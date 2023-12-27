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Ya benim yolum ya da otoyol: Niki Lauda'nın Formula 1 inancı

Formula 1 efsanesi Niki Lauda, yarış kariyerini sürdürmek için varlıklı ailesine meydan okudu

Avusturyalı oyuncu, arabasını eleştirmesine rağmen takım patronu Enzo Ferrari'yi etkiledi

Lauda, 1976'da hayati tehlike arz eden bir kazanın ardından, sadece 42 gün sonra tekrar arabaya bindi

1985'te ikinci kez emekli olmadan önce iki dünya şampiyonluğu daha kazanmaya devam edecekti

Avusturyalı Formula 1 pilotu, 1976 yılında Almanya'da geçirdiği korkunç kazada hayati tehlike arz eden yanık ve akciğer yaralanmalarından kurtulduktan sonra sporun en büyük geri dönüşlerinden birini gerçekleştirerek iki dünya şampiyonluğu daha kazandı.

Ancak 70 yaşında hayatını kaybeden açık sözlü üç dünya şampiyonu, mucizelere ya da beyaz perdenin duygusallığına inanmıyordu.

Avusturyalı, sadece pistte ölüme değil, yol boyunca ailesine, işverenlerine ve ezeli rakiplerine de meydan okuyarak kendi mirasını inşa etti.

Lauda 2013'te CNN'in The Circuit programına verdiği demeçte "Ben kendi yoluma gidiyorum" dedi.

"Tanrıya şükür, sporda hiçbir mazeret olmadığını öğrendim. Çok basit, eğer birinci, ikinci ya da üçüncü iseniz tartışma yok.

"Eğer bir şeyler ters giderse, önce kendinize bakın - neyi yanlış yaptım?

"Ben sadece siyah ve beyaz görüyorum, gri alanlarım yok ve onlardan nefret ediyorum.

"Analiz etmeye çalışıyorum, yanlış bile olsa bir karar alıyorum, bu hiç karar almamaktan daha iyidir çünkü hiç karar almazsanız ne yapmanız gerektiğini asla öğrenemezsiniz. "

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Maverick yarışçısı

Lauda, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden dört yıl sonra varlıklı bir Avusturyalı ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, ancak ayrıcalıklarla büyümesine rağmen dünyada kendi yolunu çizmesi gerektiğini çabuk öğrendi.

Ailesi, genç oğullarının yarış tutkusunu onaylamıyordu. Lauda, March F1 takımıyla ilk yarışına sponsor olması için Avusturyalı bir banka bulduğunda, bankanın yönetim kurulunda yer alan büyükbabası anlaşmayı iptal etti.

"Dedi ki, 'Asla olmaz! Eğer bu benim torunumsa, ona sponsor olmayacaksınız,' dedi," diyor Lauda.

"Ona gerçekten kızdım ve 'Beni rahat bırakın, bu benim kendi işim' dedim. Sonra kendi yöntemimle yarışmaya başladım."

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Lauda F1 gridine kendi parasıyla girmiş ve ilk kez 1971 Avusturya Grand Prix'sinde rekabetçi olmayan March takımıyla yarışmıştır.

F1 kariyerini finanse etmek için daha fazla banka kredisi alma kararı, 1973'ün sonunda Ferrari ile anlaştığında karşılığını verdi - ancak sporun en ikonik takımıyla olan bu yeni dönemde bile Lauda işleri kendi bildiği gibi yapmaya devam etti.

"Fiorano'daki ilk testimi hatırlıyorum" diye hatırlıyor. "İlk birkaç turu ben sürdüm ve (takımın kurucusu) Enzo Ferrari oradaydı ve oğlu Piero da çevirmenlik yapıyordu.

"Ferrari, 'Ee evlat, bu araba hakkında ne düşünüyorsun?' dedi.

"Arabanın berbat olduğunu söyledim. Piero da 'Bunu söyleyemezsin' dedi. Babama arabanın berbat olduğunu söyleyemezsin çünkü seni kapı dışarı eder. Ona iyi olmadığını söyle, kulağa biraz daha hoş geliyor' dedi.

"Ona söyledi ve yaşlı adam gerçekten üzüldü çünkü bir Ferrari'yi eleştirdim."

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Hayatta olduğum için şanslıyım.

