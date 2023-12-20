Yargıç, Temsilci Scott Perry'nin seçimlere hile karıştırma davasında cep telefonu kayıtlarını federal savcılara teslim etmesini emretti

Bu gelişme, özel danışman Jack Smith'in ofisinin Trump'ı oylamayı engellemek için bir komploya liderlik etmekle suçlamasından aylar sonra ve Perry'nin cep telefonu mesajlarından hangilerinin soruşturmacılara erişebileceği konusunda uzun süren ve genellikle gizli tutulan bir mahkeme savaşının ardından geldi.

Mahkeme kararı, Kongre üyelerinin çalışmaları için özel anayasal koruma sağlayan kongre kayıtlarına soruşturma erişimi konusundaki yasal itirazlar nedeniyle aylarca süren gecikmelerin ardından Perry'nin mesajlarının büyük bir kısmını müfettişlere serbest bırakıyor.

Mahkeme kararının, Trump'ın yaklaşan ceza davasına hazırlanmak da dahil olmak üzere özel danışmanların devam eden çabalarını veya devam eden soruşturma takiplerini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

Yargıcın kararı özellikle Pennsylvania Cumhuriyetçisinin, Trump'ın seçim hileleriyle ilgili dezenformasyona destek bulmaya çalıştığı sırada "Yürütme Organı üyeleriyle birlikte çalışma ya da onları etkileme" girişimlerini de içeren bazı mesajlarını savcılara teslim edecek.

Yine de DC Bölge Mahkemesi Baş Yargıcı James Boasberg, Perry'nin 2020 seçim sonuçlarının Seçim Sayımı Yasası kapsamında onaylanması da dahil olmak üzere, doğrudan alacağı oylarla ilgili yaklaşık 400 kaydı korumasına izin verdi.

Boasberg, Perry'ye ait 2.055 telefon kaydını - ikinci kez böyle bir inceleme yapılıyor - titiz bir incelemeye tabi tuttu ve müfettişlerin hangi kayıtlara ulaşabileceğini belirlemek için bunları iki düzineden fazla kategoriye ayırdı.

Yargıç mesajları üç geniş grupta inceledi: yürütme organı üyeleriyle, yani Trump ya da diğerleriyle mi; kongre üyeleri arasında mı; yoksa hükümet dışındaki bireylerle mi? Yargıç, üstündeki temyiz mahkemesinin talimatını izleyerek, bu mesaj gruplarının her birinden bazılarının korunması gerektiğine karar verdi.

Mahkeme, Perry'nin korumak istemesi halinde, önerilen yasalar ve 2020 kongresinin Seçiciler Kurulu oylarını onaylamasıyla ilgili iletişimlerin soruşturmacılardan saklanabileceğine karar verdi.

Ancak yargıç, örneğin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 6 Ocak 2021'deki rolüyle ilgili olarak yürütme organı yetkilileri ve hükümet dışından kişilerle yapılan iletişimin korunamayacağını söyledi.

Boasberg, Perry'nin bu iletişim kategorisi hakkında "Pence hakkındaki bu mesajlar, sertifika oylamasına değindikleri ölçüde yasama işlemleriyle bir ilişki taşıyabilir, ancak yalnızca Başkan Yardımcısı Pence'in rolüyle ilgili oldukları için Perry'nin bu işlemlere katılımı için ne 'bütünleyici' ne de 'temel' değildir" diye yazdı.

Perry'nin ekibi yeni karara henüz yanıt vermedi. Daha önce, FBI'ın Perry'nin telefonuna mahkeme onaylı el koymasının ardından, özel danışmanlık ofisinin mesajlardan herhangi birine erişmesini temyize başvurarak geciktirmişlerdi.

Perry herhangi bir suçla itham edilmedi ve halen soruşturulup soruşturulmadığı da belli değil.

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Kaynak: edition.cnn.com