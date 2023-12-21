Yargıç Djokovic'in Avustralya'daki göçmenlik gözetiminden serbest bırakılmasına karar verdi

Saatler süren müzakereler, teknik aksaklıklar ve her iki tarafın argümanlarının ardından Yargıç Anthony Kelly, Djokovic'in geçici bir otel gözaltı tesisinden serbest bırakılmasına ve Pazartesi günkü karardan sonraki 30 dakika içinde eşyalarının iade edilmesine karar verdi.

Yargıç Kelly ayrıca davalı taraf olan Avustralya İçişleri Bakanlığı'nın Djokovic'in yasal masraflarını ödemesine hükmetti.

Kararın ardından hükümetin avukatı, Avustralya Göçmenlik Bakanı'nın davaya şahsen müdahil olma hakkını saklı tuttuğunu söyledi. Hükümet adına hareket eden Christopher Tran, Bakan Alex Hawke'nin karara rağmen Djokovic'i ülkeden çıkarmak için bakanlık yetkisini elinde tuttuğunu söyledi.

Djokovic duruşmanın ardından attığı tweet'te sonuçtan "memnun ve minnettar" olduğunu belirtti. "Tüm olanlara rağmen" Avustralya Açık'ta "yarışmaya çalışmak" için ülkede kalmak istediğini söyledi. Ayrıca destekçilerine yanında durdukları ve onu "güçlü kalmaya" teşvik ettikleri için teşekkür etti. Kendisini ve antrenör ekibini Melbourne'deki bir kortta gösteren bir fotoğrafı tweetledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen bir basın toplantısında kardeşi destekçilerine teşekkür etti. "Nihayet her şey tamamlandı ve Novak sonunda özgür. Novak biraz daha erken tenis kortundaydı, biraz antrenman yaptı ve kendisi için bu şekilde savaşıyor - tenis oynuyor," dedi Djordje Djokovic basın toplantısında.

"Novak yanlış bir şey yapmadı," diye ekledi ve "Avustralya hukuk sisteminin Novak'ın yanında olmasından" heyecan duyduğunu söyledi.

Ancak Djordje, Djokovic'in 16 Aralık'ta yapılan Covid testinin pozitif çıkması ve sonraki günlerde nerede olduğu sorulduğunda basın toplantısını kısa kesti.

Djordje, Djokovic'in testinin pozitif çıktığını doğruladı ve bir muhabirin 17 Aralık'ta bir etkinlikte olup olmadığını sorması üzerine kekeleyerek cevap verdi: "Bu basın toplantısı ertelenmiştir."

Oğlunun yanında oturan Novak'ın babası Srdjan Djokovic'in soru sorulduğunda Djordje'ye "bu mahkeme için" dediği duyuluyor.

Testin pozitif çıktığı 16 Aralık günü Djokovic, diğer katılımcıların hiçbirinin maskeli olmadığı üç etkinlikte fotoğraflandı. Ertesi gün de bir gençlik ödülleri etkinliğinde fotoğraflandı.

Tenis Profesyonelleri Derneği (ATP) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, duruşmaya giden olaylar dizisini, sporcunun sağlığı da dahil olmak üzere "tüm cephelerde zarar verici" olarak nitelendirdi.

Melbourne'deki Avustralya Federal Mahkemesi'nde video bağlantısı yoluyla alınan ilk karar, Covid-19 aşısı olmamasına rağmen tenis yıldızının Avustralya Açık'ta oynayıp oynayamayacağına ilişkin günlerce süren spekülasyon ve kamuoyundaki öfkenin ardından geldi.

34 yaşındaki Sırp oyuncu 5 Ocak'ta Avustralya'ya uçmuş, ancak Avustralya Sınır Kuvvetleri'nin tüm gelenlerin Covid-19'a karşı tamamen aşılanması gerekliliğinden tıbbi muafiyetinin geçersiz olduğuna karar vermesinin ardından vizesi iptal edilmişti.

Sınır dışı edilmekle karşı karşıya kalan ve 21. grand slam'i kazanma umutları tehlikeye giren Djokovic yasal bir mücadele başlattı.

Duruşma sırasında Djokovic'in hukuk ekibi, Avustralya'ya seyahat etmek ve Covid-19 aşısı kısıtlamalarını atlamak için gerekli tıbbi muafiyeti aldığını savundu. Savunmasına göre bu muafiyet, Djokovic'in Aralık ayında Covid-19 ile enfekte olduktan sonra doğal bağışıklığa sahip olduğu gerekçesiyle verilmişti.

Daha önce Covid-19 aşılarına ve aşı zorunluluklarına karşı olduğunu dile getiren Djokovic, Avustralya'ya vardığında aşılanmamıştı. Yargıç kararında, Djokovic'in sınır dışı edilmesi halinde üç yıl boyunca Avustralya'dan men edileceğini belirtti.

