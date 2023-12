XBB.1.5, BA.2.86, JN.1: Covid-19 alfabe çorbası nasıl anlaşılır

Omicron ve Delta, pandeminin en yoğun olduğu dönemde insanların hızla öğrendiği ve kullandığı koronavirüs isimleriydi. Ancak bu noktada, bilim insanı olmayanların çoğu muhtemelen virüsün dünya çapında bir sonraki baskın virüs olmaya hazırlanan versiyonunu adlandıramazdı. (Bu arada adı JN.1.)

Her ne kadar soğuk algınlığına çok fazla isim verilmese de - en azından manşetlere çıkanlar değil - bilim insanlarının Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü hakkında konuştukları özgüllük, hala böyle bir sorun olduğu için önemlidir.

Bunun gibi bir virüsün birçok farklı ismi var çünkü sürekli değişiyor ve bilim insanlarının belirli bir toplulukta gördükleri veya tedavi, aşı ve test geliştirmek için üzerinde çalıştıkları belirli bir versiyon hakkında konuşmak için ortak bir dile ihtiyaçları var.

"Virüs Bob" veya "Varyant Susan" muhtemelen JN.1'in atası olan BA.2.86'dan daha kolay hatırlanacaktır. Ancak bulaşıcı hastalıkların ve virüslerin nasıl adlandırılacağına karar veren kişiler, eskiden maymun çiçeği olarak bilinen virüste olduğu gibi bir virüsü ilk dizilendiği hayvanla ya da Marburg virüsü olarak adlandırılan ve adını Batı Almanya'nın Marburg an der Lahn kasabasından alan hemorajik ateş gibi keşfedildiği yerle adlandırmak gibi eski bir gelenekten uzaklaşmak istediler.

2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü, yeni bir insan bulaşıcı hastalığına bir kişi, yer veya nesnenin adını vermenin damgalayıcı olabileceğine ve istenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabileceğine karar verdi. Örneğin 2009-10 grip sezonunda domuzları, kuşları ve insanları etkileyen H1N1 virüsü "domuz gribi" olarak adlandırıldığında, ABD'de domuz eti satışları düşmüş ve virüs domuz eti yeme yoluyla yayılmadığı halde Mısır gibi yerlerde yüz binlerce domuz gereksiz yere öldürülmüştü.

Covid-19'a neden olan virüs, hastalığın ilk olarak Şubat 2020'de Çin'in Wuhan kentinde tespit edilmesi nedeniyle Wuhan koronavirüsü olarak başladı. Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi bu virüse "şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 "nin kısaltması olan SARS-CoV-2 adını verdi. Ekip bu ismi seçti çünkü yeni virüs farklı olmasına rağmen, genetik olarak 2003 SARS salgınına neden olan koronavirüsle ilişkili.

DSÖ, o dönemde SARS isminin kullanılmasının "istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini" ve "özellikle 2003'teki SARS salgınından en çok etkilenen Asya'daki bazı nüfuslarda gereksiz korku yaratabileceğini" söylediği için virüsten "Covid-19'dan sorumlu virüs" olarak bahsetmek istedi. DSÖ, virüsün neden olduğu hastalığı, ilk tespit edildiği yıl olan "2019 koronavirüs hastalığı "nın kısaltması olan Covid-19 olarak adlandırdı.

Ancak bilim insanlarının virüsün yavruları hakkında kesin konuşmaları gerektiğinden ve virüsler en azından insan zaman diliminde hızla değiştiğinden, çok daha fazla isim söz konusu olabilir.

Mart 2020'de, virüsün nasıl evrimleştiğini anlamak için genomunu sıralayan bilim insanları, aynı varyasyonları laboratuvara bağlı olarak farklı isimlerle adlandırıyorlardı. Araştırmacılar, herkesin aynı isimleri kullanması için bir yol bulmaya karar verdiler ve Pango veya Pangolin adı verilen ve adlandırılmış küresel salgın soyunun filogenetik ataması anlamına gelen bir adlandırma sistemi geliştirdiler.

College ofWilliam & Mary'de biyoloji bölümünde doçent olan Dr. Kurt Williamson, "Bu Pangolin sistemi, Covid'in küresel bir sorun olacağının anlaşıldığı 2020 yılında geliştirildi" dedi.

Virüslerin bu kadar hızlı değişmesinin nedeni kısmen üreme şekillerinin RNA polimeraz adı verilen bir enzimi içermesidir. İnsan vücudu bir hücrenin kopyasını oluşturmak için, Williamson'ın söylediğine göre hataları kontrol edip düzeltebilen gerçekten iyi bir düzeltme işlevine sahip olan DNA polimeraz kullanır. RNA polimeraz bu düzeltme işlevine sahip değildir, bu nedenle çok daha sık hata yapar ve insan zaman dilimine göre çok daha hızlı bir şekilde çok daha fazla varyasyon üretir.

Virüslerin değişmesinin diğer bir yolu da, ortak bir ataya sahip yakın akraba virüsler grubu olan soyları içerir. İki soy aynı anda bir hücreyi enfekte ettiğinde, RNA polimeraz yeni bir virüs yapmak için bir viral genomu kopyalarken "şablon değiştirme" adı verilen bir şey yapabilir.

Williamson, "Temelde bir kopya oluşturmak için bir virüsü kullanmak arasında geçiş yapabilir ve daha sonra bir kopya oluşturmayı bitirmek için virüsün diğer versiyonunun genomuna geçebilir, bu gerçekten gariptir, ancak bu rekombinant olarak adlandırılan şeye yol açar" dedi. "Temelde iki farklı virüsün özelliklerini aldınız ve bunları şimdi genomunu kopyaladığında, bu yeni kombinasyonla kopyalar oluşturabilecek tek bir yavruda birleştirdiniz. Bu da tüm farklı versiyonların kaydını tutma konusunda sorunlar yaratıyor."

