Yahudi örgütü, taraftarların Nazi selamı verdiklerinin tespit edilmesi halinde ömür boyu men edilmeleri çağrısında bulundu

Pazar günü Avustralya Futbol Federasyonu, bazı taraftarların "Hitler Selamı" verdiğinin yaygın bir şekilde rapor edilmesinin ardından, Cumartesi gecesi Sidney'de oynanan Avustralya Kupası finaline ilişkin elindeki tüm video kayıtlarını ve görüntüleri inceleyeceğini açıkladı.

Commbank Stadyumunda, rekor sayıya yakın 16,461 seyirci Macarthur FC'nin Sydney United 58'i 2-0 yenmesini izledi.

Ancak Football Australia'dan yapılan açıklamada maça "anti-sosyal davranışların" damga vurduğu ve final sırasında sekiz kişinin stadyumdan çıkarıldığı belirtildi.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, bazı taraftarlar kutsal bir Yerli geleneği olan Ülkeye Hoş Geldiniz töreni sırasında tezahürat yaptı ve yuhaladı.

Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda da 1958 yılında Hırvat göçmenler tarafından kurulan Sydney United 58'in bazı taraftarlarının Nazi selamı verdiği görülüyor.

Sporun yönetim organı Football Australia, Sydney United 58 ile görüşmelerde bulunacağını belirterek kulübün ve bireysel taraftarların yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Sydney United 58, CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Football Australia yaptığı açıklamada, "Football Australia'nın değerleri ve daha geniş toplum beklentileriyle tutarlı olmayan davranışlarda bulunan küçük bir azınlığın eylemlerini şiddetle kınadığını" söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Football Australia bugün, "Hitler selamı" da dahil olmak üzere, kuruluşumuz ve Avustralya futbol camiası için endişe kaynağı olan bazı kişilere ait tüm görüntü ve fotoğrafları değerlendirmektedir."

Yönetim organı, stadyum yönetimi ve Yeni Güney Galler Polisi ile "yakın bir şekilde çalıştığını" ve "güçlü ve hızlı bir şekilde harekete geçeceğini" söyledi.

NSW Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı Darren Bark CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi "Bu aşağılık sembollerin ve selamların modern Avustralya toplumunda yeri yoktur. Bunlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında altı milyon Yahudi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı savaşırken hayatını kaybeden binlerce Avustralyalı kazıcı da dahil olmak üzere milyonlarca masum sivilin öldürülmesine yol açan kötülüğün nihai tezahürünü temsil etmektedir."

Kurulun, "yönetim organını bu eylemlere katılan taraftarlara karşı, ömür boyu seyirci yasağı getirilmesi de dahil olmak üzere, güçlü önlemler almaya çağırdığını" da sözlerine ekledi.

"Avustralya Futbol Federasyonu da Sydney United ile birlikte çalışarak bazı taraftarların saygı duyduğu endişe verici görüşleri ele almalıdır."

Football Australia, maçtan önce Erin Wilkins tarafından seslendirilen Welcome to Country sırasında kalabalığın gürültüsünün "kabul edilemez seviyelere ulaştığını" kabul etti.

Açıklamada, "Bu olayın meydana gelmesinden üzüntü duyuyoruz ve olayı daha iyi analiz etmek için mevcut tüm görüntü ve ses kayıtlarını inceliyoruz" denildi.

"Football Australia maç sırasında ve sonrasında Erin Wilkins ile doğrudan iletişim halinde olmuştur ve kendisinin ve Football Australia Ulusal Yerli Danışma Grubu'nun bu konudaki rehberliğini almaya devam edecektir."

Sydney United ve Avustralya'nın eski oyuncusu Craig Foster da bir tweet attı : "Kulüp de dahil olmak üzere olaya karışan herkes sorumlu tutulmalıdır."

Football Australia eş CEO'ları Beau Busch ve Kathryn Gill yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "Sahadaki maç, sporumuzu tanımlaması gereken adalet, saygı ve cesaret gibi evrensel değerleri yansıtıyordu. Ne yazık ki tribünlerde bu değerler paramparça oldu."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sporumuz şimdi buna yanıt vermelidir ve oyuncular önemli bir rol oynamaya kararlıdır. Bu eylemlerin bir azınlık tarafından yapılıp yapılmadığına odaklanarak etkili bir yanıt geliştirilemez."

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Kaynak: edition.cnn.com