Wisconsin Üniversitesi - La Crosse rektörünün eşiyle çektiği pornografik filmler nedeniyle görevden alındığı bildirildi

Joe Gow'un görevine son verildiğini açıklayan Wisconsin Üniversitesi Sistem Başkanı Jay Rothman şunları söyledi: "Son günlerde Dr. Gow'un üniversitenin itibarını önemli ölçüde zedeleyen özel davranışlarını öğrendik. Yaptıkları tiksindiriciydi."

Rothman, UW'nin web sitesinde yayınlanan açıklamasında, Gow'un "fakülte rolüne geçerken" idari izne çıkarıldığını söyledi. Üniversite lideri, Gow'un kadrolu profesör statüsünün gözden geçirilmesi için şikayette bulunduğunu ve konuyla ilgili olarak dışarıdan bir hukuk firmasının görevlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Üniversite profiline göre Wisconsin - La Crosse Üniversitesi'nin 10. Rektörü olarak görev yapan Gow, medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda eşiyle birlikte çektiği pornografik videolar nedeniyle cezalandırıldığını söyledi. CNN'e yaptığı açıklamada Gow, "yasal süreç" almadığını ve "eşim ve benim ürettiğimiz kitaplar ve videolar Birinci Değişiklik kapsamında korunmaktadır" dedi.

Okulun yönetim kurulu başkanı Karen Walsh yaptığı açıklamada, "Gow, UW-La Crosse'da öğrencilere, fakülte ve personele ve kampüs topluluğuna hizmet etmek üzere kendisine emanet edilen rolü umursamaz bir şekilde göz ardı etmiştir" dedi.

"Davranışlarına duyulan öfke, UW Vekiller Kurulu'nun oybirliğiyle kendisini rektörlük görevinden alma kararı vermesiyle kanıtlanmıştır. Rektörlük rolüyle tamamen ve inkar edilemez bir şekilde tutarsız olan eylemlerinden dolayı endişe ve tiksinti duyuyoruz" dedi.

Walsh ve Rothman'ın açıklamalarında Gow'un eylemleri ya da davranışları ayrıntılı olarak yer almıyor.

Ancak Gow ve eşi Carmen Wilson, The Washington Post ve The New York Times'a verdikleri röportajlarda, eski rektörün çiftin birlikte çektiği pornografik videolar nedeniyle cezalandırıldığına inandıklarını söyledi ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

Times'a konuşan Gow, çiftin "yıllardır" bu tür videolar çektiğini ve son zamanlarda bunları pornografik web sitelerinde daha geniş bir şekilde yayınlamaya karar verdiklerini söyledi. Ancak çift, üniversiteden ya da işlerinden hiç bahsetmediklerini söyledi.

Gow CNN'e yaptığı açıklamada, "Vekiller Kurulu'nun, eşim ve benim ürettiğimiz kitap ve videoların Birinci Anayasa Değişikliği ve Vekillerin Akademik Özgürlük ve İfade Özgürlüğü Taahhüdü kapsamında korunduğu gerçeğini göz ardı etmesinden hepimiz derin bir rahatsızlık duymalıyız" dedi.

"Dahası, Kurul'dan hiçbir yasal süreç almadım: İhlal ettiğim iddia edilen herhangi bir politika hakkında bilgilendirilmedim ve hikayenin benim tarafımı sunmam için bir duruşma yapılmadı" dedi.

UW - La Crosse'un 2022 sonbaharında 9.352 lisans öğrencisi vardı. US News & World Report'a göre, Wisconsin Üniversitesi - Madison'ın lisans kaydı 37.230 idi.

Kaynak: edition.cnn.com