Yapay zeka Baby Boomers'ın akıl hocasına ihtiyacı olan çocukları bulmasına nasıl yardımcı oluyor?

79 yaşındaki emekli bir öğretmen, korkmuş hisseden 6 yaşındaki bir çocuğu rahatlatmaya çalışıyor.

Ve kendi şirketini yöneten bir kariyerden emekli olduktan sadece haftalar sonra, 75 yaşındaki bir kişi, birinci sınıf öğrencisini gülümseteceğini umduğu sevimli kedi resimleri oluşturmak için bir yapay zeka sanat programını kullanmayı öğreniyor.

Bu kişiler, en az 60 yaşındaki yetişkinleri 5-18 yaş arası gençlerle düzenli görüntülü sohbetler için eşleştirmek üzere bir yapay zeka algoritması kullanan çevrimiçi bir platform olan Eldera tarafından Amerika Birleşik Devletleri genelinde mentilerle eşleştirilen ve sayıları giderek artan mentorlar arasında yer alıyor.

Eldera'nın kurucu ortağı ve CEO'su Dana Griffin, "'OK Boomer'ı bu şekilde geri alıyoruz" diyor.

"İnsanları bire bir bir araya getirdiğinizde, birbirlerine nasıl bakacaklarını bulacaklardır" diyor. "Ve biz de bunu gördük."

Kuşak klişelerini ortadan kaldırmak Eldera'nın misyonunun yalnızca bir parçası. Griffin'in şirketinin çözmeye yardımcı olabileceğini umduğu daha da büyük bir sorun var.

Ruh sağlığı uzmanlarının uzun zamandır yakındığı ve yakın zamanda ABD Genel Cerrahı tarafından bir salgın olarak tanımlanan yalnızlık, yaşlı ve genç insanları özellikle sert bir şekilde vuruyor.

Ve sonuçları korkunç olabilir. Genel Cerrah Dr. Vivek Murthy, Mayıs ayında verdiği bir tavsiyede, yalnızlık ve izolasyonun sağlık risklerinin günde 15 sigara içmek kadar ölümcül olduğunu söyledi.

Bu kasvetli bir tablo, ancak Griffin, Eldera'nın pandeminin ilk günlerinde başlamasından bu yana gördüklerinin kendisine umut verdiğini söylüyor.

"Hem gençler hem de yaşlılar için sağlık açısından muazzam faydaları olan bir şey yarattık" diyor ve ekliyor: "Bunu kesinlikle beklemiyordum."

Akıl hocası kendine güvenini artırmasına yardımcı oldu. Bir iş buldu

Kathleen Zwart, mentisinin yüzünün bilgisayar ekranında belirdiğini görür görmez aydınlanıyor.

Lara Salem yatağında oturuyor ve arkasındaki duvarda en sevdiği K-Pop yıldızlarının fotoğrafları asılı. 17 yaşındaki genç kız başını ellerinin arasına almış ve hayatının son haftasını anlatırken gülüyor: "kaos, saf kaos".

Grip olan aile üyeleriyle ilgileniyor ve üniversite voleybol sezonunun son dönemecinde kendini zorluyor. Bunun da ötesinde, ilk üniversite başvurularını göndermeye çalışıyor.

"İnsanlar son sınıfın çok kolay olduğunu düşünüyor. Ama birinci sınıftan çok daha kötü. ... Hayatımın en stresli dönemi," diyor Salem.

Salem yaşadığı zorlukları anlatırken Zwart başını sempatiyle sallıyor. Neredeyse 70 yaşında ve lise son sınıfın ne kadar zor olduğunu hala hatırlıyor.

"Yapmanız gereken tek şey nefes almak, başlamadan önce zihninizi doğru zihniyete getirmek ve biraz meditasyon yapmak, biraz yoga yapmak, biraz rahatlamak, kendinizi merkeze almak ve stresi bir kenara bırakmak için küçük bir şey yapmak" diyor. "Ve bir kez stresi bir kenara bıraktığınızda, başvuruyu doldurmak gibi zor bir şeyi yapmak için doğru zihin çerçevesine sahip olursunuz."

Zwart Ocak ayında ona danışmanlık yapmaya başladığından beri Salem bu tür nazik rehberliğe güveniyor. Pek çok çocuk gibi o da ebeveynlerinden, öğretmenlerinden ve koçlarından destek alıyor. Ancak akıl hocasıyla yaptığı bire bir görüşmelerin ona farklı bir bakış açısı kazandırdığını söylüyor.

