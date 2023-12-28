Yargıç Cumhuriyetçilerin çizdiği Georgia kongre haritasını onayladı

"Mahkeme, Genel Kurul'un, oyların seyreltildiğinin tespit edildiği Eyalet bölgelerinde Siyahların çoğunlukta olduğu bölgelerin oluşturulmasını gerektiren bu Mahkeme kararına tam olarak uyduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla, Mahkeme Davacıların itirazlarını geçersiz kılmaktadır," dedi ABD Bölge Yargıcı Steve Jones'un kararı.

Ekim ayında yargıç, Georgia Genel Meclisi'ne 2020 nüfus sayımının ardından yeni kongre ve eyalet yasama haritaları çizmesini emretmiş ve eyalet yasa koyucularının Siyah seçmenlerin siyasi gücünü uygunsuz bir şekilde sulandırdığına karar vermişti.

Buna karşılık olarak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki yasama organı, Jones'un ek bir Siyah çoğunluklu bölge oluşturma emrine uyan ancak GOP' un ABD Temsilciler Meclisi delegasyonundaki 9-5 üstünlüğünü koruyan yeni çizilmiş bir kongre haritasını özel bir oturumda onayladı.

Harita, Demokrat Temsilci Lucy McBath'in Atlanta bölgesini Cumhuriyetçilerin bölgesine doğru kaydırarak hedef alıyor. Beyazların çoğunlukta olduğu dokuz bölgeyi ise yerinde bırakan harita, eyaletteki oy verme alışkanlıkları göz önüne alındığında Cumhuriyetçilerin mevcut sandalye sayısını koruyacak gibi görünüyor.

Haritayı eleştirenler, davacıların karardaki itirazlarına göre "oy seyreltme alanına" "neredeyse hiç dokunulmadığını" savundu.

Ancak mahkeme, Perşembe günkü karara göre, "federal yargıçların, anayasal yetki eksikliği ve bu tür eylemleri yönlendirecek yasal standartların yokluğu göz önüne alındığında, iki büyük siyasi parti arasında siyasi gücü yeniden tahsis etme ehliyetine sahip olmadığını" söyleyerek "Davacıların argümanlarının temel varsayımını" reddetti.

Washington'daki siyasetçiler Georgia'daki ve ülke genelindeki diğer bazı eyaletlerdeki yeniden bölgelendirme hareketlerini yakından takip ediyor çünkü bu haritalar gelecek yılki seçimlerden sonra ABD Temsilciler Meclisi'nin hangi partinin kontrolünde olacağını belirleyebilir. Cumhuriyetçiler şu anda mecliste zayıf bir çoğunluğa sahip.

CNN'den Fredreka Schouten bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com