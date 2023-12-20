Yanıp sönen ışık, Olimpiyat Ulusal Ormanı'ndaki vadiden 1.200 metre aşağı düşen yürüyüşçünün kurtarılmasına yardımcı oldu

Deniz Hava İstasyonu (NAS) Whidbey Island'a göre, 30 yaşındaki adam Cumartesi günü başka bir kişiyle birlikte yürüyüş yaparken Ellinor Dağı'ndaki bir vadiden aşağı düştü.

Birlikte yürüyüş yaptığı kişi düştükten sonra onu bulamamış.

ABD Orman Hizmetleri'ne göre Ellinor Dağı'nın zirve yüksekliği yaklaşık 6,000 feet.

İstasyon, NAS Whidbey Adası'ndan bir arama kurtarma ekibinin yürüyüşçünün yerini tespit etmek amacıyla akşam 6:20 civarında yola çıktığını söyledi.

Ekipler yürüyüşçüyü Ellinor Dağı'nın zirvesine yakın bir yerde bulamayınca, zirveden yaklaşık 1.000 fit aşağıda bir çığ akıntısı gördükleri yerde aramaya başladılar.

NAS Whidbey Island'a göre ekipler, kayıp yürüyüşçüye ulaşmalarına yardımcı olan yanıp sönen bir ışık tespit etti.

NAS Whidbey Island, ekibin yürüyüşçüyü kurtarmak için hızlı bir şekilde çalıştığını, başka bir çığ veya düşen kayaların potansiyelinden endişe duyduklarını söyledi. Bir arama kurtarma ekibi üyesini yürüyüşçünün yanına indirdiler ve onu helikoptere bindirmeyi başardılar.

NAS Whidbey Island'a göre, yürüyüşçü kırık bir kol, hipotermi belirtileri ve önemli sıyrıklar nedeniyle saat 7:45 civarında Seattle'daki Harborview Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Naval Air Station Whidbey Island SAR bu takvim yılında 4 MEDEVAC, 6 arama ve 33 kurtarma olmak üzere 43 görev gerçekleştirmiştir.

Olympic Ulusal Ormanı Washington'un batısında, Seattle'ın yaklaşık 110 mil batısında yer almaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com