Dava dünya çapında ilgi gördü ve hem destekçilerinin hem de eleştirmenlerinin öfkesine yol açtı; bazıları Djokovic'in davasının, Avustralya'nın ailelerin yıllarca ayrı kalmasına neden olan zorlu Covid-19 kuralları söz konusu olduğunda ünlülerin özel muamele gördüğünü gösterdiğini söylerken, koronavirüs kısıtlamalarının sivil özgürlüklerine tecavüz ettiğine inananlar da var.

Djokovic'in durumu aynı zamanda Avustralya'daki sığınmacıların durumunu da gözler önüne serdi: Djokovic ile aynı otelde kalan düzinelerce mülteci yıllardır kilit altında tutuluyor ve Avustralya'nın katı göçmenlik kuralları uyarınca süresiz gözaltıyla karşı karşıya.

Tartışmalar

Hem savunmanın hem de hükümetin argümanları esasen Avustralya Bağışıklama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) adı verilen federal hükümet için bir danışma grubu tarafından yayınlanan yönergeler etrafında toplanmıştır.

Djokovic'i temsil eden Kıdemli Avukat Nick Wood, ATAGI tavsiyesinin geçmiş Covid enfeksiyonunun en az altı aylık doğal koruma sağladığını belirttiğini ve bu nedenle "aşı için geçici bir muafiyet olarak kabul edilebileceğini" savundu.

Djokovic'in Avustralya'ya gelmek için hükümet tarafından kendisine onay verildiğini anladığını ve Melbourne'deki federal yetkililere "Avustralya'ya girmesi için gerekli olduğunu anladığı her şeyi kesinlikle yaptığını" defalarca ilettiğini söyledi.

Wood, "Makul herhangi bir kişi onun her kutuyu işaretlediğini anlayabilirdi ve o da anladı" diye ekledi.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews'un avukatları, tenis yıldızının Covid-19'a karşı aşılanmaması için herhangi bir tıbbi neden sunmadığını savunarak Avustralya Sınır Gücü'nün Djokovic'i sınır dışı etme kararını savundu.

Hükümet, Djokovic'in ülkeye girişinin garanti olduğunu düşünmekle hata ettiğini ve daha önce geçirdiği Covid enfeksiyonunun aşı olamaması için geçerli bir tıbbi neden teşkil etmediğini söyledi.

Doğal korumanın kabul edilmesine rağmen, geçmiş enfeksiyonun "aşı için bir kontrendikasyon olmadığını" söyleyen aynı ATAGI yönergelerine işaret ettiler - yani bir kişinin aşı olmaması için geçerli bir neden değil.

Hükümet ayrıca, bu kılavuz ilkelerin insanların akut hastalıktan sonra aşılarını geçici olarak erteleyebileceklerini öne sürerken, "Djokovic'in ciddi şekilde hasta olduğuna dair bir öneri olmadığını" savundu.

"Tek söylediği Covid-19 testinin pozitif çıktığı. Bu aynı şey değil," dedi hükümet mahkemeye yaptığı başvuruda.

Hükümetin avukatı Tran, yetkililerin vizeleri iptal etmek için düşük bir çıtaya sahip olduğunu ve Avustralyalıların sağlığı için bir risk olasılığının bile yeterli bir neden olduğunu söyledi.

Ancak Yargıç Anthony Kelly, Djokovic'in pozisyonunu kabul eder göründü ve tenis yıldızının yetkililere kanıt sunma yükünden "tedirgin" olduğunu söyledi.

Djokovic Aralık ayında bir Covid-19 enfeksiyonu geçirmişti ve iki bağımsız panel bunun Djokovic'in aşılanma ihtiyacını ertelemek için yeterli bir sebep olduğunu kabul etmişti.

"Bu adam daha fazla ne yapabilirdi?" Yargıç Kelly şöyle dedi.

Djokovic Avustralya Açık'ta ne için oynuyor?

Vize fiyaskosu Djokovic'in 17 Ocak'ta Melbourne'de başlayacak Avustralya Açık'ta 21. grand slam zaferini kazanma şansını tehdit ediyordu.

Djokovic şu anda 20 grand slam tekler zaferine sahip ve tüm zamanların rekorunu İspanyol Rafael Nadal ve İsviçreli Roger Federer ile eşitliyor.

Melbourne'de kazanılacak bir zafer, Djokovic'in bir erkek tarafından elde edilen en çok kariyer grand slam zaferi rekorunu kırması anlamına gelecek.

Bu çok gerçek bir olasılık - Djokovic Avustralya Açık'ı daha önce dokuz kez kazandı.

40 yaşındaki Federer Melbourne'de oynamıyor ve 35 yaşındaki Nadal da sakatlıklarla boğuşuyor.

İkili bugüne kadar 58 kez karşı karşıya geldi ve Djokovic 30 galibiyete karşı 28 galibiyetle önde. 2009'da bir kez Avustralya Açık'ı kazanan Nadal, dünya 6 numarası.

CNN'den Hilary Whiteman, Hannah Ritchie ve Angus Watson haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com