Yao Ming: Çinli basketbol efsanesi, Aralık ayındaki görüşmede Peng Shuai'nin 'oldukça iyi durumda' olduğunu söyledi

Peng'in sağlığı, eski bir ulusal lidere karşı cinsel saldırı iddialarında bulunmasının ardından küresel bir endişe haline geldi.

Yao Pazartesi günü Pekin'de 2022 Kış Olimpiyatları ile ilgili bir basın brifinginde "Peng Shuai'yi neredeyse 20 yıldır tanıyorum," dedi. "O biraz daha genç ama biz aynı kuşaktan sporcularız."

CNN'den gelen bir soru üzerine Yao, "İkimiz de Güneyliyiz... ve Şanghay'daki bir kış sporu yarışması çok ilgimizi çekti - kendimizi yeniden çocuk gibi hissettik," diye ekledi.

"O gün oldukça iyi durumdaydı. Hepimiz mutlu bir şekilde sohbet ediyorduk ve aşina olmadığımız için spor hakkında pek çok soru soruyorduk."

19 Aralık'ta devlet medyasından bir gazeteci, Yao ve Peng'in bir gün önce Şanghay'daki bir kros kayak turunda birlikte çekilmiş, konuşuyor ve gülümsüyor gibi göründükleri bir fotoğraf ve klip yayınladı. Görüntüler Çin'de engellenen Twitter üzerinden paylaşıldı.

Eski bir Wimbledon ve Fransa Açık çiftler şampiyonu olan 36 yaşındaki Peng, Kasım ayında internette yaptığı uzun bir paylaşımda 75 yaşındaki emekli Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi yıllar süren bir ilişki sırasında kendisini sekse zorlamakla suçladığından beri uluslararası bir fırtınanın merkezinde yer alıyor.

Hükümet sansürcüleri bu paylaşımı Çin sosyal medyasından hızlı bir şekilde sildi ve kadın kamuoyunun gözünden kayboldu.

Artan uluslararası tepkinin ortasında, devlet medyasına ya da devlet spor sistemine bağlı kişiler Twitter'da Peng'i dışarıda ve etrafta gösteren çok sayıda görüntünün yanı sıra "her şeyin yolunda" olduğu konusunda ısrar eden ve kendisi tarafından yazıldığı iddia edilen bir e-posta yayınladı.

Aralık ayında Yao ile birlikte fotoğraflandığı etkinlikte Peng, Singapur merkezli Çince yayın yapan Lianhe Zaobao gazetesine verdiği demeçte, patlayıcı iddiaların ortaya çıkmasından bu yana uluslararası medyaya yaptığı ilk yorumlarda "Kimsenin bana cinsel saldırıda bulunduğu hakkında ne konuştum ne de yazdım" dedi.

Özgürce hareket edip edemediği ya da güvenliği konusunda endişe duyup duymadığı sorulduğunda Peng, "her zaman özgür olduğunu" ve Pekin'deki evinde yaşadığını söyledi.

Şu anda devlete bağlı Çin Basketbol Birliği'nin başkanı olan Yao, Peng'in Çin'de tabu olmaya devam eden iddialarına değinmedi.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Peng'in iddialarına ilişkin kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmaya devam etti ve Peng'in güvenliği nedeniyle Çin'deki tüm turnuvaları askıya aldı.

Zhang, başbakan yardımcısı olarak 2012-2017 yılları arasında Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikte iktidardaki Komünist Parti'nin ülkenin en üst düzey liderlik organı olan yedi kişilik Politbüro Daimi Komitesi'nde görev yaptı. Görevinden 2018 yılında emekli oldu.

CNN daha önce hem Peng'e hem de merkezi hükümetin basınla ilgili sorularını yanıtlayan Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'ne yorum için defalarca ulaşmıştı.

'Çin'i ziyaret etmek pek çok algıyı değiştirebilir'

Uzun yıllar Houston Rockets forması giyen 41 yaşındaki Yao, CNN'in ligin bazı üyelerinin Hong Kong ve Sincan gibi hassas konularda Pekin'in insan hakları sicilini eleştirmesinin ardından NBA'in Çin'de karşılaştığı tepkilerle ilgili bir soruya da yanıt verdi.

Boston Celtics pivotu Enes Kanter Freedom ve Rockets'ın eski genel menajeri Daryl Morey'nin açıklamaları maçların aniden karartılmasına ve boykot çağrılarına yol açtı.

Yao, Freedom'ı tanımadığını ya da Celtics yıldızının Çin hakkındaki görüşlerini nasıl oluşturduğunu bilmediğini söyledi ancak onu ülkeyi ziyaret etmeye davet etti.

"Ben ya da diğer basketbol taraftarları Çin'de ona rehberlik edebilir ve bu da Çin'in daha kapsamlı bir resmini görmesine yardımcı olabilir" dedi.

"Spor köprüler inşa eder ve köprülerde trafik olması kaçınılmazdır - bu yüzden bazen çarpışmalar görürüz. Bazı sorunların çözülmesi biraz zaman alabilir ve bence zaman bunların çoğunu çözecektir. Ancak biz köprüleri sağlam tutmak istiyoruz."

Pekin'in 2022 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapma teklifini kazanmasına yardımcı olan bir tanıtım elçisi olarak Yao, ABD hükümetinin 4 Şubat'ta Pekin'de başlayacak olan Oyunları "diplomatik boykot" edeceğini açıklamasıyla ilgili soruları geçiştirdi.

"Oyunlar sporcular ve sporseverler için bir platform sağlıyor ve en önemli şey de bu" dedi.

"Eğer (Oyunlar hakkında) olumsuz bir şey duyarsanız, belki de söyleyeceklerini dinler ve haklı olup olmadıklarını görürsünüz - ve sonra dinlemeye değer bir şey olup olmadığına karar verirsiniz."

"Görmek inanmaktır - Çin'i ziyaret etmek pek çok algıyı değiştirebilir" diye ekledi. "10 yıl boyunca ABD'de yaşadım - ve (yaşadıklarım) çocukken kitaplarda ABD hakkında okuduklarımdan farklıydı."

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Kaynak: edition.cnn.com