SAT sınavlarına girmeden önce Zwart'ın tavsiyelerinin sakin kalmasına ve odaklanmasına yardımcı olduğunu söylüyor. İş bulmakta zorlandığı zamanlarda da Salem, Zwart'ın cesaretlendirmesinin kendisine ilk işini bulması için gereken güveni verdiğini söylüyor.

"Bana 'Aynanın karşısına geçmelisin' dedi. Kendine iyi işler yapacağını ve harika biri olduğunu söylemelisin. Sen iyi bir insansın. Ben de her gün beş dakika kadar aynanın karşısında durup kendime 'Bunu başarabilirsin. Bunu başaracaksın. İşi alacaksın. Sen harikasın,' dedim." Salem yakın zamanda CNN'e verdiği bir röportajda. "Başlarda çok garipti ama bir noktadan sonra doğal gelmeye başladı ve kendime inanmaya başladım."

Zwart, hayatın iniş ve çıkışlarında sizi destekleyen birinin olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyor. Vietnam'da savaşırken ona mektuplarla cesaret verici sözler gönderen ağabeylerinden birini düşünüyor. Ve üçüncüsınıf öğretmeninin, artık sınıfında öğrenci olmasa bile yıllar boyunca onu nasıl kolladığını hatırlıyor. Zwart, günümüz çocuklarının da bu tür bir desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor, özellikle de ne kadar baskı altında oldukları düşünüldüğünde.

Zwart CNN'e verdiği demeçte, "Eşleştiğimizden beri yapmaya çalıştığım şey onu biraz desteklemek, ona yeterince iyi olduğunu ve muhtemelen düşündüğünden çok daha iyi olduğunu söylemekti" dedi.

Zwart Jacksonville'de yaşıyor. Salem ise eyaletin öbür ucunda, Miami'de yaşıyor. Eldera onları eşleştirmeseydi asla tanışamayacaklardı. Ancak ne kadar çok ortak noktaları olduğunu keşfettiklerinde şaşırdılar. Zwart Salem'e kitap önerileri gönderdi. Salem Zwart'a en sevdiği K-Pop şarkısının linkini gönderdi.

Zwart yakın zamanda CNN'e verdiği bir röportajda "Onunla konuştuktan sonra kendimi daha genç hissediyorum" dedi.

Salem de akıl hocasıyla yaptığı sohbetlerin kendisini yenilenmiş hissettirdiğini söylüyor.

"Çünkü en iyi arkadaşımla konuşuyormuşum gibi sohbet edebildim ve aynı zamanda birkaç şey öğrenebildim."

'İnsan ruhuna sahip sanal bir köy' yaratmak

Griffin, bu gibi bağlantıların Eldera'nın şu anda platformda bulunan binlerce aktif kullanıcının çok ötesinde büyüme potansiyelini görmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

"Yaşlı yetişkinlerin kilidini gerçekten açarsak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her çocuğun kendilerine yol gösteren kendi akıl hocaları olabilir" diyor.

Eldera ismi, Griffin'in geri getirmeye yardımcı olmayı umduğu bir gerçekliği, "Yaşlılar Çağı "nı tanımlıyor.

Griffin, Transilvanya'da büyükanne ve büyükbabası tarafından büyütüldüğünü ve yaşlı insanların rehberliğinde büyüdüğü için kendini şanslı hissettiğini söylüyor. Üniversite öğrencisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde de yaşlı akıl hocaları aramaya devam etmiş.

"Sırf ben böyle büyüdüğüm için herkesin hayatını yönlendirmek için yaşlı yetişkinlere güvendiğini düşünüyordum" diyor. "Yaşım ilerledikçe çok şanslı olduğumu fark ettim."

Griffin, yaşlı yetişkinlerin, paylaşacak bilgelikleri olsa da, emekli olduklarında çoğu zaman daha az değerli görüldüklerini söylüyor.

"Toplum dışına itiliyorlar, ki bu hiç mantıklı değil, çünkü her zamankinden çok daha uzun yaşıyoruz" diyor.

