Wimbledon'daki cesur ilk tur çıkışının ardından Serena Williams için sırada ne var?

Salı günü Wimbledon'daki grand slam mücadelesine dönüşü - Fransız Harmony Tan ile üç saat 11 dakika süren mücadelesi - teatral, büyüleyici ama nihayetinde yenilgiyle sonuçlandı.

Tek kadınlar kurasının şimdiye kadarki en uzun maçında, dünya 115 numarası olan ve Merkez Kort'un ana sahnesi bir yana Wimbledon'da ilk kez boy gösteren Tan, 7-5 1-6 7-6 (10-7) kazanmak için karar verici süper tie break'te sinirlerine hakim oldu.

Bu açıkça Williams'ın şanlı kariyerinin en klasik performansı değildi ve oyundan uzak kaldığı süre göz önüne alındığında hiçbir zaman da olmayacaktı.

Ancak çatı kapanıp Merkez Kort'un ışıkları yandığında - izleyenlerin "ooh "larına ve "ah "larına neden olan bir sahne - iki oyuncu da dramanın hakkını fazlasıyla veren bir gösteri sundu.

Sonunda Williams'ın geri dönüş partisini bozan Tan oldu ve birkaç kez filenin diğer tarafındaki rakibinden bile alkış alan vuruşlar yaptı.

"İlk Wimbledon'ım için - bu vay be. Sadece vay canına," dedi Tan kortta verdiği röportajda.

Çok az seyirci aynı fikirde değildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında 40 yaşına basan Williams ise, son grand slam şampiyonluğunu Avustralya Açık'ta elde ettikten beş yıl sonra, rekor kırarak 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşma hedefinden vazgeçmeyi reddediyor.

Geleceği sorulduğunda gazetecilere "Kim bilir nerede ortaya çıkacağım," diyerek bu yılın sonlarına doğru ABD Açık'a katılabileceğini bile ima etti.

Williams, "ABD Açık - bir grand slam kazandığım ilk yer - her zaman çok özel bir şeydir," diye ekledi. "İlk seferiniz her zaman özeldir. Daha iyi olmak ve evimde oynamak için kesinlikle çok fazla motivasyon var."

Williams'ın Wimbledon'a dönüşü sırasında acemilik beklenebilirdi ve Tan karşısında ritim bulması zaman aldı. Salı gününden önce, geçtiğimiz yıl boyunca oynadığı tek rekabetçi maç geçen hafta Eastbourne'da oynadığı iki çiftler maçıydı.

İlk oyunda kırıldı, ancak dördüncü oyunda ayaklarını bulmaya başladı - Tan'ın servisini iki kez kırarak karşılık verirken yer vuruşlarını daha temiz yaptı.

Ancak ilk set, maçın genelinin bir göstergesi olduğunu kanıtladı: Williams rakibine karşı üstünlük sağlamış gibi görünürken, Tan çekişmeye geri dönecekti.

Bu durum final setinde de birçok kez yaşandı; Williams iki kez bir break farkla öne geçti, ardından da süper tie break'te erken bir üstünlük yakaladı, ancak Tan sonraki 13 puanın 10'unu kazanarak kariyerinin en büyük galibiyetini elde etti.

Salı günkü maç tarzlar açısından açık bir tezat oluşturdu. Williams'ın hücum performansı vur-kaç şeklindeydi; 61 winner (yere vuruşlar ve tatlı vuruşlu vole vuruşlarının karışımı) yaptı ve 54 zorlanmadan hata yaptı.

Tan ise daha muhafazakârdı ve Williams'ı kortta hareket ettirmek için büyük ölçüde slice'ına güvendi - Amerikalı oyuncu daha sonra bu taktiğin kendisini şaşırttığını itiraf etti.

"Sanırım herhangi biriyle oynayabilirdim, [bu] muhtemelen farklı bir sonuç olurdu," dedi. "Maça girerken çok fazla slice olduğunu biliyordum ama forehand'de o kadar fazla değildi. Orada kesinlikle ritmimi bulmaya çalışmam gerekti. Bilirsiniz, geriye dönüp baktığınızda 20/20'yi görürsünüz."

Geçen yıl Wimbledon'ın ilk turunda Aliaksandra Sasnovich karşısında kayarak bacağını sakatladıktan sonra elenen Williams için olumlu olan, vücudunun Tan karşısında iyi dayanmasıydı.

"Fiziksel olarak iyiydim," diye ekledi. "Son birkaç puanda gerçekten hissetmeye başladım. Ama iyi hareket ediyorum, birçok topu geri alıyorum. Antrenmanda iyi hareket ediyorum.

"Bu benim için şaşırtıcı değildi çünkü bunu iyi yaptığımı biliyordum. Üç saatlik bir maç için antrenman yapmadım. Sanırım yanlış yaptığım yer burasıydı."

Wimbledon öncesinde Williams, tenisin artık hayatındaki tek odak noktası olmadığını belirtti. Kort dışında annelik, girişim şirketi ve yapımcılığını üstlendiği King Richard filminin gösterime girmesi Williams'ın tüm zamanını işgal etti.

"Dürüst olmak gerekirse tamamen farklı oldu. Bir parçam artık hayatımın turnuvalardan biraz daha fazla olduğunu hissediyor" dedi geçen hafta.

Ancak bu, Williams'ın tenise veda etmeye tamamen hazır olduğu anlamına gelmiyor - her ne kadar bir sonraki sahneye çıkışının ne zaman ve nerede olacağı konusunda kararsız kalsa da.

Ve eğer bir şey varsa, Tan'a karşı aldığı yenilgi tenis ateşini biraz daha yaktı.

"Bu bende kesinlikle antrenman kortlarına çıkma isteği uyandırıyor," diyor ve ekliyor: "çünkü kötü oynamadığınızda ve bu kadar yaklaştığınızda... aslında 'Tamam, Serena, istersen bunu yapabilirsin' gibi bir şey oluyor."

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Kaynak: edition.cnn.com