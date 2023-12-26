WNBA normal sezonu hala Rusya'da gözaltında tutulan Brittney Griner olmadan başlayacak

Yedi kez All-Star seçilen oyuncu Şubat ayında Moskova havaalanında tutuklanmış ve Rus yetkililer tarafından önemli miktarda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakla suçlanmıştı - bu suç 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Salı günü CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Griner 'ın Rusya'da haksız yere alıkonulduğunu ve davasının ABD Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens'in ofisi tarafından yürütüldüğünü belirtti. Bu ofis, hükümetin yurtdışında haksız yere alıkonulan Amerikalıların serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik diplomatik çabalarını yönetiyor ve koordine ediyor.

Bu arada, geçen yıl WNBA finallerine ulaşan takımı Perşembe günü açılış gecesi kadrosunu açıkladı ve Griner "güvenli bir şekilde eve dönene kadar" takıma bir muafiyet ve maaş sınırı indirimi verildiğini söyledi.

Mercury bu akşam açılış maçında Las Vegas Aces'i ağırlayacak.

Dört kez All-Star seçilen guard Skylar Diggins-Smith Perşembe günü takım arkadaşıyla ilgili olarak "Bu hassas bir durum," dedi.

"Zor bir durum. Ve sizlerin bize sürekli bunu sormanız çok kötü çünkü bununla başa çıkmak duygusal. Tetikleyici. Ama kız kardeşimizi seviyoruz. Kardeşimizi özlüyoruz. O geri dönene kadar onun onuruna oynamaya devam edeceğiz," dedi Diggins-Smith.

Bir WNBA sözcüsü bu hafta başında yaptığı açıklamada, ligin federal yetkililerin Griner'ı haksız yere alıkonulmuş olarak sınıflandırmasını "olumlu bir gelişme ve onu eve götürmek için bir sonraki adım" olarak gördüğünü söyledi.

Griner'ın menajeri Lindsay Kagawa Colas Salı günü yaptığı açıklamada, "Brittney 75 gündür gözaltında tutuluyor ve beklentimiz Beyaz Saray'ın onu eve getirmek için ne gerekiyorsa yapması" dedi.

WNBA bu sezon Griner'ı, isminin baş harflerini (BG) ve forma numarasını (42) 12 sahanın tamamına yazdırarak onurlandıracak.

Griner geçtiğimiz sezon En Değerli Oyuncu Ödülü oylamasını ikinci sırada tamamlamıştı. 1.90'lık pivot Mercury'yi WNBA Finallerine taşıdı ve Phoenix burada Chicago Sky'a kaybetti.

Aynı zamanda iki kez Olimpiyat altın madalyası sahibi olan Griner, WNBA sezonunda Rusya'nın güçlü takımlarından UMMC Ekaterinburg'da oynadı.

CNN'den Jill Martin, Jennifer Hansler, Wayne Sterling, Brian Todd ve Donald Judd bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com