Lauda kısa sürede, Avusturyalı'nın "hayatım boyunca tanıdığım en karizmatik adam" olarak tanımladığı, sert sevginin savunucusu "Il Commendatore "nin saygısını kazandı.

1975'te İtalyan güç merkeziyle ilk dünya şampiyonluğunu elde etmek için beş galibiyete fırladı - ancak ertesi sezon kader acımasızca müdahale etti.

Kötü güvenlik ayarları nedeniyle diğer pilot arkadaşlarından boykot etmelerini istediği kötü şöhretli Nurburgring pistindeki Almanya Grand Prix'sine girerken, Lauda 1976 şampiyonluk avında liderdi.

Yarıştan yaşam savaşı vererek çıktı.

Lauda'nın Ferrari'si ikinci turdaki bir kazanın ardından alev topuna döndü. Ciddi yanıklar ve akciğer hasarı ile alevlerin arasından çıkarıldı. O gecenin ilerleyen saatlerinde hastanede yatarken, bir rahip tarafından son ayini yapıldı.

Lauda için tipik olan, olaylara farklı bakmasıydı. Henüz 27 yaşındayken, geri dönüş yolunu bulmak için demir gibi iradesini topladı.

Almanya'daki kazadan sadece 42 gün sonra, Lauda bir Ferrari'nin kokpitine geri döndü ve İtalya Grand Prix'sinde unvanını korumak için yarıştı.

Bu, sağlık görevlilerine ve rakiplerine meydan okuyan bir geri dönüştü. Lauda bunu F1 kariyerindeki en cesur karar olarak nitelendirdi.

Ateşli kazasının bıraktığı izleri gizlemek için beyzbol şapkası takan Lauda, "Öncelikle tehlikenin farkındaydım," dedi.

"Kazaya karışmamış ya da görmemiş olsam bile ne olduğunu anlamak için her kazaya gittim.

"Kaza beni şaşırtmadı çünkü tehlikeli olduğunu biliyordum. Kendime 'Şanslıydım, hala hayattayım, Tanrı yardımcım olsun, deneyelim' dedim.

"Bu büyük bir meydan okumaydı... bir geri dönüş. Benim için açıktı, ne kadar beklersem o kadar zor olacaktı çünkü daha fazla endişe biriktirmeye başlıyorsunuz.

"Bu sorunların üstesinden gelmek ve eskisi gibi yarışmaya devam etmek için mümkün olduğunca hızlı davranmalıydım."

Lauda 20 Ocak 2018'de Avusturya'nın Kitzbuehel kentinde düzenlenen Hahnenkamm si yarışına katılıyor.

Belirleyici anlar

Ancak o sezon F1 şampiyonluğunu belirleyen başka bir cesur karardı.

Lauda, şampiyonluğu rakibi James Hunt'a veren Japonya Grand Prix'sinde sağanak yağmur altında yarışmayı reddetti.

Lauda 2013'te "Bugün de aynı kararı alırdım" dedi. "Yarışmak aptalcaydı."

Bu dönüm noktalarının hikayesi F1 hayranı ve yönetmen Ron Howard tarafından "Rush" filmine dönüştürüldü.

Lauda için kendi kararlılığı hayatı boyunca ona rehberlik etti.

Ferrari ile ikinci şampiyonluğunu kazandıktan ve Brabham takımına geçtikten sonra, 1979 sezonunun bitmesine iki yarış kala F1'i bıraktı.

Lauda "daireler çizmekten yorulduğunu" söyledi ve bir havayolu patronu olarak yeni bir kariyerin kapısını çaldı.

Ancak, McLaren için ikinci gelişi 1984'te üçüncü ve son dünya şampiyonluğunu getirdi ve bunu kaçınılmaz ikinci emeklilik izledi.

Lauda, Mercedes takımının icracı olmayan başkanı ve TV analisti olarak devriye gezdiği F1 padokunun iç çemberinde inatçı ama saygı duyulan bir ses haline geldi.

Eğer "Rush" onun hayatının filmiyse, film müziği de Frank Sinatra'nın "My Way" şarkısı olmalı.

"Değişmek istemiyorum," diye ısrar etti Lauda. "Hayatımın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim."

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Kaynak: edition.cnn.com