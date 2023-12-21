Yaoji Chaogan'da erişte diplomasisi: Biden'ın 2011'de ziyaret ettiği popüler Pekin restoranına müşteriler akın ediyor

Buna 2011 yılında Biden'ı ağırlayan Pekin restoranı Yaoji Chaogan'ın sahibi de dahil görünüyor.

Biden'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerinin galibi ilan edilmesinden kısa bir süre sonra restoran, seçilmiş başkanın dokuz yıl önce yediklerini tatmak isteyen meraklı Çinli müşterilerin akınına uğradı.

CNN Travel'a konuşan işletme sahibi Yao Yan, "Bence bu kısmen insanların Biden'ın kampanyasına duyduğu ilgiyi yansıtıyor," diyor.

"Artık insanlar ister iş ister seyahat için olsun Pekin'e geldiklerinde sadece bazı doğal noktaları veya tarihi yerleri görmek istemiyorlar; aynı zamanda Pekin'in yemek kültürünü de deneyimlemek istiyorlar. İnsanlar Biden'ın restoranımıza geldiğini duyunca, daha önce ne denediğini görmek için buraya geldiler."

2011 yılındaki meşhur ziyaret

O sırada ABD başkan yardımcısı olarak Pekin'i ziyaret etmekte olan Biden, 18 Ağustos 2011'de gösterişsiz bir aile işletmesi olan lokantaya habersiz bir ziyarette bulundu.

Yao, "Onun gelişi lokantadakileri şaşırttı ve sevindirdi," diye hatırlıyor.

"Başkan Yardımcısı Biden çok rahat ve espriliydi. İnsanlar zaman zaman onu alkışladılar. Çinli dinleyicilerle birlikte olmaktan mutluydu. Torununu tanıttı ve ardından yemek yiyenlerle fotoğraf çektirdi ve onlarla sohbet etti. Yemeklerimizin tadına baktı ve yemeklerimiz hakkında güzel yorumlar yaptı. Yemeklerin lezzetli olduğunu düşünüyordu."

Yaoji Chaogan ("Yao'nun kızarmış ciğerleri" olarak çevriliyor) domuz ciğeri ve bağırsakları içeren popüler bir Pekin güveci olan chaogan konusunda uzmanlaşmıştır.

Ancak Biden sakatat yemeğine cesaret edemedi.

O ve ziyaret ekibi - beş kişilik bir grup - beş tabak zha jiang mian (fasulye ezmeli erişte), 10 buharda pişmiş çörek, ezilmiş salatalık, rendelenmiş patates ve dağ yam salatası sipariş etti.

Yemeğinin ardından, örneklediği öğeleri içeren "Biden Seti" onun onuruna menüye eklendi.

Yao, "[Chaogan'ı denemediği için] hayal kırıklığına uğramadım," diyor. "Chaogan benzersizdir. Yerel Pekinliler bu yemeğin tadını çocukluklarından beri biliyor ve yemeye daha alışıklar. Ancak başka yerlerden gelen arkadaşlar bunu yemeye alışık olmayabilir. Ayrıca, Yaoji'ye gelmek Biden'ın kendi isteğiydi ve biz ona herhangi bir tavsiyede bulunmadık.

"Ancak yine de Biden Çin yemek kültürünü çok iyi biliyor, çünkü Pekin'i temsil eden otantik bir yemek olan fasulye ezmeli erişte sipariş etti."

Yerel medya, Biden'ın yemek yiyen arkadaşlarının öğle yemeğini böldüğü için özür dilediğini ve ekibinin 79 yuanlık yemeği için 100 yuan (15 $) ödediğini belirtti. Biden'ın restorandan bahşiş vermenin bir ABD geleneği olması nedeniyle para üstünü saklamasını istediği ve verdikleri rahatsızlığın bedelini ödemek için bir jest yaptığı bildirildi.

Oldukça ses getiren bu durak Çin medyası tarafından "noodle diplomasisi" olarak adlandırıldı.

Yao, "Bir işletme olarak, ülkemizin yemek kültürünü yabancı dostlarımıza tanıttığımız için de mutluyduk," diyor. "Onlara Çin yemeklerimizi tattırabildiğimiz için kendimizi çok onurlu hissettik."

"Onu her zaman bekliyoruz"

Ziyaret sadece 20 dakika sürmüş olsa da Yaoji Chaogan'ın işlerini canlandırmaya yetti. Bundan 30 yıl önce kurulan dükkan 2012 yılında ikinci bir şube açtı. Şu anda üç satış noktaları var.

Ve şimdi Biden'ın zaferi, Yaoji Chaogan'ın Çin başkentinin tarihi Gulou (Davul Kulesi) yakınında bulunan 40 kişilik orijinal restoranına yeni bir ilgi dalgası getirdi.

Son zaferinin ardından, aç yerel halk ve medya, seçilmiş başkanın ziyaretinin fotoğraflarıyla kaplı bir duvarın fotoğraflarını çekmeye ve "Biden Seti" sipariş etmeye geldi.

"Biden ziyaret ettiğinde ben hala üniversitedeydim. Dokuz yıl sonra bu yaşlı beyefendinin ABD başkanlığı hayalini gerçekleştirdiği kimin aklına gelirdi? Tayvan'da yayınlanan China Times gazetesinde yer alan bir habere göre, bir lokanta Çin-Amerikan ilişkilerinin yakında Trump döneminin çukurundan çıkabileceğini umuyorum" dedi.

Bir başka lokantacı ise yıllar içinde fiyatların arttığına dikkat çekerek bir kase eriştenin artık 18 yuan (2.70 $) olduğunu belirtti. Dokuz yıl önce 9 yuan (1.40 $) idi.

Yaoji Chaogan yıllar içinde iyi yorumlar topladı ve Çin'in en popüler yemek inceleme sitesi olan Dianping'de beş yıldız üzerinden 3,94 puan aldı.

Çoğu yorumcu Yaoji'ye chaogan'ın yanı sıra Pekin usulü kahvaltı - maş fasulyesi sütlü jiaoquan (derin yağda kızartılmış hamur halkaları) için gidiyor.

Yao, "Biden ABD başkanı olduğunda Pekin'e gelme fırsatı bulursa, umarım Pekin yemeklerini tatmak için restoranımıza tekrar gelebilir" diyor.

"Eski bir dost ve bir lokantacı olarak kendisini her zaman bekleriz."

Bu, bir siyasi figürün Çin'in yerel sokak yemeklerine ışık tuttuğu ilk olay değil.

Xi Jinping de birkaç yemek çılgınlığı yarattı.

Pekin'deki Qing-Feng Buharda Börek Dükkânı'nda, 2013 yılında 21 RMB'lik (2 $) börek yemeğini kuyruğa girip ödemesini yaptıktan ve kendisi aldıktan sonra bir "Başkan Seti" oluşturuldu.

Xi ayrıca yirmi yıldan uzun bir süre önce Fuzhou'daki bir erişte dükkanını ziyaret ederek domuz kanlı erişte satışlarının artmasına yardımcı olmuştur. Xi 2014 yılında bir başka ziyaret için geri döndü.

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Kaynak: edition.cnn.com