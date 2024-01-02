Yargıç, 6 Ocak'tan sonra ölen Kongre Polisi'nin ortağının Trump aleyhine açtığı davanın bir kısmını reddetti

Washington DC'deki davaya başkanlık eden federal yargıç Amit Mehta, Sicknick'in partneri Sandra Garza'nın DC yasalarına göre Trump'ın eşi ya da partneri olmaması nedeniyle, haksız ölüm davası açmak için "yasal dayanaktan" yoksun olduğunu tespit etti.

Ancak Mehta, Trump'ın bu davadaki dokunulmazlık iddiasını reddederek, DC Temyiz Mahkemesi'nin 6 Ocak'taki eylemleriyle ilgili davalardan başkanlık dokunulmazlığına sahip olmadığına zaten karar verdiğini belirtti.

Davanın, Trump ve Kongre Binası saldırısı sırasında Sicknick'e saldırmakla suçlanan iki kişi, Julian Khater ve George Tanios'un "sivil hakları ihlal etmek" için bir komplo kurdukları iddiası da dahil olmak üzere diğer bölümlerinin devam etmesine izin verildi.

Tanios isyanla ilgili iki kabahati kabul etti ve hapis cezasına ve bir yıl denetimli serbestliğe mahkum edildi. Görevlilere tehlikeli bir silahla saldırmak, direnmek ya da engellemekten suçlu bulunan Khater ise 80 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Khater'in savunma anlaşmasına göre, saldırı sırasında Tanios'un sırt çantasından bir kutu ayı spreyi almış ve Sicknick'in de aralarında bulunduğu bir dizi polis memuruna sıkmıştı.

Mehta kararında, "Garza'nın Khater'in Memur Sicknick'in ölümüne neden olduğunu makul bir şekilde iddia edip etmediğine karar vermesine gerek olmadığını" çünkü "en azından, Memur Sicknick'in mirası, ölümünden önce yaşadığı herhangi bir acı ve ıstırap için tazminat alabilir ve şikayet, Khater'in eylemlerinin bu tür bir zarara neden olduğunu yeterince iddia ediyor."

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Kaynak: edition.cnn.com