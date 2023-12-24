Yaklaşık 7 yıl önce kaybolduktan sonra vahşi doğada hayatta kalan köpek kurtarıldı

Kâr amacı gütmeyen gönüllü kuruluş Lost Dog Recovery UK South, Facebook paylaşımında Kasım ayında birisinin kendilerine İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki bir köy olan Crawley Down yakınlarında yolda koşan küçük siyah bir köpekten bahsettiğini söyledi.

Kuruluş 11 Aralık'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Trafiği durdurdular, köpeğin ormanlık alanda kaybolmasına izin verdiler ve takip etmemeleri gerektiğini biliyorlardı ve yiyecek bırakmak için en kısa sürede geri döndüler" dedi.

Gönderiye göre, Patterdale terrier cinsi köpeği soran kişi, yerel halkın köpeğe aşina olduğunu ve bazen onu beslediğini öğrendi.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş, "Bunun sadece 'başıboş dolaşmasına izin verilen sahipli bir köpek' durumu olabileceğini fark ederek, daha fazla bilgi toplanana kadar bir kamera devralındı ve yine de yiyecek bırakıldı" dedi.

Kamera, köpeğin üç gün boyunca birkaç kez yakınlarda dolaşırken görüntülendiğini ve üçüncü gün, kurtarma grubuyla birlikte akşam yemeğinin gelmesini bekliyor gibi göründüğünü söylediler.

Kayıp Köpek Kurtarma UK South, yerel halktan köpeğin "iyi durumda olduğunu, beslendiğini ve bakıldığını" öğrendi, ancak yaklaşık on yıldır başıboş dolaşıyor olabilirdi - kurtarmanın daha sonra yanlış olduğunu öğrendiği bir tahmin.

Kurtarma ekibi, bir hafta boyunca köpek için bir beslenme rutini oluşturdu ve gündüzleri yemek için yaptığı ziyaretler, köpeğin kaşlarının ve ağızlığının grileştiğini ortaya çıkardı ve kurtarma ekibine göre yaşlı bir köpek olduğunu doğruladı.

Gönüllüler 9 Aralık'ta köpeğe cazip bir yemeğin yanı sıra bir de tuzak bıraktı: üzeri ezme ile süslenmiş sıcak bir kızarmış tavuk. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, "Küçük sokak köpeğimizin seçici olduğunu biliyorduk ve nelerden hoşlandığını öğrenmiştik," dedi.

O gece tuzağa doğru dolaştı.

Facebook gönderisinde, "Omzunun üzerinden çok fazla bakarak ve yavaşça tuzağın içine doğru ilerledi, sonunda ayak tabanına bastı ve kapıyı tetikledi" denildi.

Kurtarma ekibine göre "Anlaşılır bir şekilde şok olmuş ve korkmuştu ama çok nazikti".

Mikroçipi sayesinde köpeğin adının Rose olduğunu ve Mart 2017'de sahiplenildikten 24 saat sonra kaybolduğunu öğrendiler.

Kurtarma ekibi yaptığı araştırmalar sonucunda Rose'un kaybolduğu ilk 10 gün içinde görüldüğünü ancak daha sonra izinin kaybolduğunu öğrendi.

Gönderide, "Crawley Down'a tam olarak ne zaman yerleştiğini asla bilemeyecek olsak da, bildiğimiz şey sonunda güvende olduğu ve artık yaşlılık yıllarının geri kalanını soğuk ve ıslakta kendi başının çaresine bakarak geçirmeyeceğidir" denildi.

Lost Dog Recovery UK South'a göre, Rose'un ilk sahipleriyle temasa geçildi, ancak taşınmışlardı, koşulları değişmişti ve artık ona bakamayacaklardı.

Facebook gönderisinde "Rose'un güvende ve zarar görmemiş olmasından dolayı çok heyecanlılar ve tabii ki onu geri alamayacakları için üzgünler" denildi.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş 18 Aralık'ta yaptığı güncellemede Rose'un İngiltere'nin Kent bölgesindeki Edenbridge kasabasında bulunan Last Chance Animal Rescue'da bakım gördüğünü belirtti.

Kuruluş ayrıca Rose için çok sayıda yeniden sahiplendirme talebi aldıklarını ve Rose'u evlerine kabul etmek isteyenlerin Last Chance Animal Rescue ile iletişime geç meleri gerektiğini belirtti.

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Kaynak: edition.cnn.com