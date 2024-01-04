Wimbledon'daki 21. grand slam şampiyonluğunun ardından Novak Djokovic için sırada ne var?

Sırp tenisçi Pazar günü finalde Nick Kyrgios'u yenerek 21. grand slam şampiyonluğunu kazandı ve Wimbledon'da yedinci, SW19'da ise üst üste dördüncü kez kupayı kazandı.

Garip bir şekilde, Djokovic Wimbledon'ı kazanmasına rağmen dünya 3 numarasından 7 numaraya düşecek çünkü turnuva organizatörlerinin Rus ve Belarusluların bu yılki etkinlikte oynamasını yasaklama kararının ardından sıralama puanları kaldırıldı.

Ancak bu haliyle Djokovic'in yakın geleceği belirsizliğini koruyor. Covid-19 aşısına karşı duruşunun bir sonucu olarak, ABD ve Avustralya'da düzenlenecek grand slam turnuvalarına katılımı da sorgulanır hale geldi.

Peki son Wimbledon şampiyonunu gelecekte neler bekliyor?

'Fırtınayı atlatmak için zamana ihtiyacım vardı'

Djokovic son birkaç aydır saha dışında çalkantılı bir dönem geçirdi ve bu durum saha içindeki oyununa da yansıdı.

Ocak ayında Djokovic, Covid-19 aşısı olmayı reddettiği için Avustralya Açık'a katılmasını engelleyen ve gözaltında geçirdiği süre de dahil olmak üzere uzun süren bir destanın ardından Avustralya'dan sınır dışı edildi.

Avustralya yasalarına göre, Djokovic sınır dışı edilmesini çevreleyen koşullar nedeniyle üç yıl boyunca ülkeden men edilebilir, ancak İçişleri Bakanı Karen Andrews bir muafiyeti göz ardı etmedi. Ocak ayında yaptığı açıklamada "Her türlü başvuru esasına göre incelenecektir" demişti.

Yavaş ama emin adımlarla sahalara dönmüş olsa da, eski dünya 1 numarası bu süre zarfında "fırtına atlatmak" zorunda kaldığını söyledi.

Wimbledon zaferinin ardından "Bu yılın ilk ayları beni etkiledi," dedi. "Zihinsel ve duygusal olarak iyi bir yerde değildim. Çok fazla baskı hissettim.

"Bu da içimde türbülansa neden oldu. Fırtınayı atlatmak için zamana ihtiyacım vardı. Bir noktada, bunun sadece zaman alacağını fark ettim ve işte bu, yeniden toparlanmam, kortta ve kort dışında en uygun dengeli duruma gelmem için zaman."

Djokovic'in antrenörü ve 2001 Wimbledon galibi Goran Ivanisevic, 21 kez grand slam kazanan Djokovic'in "zorlu bir yıldan" dönme becerisini övdü.

"Bu onun başına gelen çok büyük bir şeydi. Hepimiz ondan birkaç hafta sonra 'Tamam, Avustralya'yı unutalım, geri dönüp çalışalım' demesini bekliyorduk. Bu şekilde olmuyor," dedi Ivanisevic.

"Uzun zaman aldı, Monte-Carlo, Belgrad, sonra daha iyi oynamaya başladı, Madrid, Roma. Paris'te bile iyi oynadı ama o gece Rafa (Nadal) daha iyi bir oyuncuydu.

"Bazı insanlar için iyileşmek mümkün değil. Asla tenis oynayamayacaklar. Bu büyük bir şoktu. Benim için şoktu ve ben oradaydım. Özgürdüm. Bir de onun için düşünün.

"Nasıl iyileştiği ve bunu nasıl atlattığı inanılmaz. Bu benim için gerçekten kahramanca bir şey çünkü her şeyi sindirmek ve tenis oynamaya geri dönmek kolay değildi. O zaman şöyle düşünüyorsunuz: 'Neden tenis oynamak zorundayım?"

Belirli turnuvalarda sahalara dönmesine rağmen, Covid-19 aşısı konusundaki tutumu diğer turnuvalara katılımını kısıtladı.

Bu yıl boyunca Indian Wells veya Miami Açık gibi ABD'deki turnuvaları kaçırdı, çünkü ABD vatandaşı olmayan herhangi birinin vize alabilmesi ve ülkeye girebilmesi için Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış olması gerekiyor.

Bu haliyle Djokovic, aşılanmadığı için 29 Ağustos'ta başlayacak olan ABD Açık'ta oynamasına izin verilmeyecek.

Djokovic, her ne kadar orada oynamayı "gerçekten çok istediğini" söylese de, mevcut durum göz önüne alındığında Flushing Meadows'da yarışma konusunda pek iyimser değildi.

"Aşı olmadım ve aşı olmayı da planlamıyorum, bu nedenle alabileceğim tek iyi haber, Amerika Birleşik Devletleri'ne girmek için zorunlu yeşil aşı kartını ya da muafiyet olarak adlandırdığınız şeyi kaldırmaları" dedi.

"Muafiyetin gerçekçi olarak mümkün olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu mümkünse, muafiyetin ne hakkında olacağını bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu konuda çok fazla cevabım yok. Sanırım mesele benim ABD'ye gitmem için bunu zamanında kaldırıp kaldırmamaları."

Aslında, mevcut Avustralya göçmenlik yasaları nedeniyle, 35 yaşındaki oyuncunun 2023 Avustralya Açık'ta oynamasına da izin verilmeyecek.

Bu da tenis sporunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan Djokovic'in bir sonraki grand slam turnuvası için Mayıs 2023'te, gelecek yılki Fransa Açık'ta korta çıkacağı anlamına gelebilir.

Nadal'ın tüm zamanların rekoru olan 21 grand slam şampiyonluğunun bir grand slam şampiyonluğu gerisinde kalan Djokovic, geleceğinde neler gördüğüne dair bir fikir vererek, en büyük etkinliklere öncelik vermenin öncelikli odak noktası olacağını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, gidip puan kovalayacağımdan şüpheliyim," diye açıkladı. "Bugün menajerimden anladığım kadarıyla, ilk 20'nin dışında olmadığınız sürece grand slam kazanmak sizi Dünya Turu Finallerine katılmaya hak kazandıracak, ki bunu bilmiyorum. Şu ana kadar topladığım puanlarla sanırım ilk 20'ye gireceğim.

"Sanırım Finallerde yer almak için iyi bir şansım var. Gidip turnuva oynamak ve puan toplamak için kendimi zorlamayacağım.

"Belirli bir programda oynamak için herhangi bir baskı ya da zorunluluk hissetmiyorum. Son bir, bir buçuk yılda benim için işler değişti. Hayatım boyunca uğruna çalıştığım o tarihi 1 numarayı, 1 numara için haftalarımı verdim. Artık bu iş bittiğine göre, slamlere ve büyük turnuvalara öncelik veriyorum ve nerede oynamak istiyorsam, nerede kendimi iyi hissediyorsam orada oynuyorum.

Şöyle ekledi: "Laver Cup olabilir, Davis Cup da geliyor. Ülkem için oynamayı seviyorum. Bunun bir parçası olmaya çalışacağım. Sonra bir bakmışsınız sezon bitmiş, değil mi? Bunlar şu anda aklımda olan büyük turnuvalar diyebilirim."

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Kaynak: edition.cnn.com