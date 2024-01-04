Wimbledon'ın 'en çok rağbet gören biletleri' 105.000 dolara satışa çıktı

Perşembe günü, her biri 80.000 £ (105.000 $) olan 2.520 adet beş yıllık giriş kartı satışa sunuldu.

Her yıl iki kez düzenlenen çim kort tenisi, İngiliz sporunun en önemli mücevherlerinden biridir ve Wimbledon'ın debenture koltukları, sporun en eski grand slam turnuvasında sahibine rakipsiz erişim sağlayan spor altın tozu gibidir.

2021-2025 yılları arasındaki tüm Merkez Kort maçlarına giriş hakkı vermesinin yanı sıra, borç senedi potansiyel olarak iyi bir yatırım fırsatı da sunuyor. Şubat ayında yaşanan böyle bir olayda, bir bilet sahibi 66.149 dolara beş yıllık bir borç senedi satın aldı ve üç yıl sonra premium biletinin son iki yılını 138.892 dolara sattı.

Bazı bilet sahipleri yıllık şampiyonanın belirli günleri için biletlerini satarken, bazılarının da biletin tamamını yüksek bir fiyattan sattığı biliniyor.

"Tenisi seviyorsanız, Wimbledon'ı ziyaret etmek Mekke'ye gitmek gibidir," diyor bir dizi resmi bilet satış acentesinden biri olan Wimbledon Debenture Holders'ın pazarlama ve iletişim müdürü Claire-Estelle Bertrand. "Prestijli, nadir bulunan bir sınıf ama en önemlisi özünde İngiliz.

"Bunlar gerçekten de dünyada en çok aranan biletler. Size dünyanın en iyi tenisini izlemek için en iyi koltukları vermekle kalmıyor, aynı zamanda diğer küresel influencer'larla tanışabileceğiniz ve mevcut ve geçmiş tenis şampiyonlarıyla tanışabileceğiniz özel bir dünyaya erişim sağlıyorlar.

"Şahsen bu koltukların evdeki en iyi koltuklar olduğunu düşünüyorum, oyuncu aile locaları ve kraliyet locasının yanında oturma fırsatınız var."

Sahiplerine beş yıl boyunca Şampiyonanın her günü Merkez Kortta bir ayrılmış koltuk hakkı veren paket, borç senedi sahiplerinin dış kortlardaki aksiyonu özel bir alandan izlemelerine olanak tanıyan özel izleme odalarına erişimi de içeriyor.

Tesiste ayrıca ünlü şefler Albert Roux ve Bryn Williams'ın yemeklerine ev sahipliği yapan özel bir restoranın yanı sıra dinlenme salonları, barlar ve özel bir otopark da bulunuyor - ancak borç senedi size ücretsiz yiyecek ve içecek hakkı vermiyor.

Başvuruların 10 Mayıs'a kadar açık olduğu satıştan All England Club (AELTC) 250 milyon dolara yakın bir gelir elde edebilir.

Bertrand, "Koltukların fiyatı ne olursa olsun, kulübün işleyişi için çok önemli" dedi.

"Tahvil satışlarından elde edilen para, Merkez Kort çatısı ve 1 No'lu Kort da dahil olmak üzere tesislerde yapılan bir dizi iyileştirme için ödendi.

"All England Lawn Tennis Ground plc. tahvil satışlarından elde ettiği fonları AELTC ve Wimbledon Şampiyonalarının önemli masraflarını karşılamak için kullanmaktadır; tahvil sahiplerinin sağladığı fonlar olmadan bunların hiçbiri mümkün olamazdı."

2,520 borç senedi, Merkez Kort'un oturma alanının %16.8'ine tekabül ediyor ve stadyumun mevcut 15,000 koltuğundan, arenanın kapasitesinin yarısından biraz fazlası halkın kullanımına sunuluyor.

AELTC Başkanı Philip Brook, 2018 borç senetleri rehberinde yer alan paso sahiplerine yazdığı açık mektupta, alıcılara destekleri için teşekkür etti. Brook, "1920'den bu yana borç senedi sahipleri, Grounds'u geliştirmemize yardımcı olmada öncü bir rol oynadılar" dedi.

AELTC'nin Wimbledon sahalarında büyük bir yeniden geliştirme çalışması hazırladığı bu son beş yıllık döngünün önemi de farklı değil.

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Kulüp, Centre Court'tan sonra en büyük ikinci gösteri sahası olan 1 No'lu Kort'u yenileme çalışmalarının ortasındadır ve bu yenileme çalışmaları kapsamında açılır kapanır bir çatı, daha fazla oturma alanı ve iki katlı bir halka açık plaza eklenecektir.

Aralık ayında Wimbledon Park Golf Kulübü ile yapılan anlaşmaya göre AELTC, komşu kulübün 73 dönümlük arazisini 85.6 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla satın alacak ve golf kulübü üyelerinin çoğunluğu anlaşmayı onaylamak için oy kullanacak.

Yarışmanın Londra'nın güneybatısındaki ana merkezinin karşısında yer alan arazi, AELTC yetkilileri tarafından Wimbledon'ın eleme etkinliği için olası bir mekan olarak dile getirilmişti.

Wimbledon şu anda eleme turnuvasının sahada yapılmadığı tek grand slam tenis turnuvası. Turnuvanın öncüsü Roehampton'da yakınlarda gerçekleşiyor.

