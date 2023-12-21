Yargıç, eski Georgia seçim görevlilerinin Giuliani'nin mal varlığının peşine düşebileceğini söyledi

Normalde Giuliani'ye dava açan ve kazanan kadınların, Giuliani'nin diğer eyaletlerdeki mal varlıklarını talep etmeye başlamaları için 30 gün beklemeleri gerekiyordu. Ancak geçen haftaki yüksek profilli duruşmayı yöneten DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Beryl Howell, Shaye Moss ve Ruby Freeman'ın avukatlarına Çarşamba günü tahsilat girişiminde bulunma imkanı verdi.

Howell, Giuliani'nin duruşmadan önce davada sahip olduğu kanıtları teslim etmeyi reddederek değerini açıklamaktan kaçındığını, kadınlara avukatlık ücretini geri ödemesi yönündeki önceki mahkeme kararlarını asla kabul etmediğini, defalarca beş parasız olduğunu ve kararın kendisine ciddi zarar vereceğini iddia ettiğini ve yine de son aylarda kendisine yardım etmek için destek aldığını belirtti.

Howell Çarşamba günkü görüşünde "Giuliani'nin davacıların keşif taleplerine yanıt vermeyi ısrarla reddetmesi, davacıların Giuliani'nin iddia ettiği 'mali zorlukların' doğruluğunu test etmesini engelledi" diye yazdı. "Giuliani'nin 'mali sıkıntıları' ile ilgili bu tür iddiaları -ne kadar çok tekrarlanırsa tekrarlansın ya da kamuoyuna duyurulursa duyurulsun ve medyada usulüne uygun olarak haberleştirilsin- Giuliani'nin her gün duruşmada kendisine eşlik eden bir sözcüye sahip olduğu gerçeğiyle bağdaştırmak zordur."

Mahkeme belgelerine göre Moss ve Freeman'ın ekibi Giuliani'nin New York ve Florida'da sahip olduğu mülkler gibi mal varlıklarını tespit etmiş durumda. New York'taki apartman dairesi 6.1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satışa çıkarılmış durumda ve Moss ve Freeman'ın avukatları Giuliani'nin Newsmax kanalında yayınlanan bir program için yeni bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın, medyada yer aldığı diğer programlara ek olarak, bir miktar gelir anlamına gelebileceğini de belirttiler.

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Kaynak: edition.cnn.com