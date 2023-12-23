Yardım istedikten sonra şerif yardımcısı tarafından öldürülen kadının ailesi Los Angeles eyaletine ve şerif departmanına karşı 30 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Niani Finlayson 4 Aralık günü, elinde mutfak bıçağı olduğunu iddia eden bir grup milletvekili tarafından vurulduktan sonra hayatını kaybetti.

Şerif departmanı olaydan bir gün sonra yaptığı açıklamada, "Müdahale eden milletvekilleri olay yerine vardıklarında, bir erkek ve kadın arasında aile içi bir rahatsızlığa tanık oldular" dedi. "Kadın, bıçakla erkeğe zarar vereceğini belirten sözlü tehditlerde bulundu. Kadın bıçakla erkeğe yaklaştığında, bir şerif yardımcısının da dahil olduğu bir çatışma meydana geldi."

Şerif departmanından daha sonra yapılan açıklamada Finlayson'ın vurulması olayına sadece bir şerif yardımcısının karıştığı belirtildi.

Aile, şerif yardımcılarını haksız ölüm, saldırı, darp ve sivil hakları ihlal etmekle suçluyor. Kaliforniya'da bir kamu kuruluşuna dava açmadan önce yazılı bir tazminat talebinde bulunulması gerekiyor.

Aile adına açılan davada Finlayson'ın "eski erkek arkadaşı onu boğduğu için yardım istediği" ve küçük kızına zarar verdiği belirtildi. Finlayson'ın "yerde oturduğu ve kimseyi tehdit etmediği sırada polis memurlarının cam bir kapının arkasından ateş açarak onu sırtından dört kez vurdukları" belirtildi.

İddiaya göre Finlayson'ın 9 yaşındaki kızı, annesinin ölümüyle sonuçlanan olaya tanık oldu.

İddiada ayrıca Finlayson'u vuran yardımcısının Ty Shelton olduğu iddia ediliyor. CNN yorum için Shelton'ın temsilcilerine ulaştı.

Şerif departmanı Shelton'ın departmandaki geçmişiyle ilgili sorulara hemen yanıt vermedi ve CNN'e yaptığı açıklamada, "Departman bu iddiayı resmi olarak almadı, ancak tüm vekillerin karıştığı silahlı saldırıları ciddiye alıyor.

"Polis memurlarının karıştığı her olayda, Genel Müfettişlik Ofisi'nin de dahil olduğu sağlam bir inceleme süreci vardır ve bu süreçte olayın her yönü kapsamlı bir şekilde incelenerek Departman politika ve prosedürlerine uyulup uyulmadığı değerlendirilir.

"Ayrıca, Los Angeles Bölge Savcılığı, Adalet Sistemi Bütünlüğü Bölümü, herhangi bir suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağını ve vurulma olayının yasal olarak haklı olup olmadığını belirlemek için yasal bir analiz yürütmektedir."

Shelton'ın adı, 2020 yılında bir aile içi huzursuzluğa müdahale ederken Michael Thomas adında bir adamı vurarak öldürdüğü ölümcül bir vurulma olayına ilişkin departman incelemesinde geçti. Los Angeles Bölge Savcısı daha sonra bu olayda hukuka aykırı davrandığını kanıtlayacak yeterli delil olmadığına karar verdi.

Finlayson'ın babası Lamont Finlayson Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Adalet arıyorum, Ty Shelton adlı polisin kızımın ölümünden sorumlu tutulmasını istiyorum, LA County şerif departmanının sorumlu tutulmasını istiyorum" dedi.

Şerif departmanı, yaptığı açıklamaya göre, olayın vücut kamerasıyla çekilmiş görüntülerini önümüzdeki hafta yayınlamayı planlıyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com