrencisi bulunmaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com