Eldera, web sitesinde kendisini "insan ruhuna sahip sanal bir köy" olarak tanımlıyor. Şirket Mart 2020'de, her yaştan birçok insanın evde sıkışıp kaldığı ve bağlantı kurmak için can attığı bir dönemde faaliyete geçti. Ancak Griffin, toplumun çoğu yüz yüze toplantılara dönmüş olsa bile platformun etkisinin azalmadığını söylüyor.

Ayrıntılı bir ankete verdikleri yanıtlara göre yaklaşık 200 farklı değişkeni kullanarak insanları eşleştirmeye yardımcı olan yapay zeka algoritmasının zaman içinde daha da iyi hale geldiğini söylüyor. Muhtemel mentorların sabıka geçmişlerini kontrol etmenin yanı sıra şirket, etkileşimlerin güvenli ve saygılı olduğundan emin olmak için mentorlar ve mentiler arasında kaydedilen Zoom konuşmalarını izlemek için de yapay zeka kullanıyor.

Griffin, uygunsuz davranış veya zararlı içerik tespit edilirse, AI modelinin Eldera ekibini "derhal harekete geçmesi için" uyardığını söylüyor.

Griffin, bazılarının yapay zekanın toplumdaki artan rolü hakkındaki endişelerinin farkında. Eldera'da karar vericilerin her zaman insanlar olduğunu, yapay zekanın sadece verimliliği artırdığını ve yararlı öneriler sunduğunu belirtiyor.

"Yapay zeka ana odak noktası değil, insan bağlantısını geliştirmek ve korumak için kullandığımız bir araç" diyor.

Danışman olarak görev yapan bir mentorlar konseyinin ve mentorların birbirleriyle bağlantı kurup fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir web sitesinin topluluğun şekillenmesinde büyük rol oynadığını söylüyor. Yakın zamanda bir grup mentee, mentor konseyi ile kuşaklar arası toplantılar düzenlemeye ve yalnızlık ve ruh sağlığı gibi konuları tartışmaya başladı.

Eldera, mentorların ve mentilerin ebeveynlerinin web sitesi üzerinden kaydolmalarına olanak tanıyor. 13 yaş ve üstü çocuklar kendileri kaydolabiliyor, ancak ebeveyn izni de sağlamaları gerekiyor.

Platform hem ücretsiz hem de ücretli erişim sunuyor. Griffin, ayda 10 dolar karşılığında katılımcıların, mentorlar için çevrimiçi forum gibi ek topluluk kaynaklarına erişebileceğini söylüyor. Nihayetinde, sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve sigortacıların Eldera'nın hem pediatrik hem de geriatrik hastalar için faydalarını gördükçe masrafları karşılayacaklarını umuyor.

Griffin, yaşlı yetişkinlerin genç mentorlarını desteklemeye çalışırken bir topluluk bağlantısı ve amaç duygusu hissettiklerini, çocukların ise ilişki ve dayanıklılık kurmalarına yardımcı olan değerli sosyal beceriler öğrendiklerini söylüyor.

Griffin, "Gençlerin dirençli ve başarılı yetişkinler olmalarını desteklemek, sadece yeni nesle yardım etmek değildir" diyor. "Bu, yaşlı yetişkinlere bu nesil için neyin önemli olduğunu öğretmektir."

Emekli bir öğretmen, danışmanlık yaptığı 6 yaşındaki çocuktan hedeflerini paylaşmasını istemiş. Cevap onu şok etti

New York'un merkezinde yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Constance Morton Belsi, mentisiyle ilk tanıştığı andan itibaren çok heyecanlanmış.

"Her seans için Zoom üzerinden bağlanır bağlanmaz neşe hissettim" diyor.

Teksas'taki 6 yaşındaki çocuk zeki ve komikti, o gün yapmak istediği her şey hakkında son derece güçlü fikirleri vardı. Bazen Belsi'ye kolyelerini ve saç tokalarını gösteriyordu. Bazen kendini denizkızı ilan ederdi. Bazen sırt çantasını almak için koşuyor ve okumak için bir yığın şiirle geri dönüyordu.

Ama bir keresinde, küçük kız her zamankinden daha uzak görünüyordu. Belsi, sohbeti ateşleyeceğini düşündüğü bir soru buldu: "Hedeflerin neler?"

"Bana çok ciddi baktı," diyor Belsi. "Genelde hep güler yüzlü ve kıkır kıkırdır ama 'Ölmek istemiyorum' dedi."