Eleme turnuvası için yer açılmasının yanı sıra, bitişikteki arazi Wimbledon'a kurumsal tesislerini genişletme ve iyileştirme fırsatı da verecek.

Bir önceki 2016-2020 dönemi tahvillerinin her biri 66.000 dolardan fiyatlandırılmış ve bu süreçte 138,6 milyon dolar toplanmıştı. Bununla birlikte, tahvillerin yeniden yatırım değeri, beş yıllık geçişlere olan talebin neden bu kadar güçlü kaldığını vurguluyor.

Wimbledon tahvillerinin ikincil piyasasının resmi ortağı olan Dowgate Capital Stockbrokers'da borsacı olan Tim Webb'in CNN'e yaptığı açıklamaya göre "Şubat ayında yaptığımız son işlem 105,000 £ (138,000 $) idi. Ve bu tahvilin vadesine iki yıl kalmıştı, yani iki yıllık biletleri vardı. Beş yıllığına 50.000 £ (65.700 $) olarak kesilmişti ve Şubat ayında iki yıl kala 105.000 £'dan işlem gördü.

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"Arz ve talep fiyatı olduğu yere götürür. Eminim ki tahvil satın alanların çoğu tenis severler. Bu harika bir deneyim ve tabii ki insanlar debenture bileti almak için prim ödemeye hazırlar."

Debenture sahipleri, biletleriyle ticaret yaparak kazanç sağlamanın yanı sıra, münferit günler için bilet satışı da yapabiliyor.

Yaklaşan 2019 Şampiyonası için Wimbledon Debenture Holders web sitesinde yeniden satış fiyatları 700 ila 5,732 dolar arasında değişiyor. Son rakam - erkekler finali için bir tahvil satış bileti için - tüm 2016-20 döngüsünün başlangıç değerinin neredeyse onda birini temsil ediyor ve bir tahvil satın almanın yeniden yatırım potansiyelini vurguluyor.

Ancak turnuva organizatörleri, tahvilleri yeniden satma ve yeniden yatırım yapma eğilimi konusunda herhangi bir endişe duymuyor. Premium biletlerin devredilebilirliği, bilet sahiplerinin AELTC'ye verdiği destek sayesinde kazanılan bir ayrıcalık olarak görülüyor. Borç senedi olmayan biletlerin yeniden satılması ya da devredilmesi bu biletleri derhal geçersiz kılmaktadır.

Bir AELTC sözcüsü CNN'e şunları söyledi: "Borç senedi biletleri serbestçe devredilebilen tek Wimbledon biletleridir çünkü AELTC bunun borç senedi satın almak için önemli miktarda yatırım yapmış olanlar için adil olduğuna inanmaktadır."

Gerçekten de, beş yıllık biletin yenilenmesinde ilk ret hakkı, mali taahhütlerinin bir işareti olarak önceki sahiplere verilmektedir.

Eski kayıtların zarar görmesi resmi istatistikleri biraz gölgelemiş olsa da, bazı ailelerin borç senedi geçişlerinin konseptin başlangıcına kadar uzandığına inanılıyor.

Bir AELTC sözcüsü "Başlangıçtan bu yana borç senedi sahibi olan en az bir aile olduğuna inanıyoruz" dedi.

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Ocak ayında Brook, turnuva organizatörlerinin normal biletler için başvuru sürecini değiştirmeyi düşünebileceklerini de ima etti.

Borç senedi başvuruları online olarak yapılabilse de, Birleşik Krallık'tan normal bilet teklifleri hala posta yoluyla yapılıyor - bu da yarışmanın uzun süredir devam eden bir geleneği. Yurtdışında ise oylama artık online bir süreç olarak gerçekleştiriliyor.

Ancak 2019 sonunda görevinden ayrılacak olan Brook, 2 Barrys Tennis Takeaway podcast'ine şunları söyledi"Bu zor bir iş. Damgalı bir zarfla birlikte bir form göndermeniz gerekiyor. Son üç ya da dört yıldır yurtdışı oylamamızı internet üzerinden yapıyoruz. Bu biraz da ne olacağını görmek için bir test.

"Oy pusulası konusunu ve bunu internete taşıyıp taşımayacağımızı yakından inceliyoruz. Bu konuda biraz endişeliyiz, (çünkü) taleple tamamen boğulabiliriz. İkinci olarak, kağıt tabanlı bir sistemde insanların hile yapmasının daha zor olduğunu düşünüyoruz."

Oy pusulası 1924'ten bu yana kullanılıyor - bu da onu ilk kez 1920'de devreye giren borçlanma sisteminden dört yıl daha genç yapıyor. Bu ilk döngüden elde edilen fon - 99 yıl önce - Merkez Kort'un ilk inşaatının finanse edilmesine yardımcı oldu.

Ancak halk oylamasının doğası gereği, talep sahanın kapasitesinden çok daha fazla olduğu için, giriş sadece başvuru sahiplerine bilet çekilişinde bir ilk yer sunuyor.

Çekiliş daha sonra elektronik olarak gerçekleştiriliyor ve başarılı başvuru sahiplerine rastgele gün ve kortlar tahsis ediliyor. Taraftarlar belirli günler ya da sahalar talep edemiyor ve tahsis edilen günler, sahalar ve maçlar üzerinde herhangi bir seçim şansına sahip değiller.

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Kaynak: edition.cnn.com