Pandeminin başlangıcında SARS-CoV-2'nin sadece iki ana soyu vardı: A ve B. Bu soylar mutasyona uğradığında, Pango her bir alt soyu, bir soyu tanımlamak için kullanılan ve bir ana soyun doğrudan torunu olmakla ilgili bir terim olarak adlandırdı. Örneğin B.1.1.7, B.1'in ilk alt varyantı olan B.1.1 alt varyantının yedinci varyantıdır.

Sonunda C ve D ortaya çıktı ve virüs sürüklenme mutasyonları, kopyalama sırasında bir hata ve şablon değiştirme yoluyla rekombinasyon yoluyla yeni varyantlar oluşturmaya devam ettikçe bu böyle devam etti.

"Bu yüzden bilim insanlarının birbirleriyle konuşması için, kesinlikle seksi olmayan ama kesin bir konuşma yöntemi kullanıyoruz. Hangi soydan hangi varyant? A soyundan mı? B soyundan mı? C soyundan mı? Ve bunun gibi. Ve sonra XBB.1.5 gibi X'e sahip olduğunuzda, X bunun bir rekombinant olduğunu gösterir," dedi Williamson.

"Çok hantal" diye ekledi. "Ama kamusal iletişimde kendine yer buluyor."

Bu tür bir "İlk sırada kim var? İkinci sırada ne var?" gibi bir adlandırma sırası anlayışı, her dakika değişikliği bilmesi gereken bilim insanları için mantıklı olabilir, ancak genel halk için hızla çok karmaşık hale geldi ve bu nedenle bazı insanlar, dizilendiği yerle adlandırılan B.1.1.7 için "K ent varyantı" gibi biraz daha tanıdık terimler kullanmaya başladı.

Mayıs 2021'de, ölümcül bir virüse bir yerin adını vermenin damgalanmasından ve "hantallıktan" uzaklaşmak için DSÖ, bazı varyasyonları adlandırmak için daha basit bir Yunan harf sistemi buldu. Bu sistem, Pango'nun ya da bilim insanları arasında daha spesifik iletişim için gerekli olan diğer bilimsel adlandırma sistemlerinin yerini almadı, ancak bu yeni adlandırmaları yalnızca orijinalinden önemli ölçüde farklı olan ve halk sağlığı için farklı bir tehdit oluşturan varyantlar için kullanacaktı - ajans buna ilgi çekici varyantlar ya da endişe verici varyantlar adını verdi. "Kent varyantı" ya da B.1.1.7, Alfa olarak yeniden adlandırıldı. İlk olarak Hindistan'da tespit edilen B.1.617.2 Delta oldu ve bu böyle devam etti.

DSÖ'nün Delta ve Omicron suşu arasında ayrım yapması gerekiyordu çünkü virüsteki farklılıklar o kadar dramatikti ki virüsün davranışını etkiliyordu ve bağışıklık sistemlerimiz virüsün yeni versiyonunu zar zor tanıyarak yeni enfeksiyon dalgalarına, hastaneye yatışlara ve ölümlere yol açıyordu.

O zamanlar, bazılarının kendi Yunan harfini hak ettiğini savunduğu düzinelerce yeni gen mutasyonuna sahip BA.2 adında ikinci bir Omicron türü de vardı. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bunun yerine DSÖ, halk sağlığıyla ilgilenen kişilerin hangi yan ürünlerin izlenmesi gerektiğini bilmelerini sağlamak için izleme altında yeni bir Omicron alt varyantları kategorisi oluşturdu.

Bilim insanları, üzerinde çalıştıkları virüsler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanımlamak için başka sınıflandırma sistemleri de kullanmaktadır.

CNN Health'in haftalık bültenini alın

CNN Sağlık ekibindenherSalıDr. Sanjay Gupta ile The Results Are In'i almak için buradan kaydolun.

Ayrıca virüs dizilerini genetik olarak nasıl ilişkili olduklarına göre sınıflandırmak için kullanılan bir araç olan Nextclade de var. Virüsün her versiyonu kendi kladına sahip değildir, ancak bir kladın üyeleri ortak bir atadan dolayı benzer özellikleri paylaşacaktır. Bu sistemde iki basamaklı bir yıl ve ardından o yıl için atama sırasına göre verilen bir harf kullanılır; örneğin 22A, 2022'deki ilk kladdır.

Williamson, "Halka biraz hantal gelse de, bilim insanlarının iletişim kurmak için bu sistemi kullandıklarında diğer kişinin tam olarak ne hakkında konuştuğunu bilmelerini sağlıyor ve bu önemli" dedi.

Ancak o kadar çok çeşitlilik var ki, isimlendirmeyi daha basit hale getirmek için yeni kurallar oluşturulması konusunda tartışmaların devam ettiğini söyledi. İsimlendirme sistemi de değişmek zorunda kalabilir çünkü o kadar çok varyant var ki çok fazla harf gerektirecek ve bilim insanlarının bile hatırlayamayacağı kadar karmaşık hale gelecek.

Williamson, halkın Covid için bu düzeyde bir spesifiklik konusunda endişelenmesine gerek olmamasına rağmen, halkın koronavirüsün yayılmasını ve yeni varyantların sayısını azaltarak işleri kolaylaştırmak için üzerlerine düşeni yapabileceklerini söylüyor.

Covid-19 aşısı yaptırmanın yanı sıra, "insanların el yıkama, yüksek riskli kişilerin yanında maske takma ya da kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalma gibi basit şeyler yapabilirler. Bunlar hepimizin yapma gücüne sahip olduğu oldukça düşük seviyeli şeyler" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com