Belsi, genelde neşeli olan mentisinden böylesine ağır sözler duyunca afallamış. Ancak bunları duydukça, neden paylaştığına dair hiçbir şüphesi kalmadı. Yakın zamanda bir okula düzenlenen silahlı saldırı haberlere konu olmuştu. Ve silah şiddetinden doğrudan etkilenmemiş okullar bile hazırlanmak için tatbikatlar düzenliyordu.

6 yaşındaki kızın yanında oturan annesi, Belsi'nin de yinelediği bazı güven verici sözlerle araya girdi. Ve sonra, kız çocuğu konuyu açtığı gibi hızla yoluna devam etti.

Ama o an Belsi'nin aklından çıkmadı.

"Farklı bir çağda o yaştaki çoğu çocuğun asla korkmasına gerek olmayacak bir şeyden korktuğu için çok üzüldüm" diyor.

Emekli öğretmen o kadar sarsılmış ki bu hikayeyi Eldera'nın akıl hocaları konseyiyle paylaşmış. Griffin bunun, mentorların çocukların gözünden ne tür konuları öğrendiğine dair çarpıcı bir örnek olduğunu söylüyor.

"Mentor, çocukların uğraştığı şey için bir destektir, ki bu muhtemelen herhangi bir neslin şimdiye kadar uğraştığı en büyük şeydir" diyor.

Mentorlar 'Harry Potter' okuyor, video oyunları oynamayı öğreniyor ve sanat yapmak için yapay zeka kullanıyor

Mentorların Eldera aracılığıyla öğrendikleri tek şey genç nesillerin karşılaştığı zorluklar değil.

Griffin, bazı mentorların Harry Potter kitapları okumaya başlamak için bir kitap kulübü kurduğunu söylüyor. Birçoğu da yeni beceriler ediniyor ve teknolojiyle bağlantı kurmanın yeni yollarını buluyor.

"Video oyunları hakkındaki izlenimim çok olumsuzdu. ... Çocuklar bütün gün ekran karşısında oturuyor ve dünyanın geri kalanını dışlıyorlar. ... Bu yanlıştı," diyor New York'ta yaşayan 69 yaşındaki Andrew Weinrich, beş yıl önce doğrudan yanıt reklamcılığı işinden emekli olmuş ve birkaç yıldır Eldera'da gönüllü mentor olarak çalışıyor.

Ancak mentilerinden biri haftalık Zoom görüşmeleri sırasında ekranını paylaşmaya başlayınca Weinrich daha önce reddettiği oyunlardan daha fazlası olduğunu öğrendi.

Weinrich, "Dışarıda süper eğitici ve eğlenceli koca bir dünya var," diyor.

Akıl hocasının şehirler için trafik düzenleri tasarlamasına, petrol kuyularının nerede açılacağına karar vermesine ve sınırlı kaynaklara sahip bir asteroitte nasıl hayatta kalınacağına dair strateji geliştirmesine yardımcı oldu. Weinrich, bunun zihnini açmasına ve 16 yaşındaki akıl hocasıyla başka bir düzeyde bağlantı kurmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Bu ay, onlarca yıl yönettiği şirketten emekli olduktan sadece birkaç hafta sonra, 75 yaşındaki New Yorklu Karen Korman, korkularını bir kenara itti ve başka bir mentorun yapay zeka programını kullanarak mentisiyle sanat eseri yaptığını duyduktan sonra Midjourney 'de bir hesap açtı.

"Ben biraz uzak duruyordum. Çok göz korkutucu görünüyordu," diyor Korman. Ancak kendi başına test ettikten sonra, şimdi Washington DC'deki 6 yaşındaki menti ile bir sonraki oturumunda kullanmayı dört gözle beklediğini söylüyor.

"İkimiz için de çok heyecanlıyım," diyor, "birlikte öğreniyoruz."

Akıl hocasından, yarattıkları sanat eseri hakkında kendisine bir hikaye anlatmasını istemeyi planlıyor. Birkaç ay önce eşleşmelerine rağmen hala birbirlerini tanımaya çalıştıklarını söylüyor.

"Umarım bunu birkaç yıl boyunca yapmaya devam ederiz," diyor ve ekliyor, "böylece daha da büyüyecek."

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Kaynak: edition.cnn.com