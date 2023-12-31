Wimbledon'ın üç güvenlik görevlisi kendi aralarında kavga ettikleri iddiasıyla tutuklandı

Cuma günü grand slam sahasında meydana gelen tartışma Londra Metropolitan Polis memurları tarafından yatıştırıldı.

Guardian'ın haberine göre, taraftarların önünde çıktığı iddia edilen kavga, bir işçinin iş arkadaşını üç saat mola vermekle suçlaması üzerine başladı.

Metropolitan polisinin bir sözcüsü CNN'e şunları söyledi: "1 Temmuz Cuma günü saat 14:00'te Wimbledon Tenis Şampiyonası'nda görevli memurlar saha içinde bir tartışma yaşandığı konusunda uyarıldı.

"Görevliler olaya müdahale etti. Etkinlikte çalışan üç kişi kavga şüphesiyle tutuklandı. Herhangi bir yaralanma rapor edilmemiştir.

"Gözaltına alındılar ve daha sonra Temmuz ayı sonundaki bir tarihe kadar kefaletle serbest bırakıldılar."

CNN, güvenlik görevlilerini tedarik eden Knights Group Security ve Wimbledon'a yorum için ulaştı.

Knights Group Security şirketinden bir yetkili Guardian 'a tartışmanın "utanç verici" olduğunu söyledi ve ekledi: "Taraftarların önünde kavga etmek iyi bir görüntü değil. Şirketin itibarına zarar verdi. Bunu yaptıklarına inanamıyorum."

CNN'den Matthew Foster bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com