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Yaklaşık 50 yıldır ilk kez, Pennsylvania'daki bir hayvan barınağında yüzlerce sahiplendirmeden sonra hiç köpek kalmadı

Sadece iki hafta önce, Pennsylvania'daki Adams County SPCA'nın kulübeleri yuva arayan köpeklerle dolu olduğu için neredeyse kapasite doluydu. Şimdi, yaklaşık 50 yıldır ilk kez tesiste hiç köpek yok ve son sakinler tatillerini yeni aileleriyle geçiriyor.

 and  Max Becker
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Adams County SPCA'da yaklaşık 50 yıldır ilk kez sahiplendirilecek köpek kalmadı..aussiedlerbote.de
Adams County SPCA'da yaklaşık 50 yıldır ilk kez sahiplendirilecek köpek kalmadı..aussiedlerbote.de

Yaklaşık 50 yıldır ilk kez, Pennsylvania'daki bir hayvan barınağında yüzlerce sahiplendirmeden sonra hiç köpek kalmadı

"Heyecanın ötesinde olduğumuzu söylemek yetersiz kalır! Personelimiz ve gönüllülerimiz, bakımımız altındaki hayvanlarla ilgilenmek ve doğru eve sahiplendirildiklerinden emin olmak için ÇOK sıkı çalıştılar!" dedi. "Adams County SPCA'nın Noel zamanı bir yana, 47 YILDIR ilk kez boş olması gerçek bir mucize!"

Barınak, tesise sığınan bir kedi olduğunu ve bu kedinin duyurudan hemen önce gelen bir sokak kedisi olduğunu söyledi.

Güney Pennsylvania'daki tesis bu yıl 598 hayvanı evlat edindiğini ve 125 sokak hayvanını sahipleriyle buluşturduğunu söyledi.

ASPCA'ya göre, ülke genelinde her yıl tahmini 6,3 milyon evcil hayvan barınaklara giriyor. Bunların yaklaşık 3,1 milyonu köpek, 3,2 milyonu ise kedidir.

ASPCA, barınaklarda her yıl yaklaşık 920.000 hayvana ötenazi uygulandığını ve bunun 2011 yılında barınaklarda ötenazi uygulanan tahmini 2,6 milyon kedi ve köpeğe kıyasla bir düşüş olduğunu belirtti.

ASPCA, "Bu düşüş kısmen sahiplenilen hayvanların yüzdesindeki artış ve sahiplerine başarılı bir şekilde iade edilen sokak hayvanlarının sayısındaki artışla açıklanabilir" dedi.

Adams County barınağı, streslerini biraz olsun hafifletmek için bu hafta diğer Pennsylvania barınaklarından hayvan almaya başlayacağını söyledi. "Şu anda bu başarının tadını çıkaracağız! Mutlu Noeller!"

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Kaynak: edition.cnn.com

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