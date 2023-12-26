Wimbledon seyircilerine tenis hakkında bilgi vermek istiyor. Neyse ki, bunun için bir uygulama var

Bu bir küçümseme olarak algılanmasın; herkes koltuk profesyoneli olamaz.

Turnuvaya ev sahipliği yapan All England Club'ın pazarlama ve iletişim direktörü Alexandra Willis, "Birkaç yıl önce yaptığımız bir araştırma bize Wimbledon ile ilgilenen çoğu kişinin aslında yıl boyunca tenis hayranı olmadığını gösterdi" diyor.

"Anekdot olarak duyduğumuz şey, 'birkaç üst düzey oyuncuyu duydum ama aslında diğerlerini duymadım' ve 'bunların hepsi biraz kafa karıştırıcı ve şaşırtıcı geliyor' oldu" diye ekliyor.

Bu anlaşılabilir bir durum. Tenis, erkeklerin ve bir dereceye kadar kadınların oyununun, şaşırtıcı kariyer uzunluğuna sahip küçük bir baskın oyuncu kotası tarafından tanımlandığı bir dönemi yaşıyor.

All England Club, bu bilgi boşluğunu doldurmak için IBM ile işbirliği yaparak yapay zeka (AI) ve büyük veri kullanarak taraftar katılımını artırmaya ve bu süreçte her maçın galibini tahmin etmeye çalışıyor.

Moneyball'u düşünün, sadece taraftarlara yönelik.

Wimbledon uygulaması ve Wimbeldon.com'daki "Match Insights with Watson" özelliğinin bir parçası olarak, şirketin iş dünyasına yönelik yapay zekası IBM Watson sayesinde her oyuncuya sürekli değişen bir "IBM Güç Endeksi" sıralaması atandı.

IBM İngiltere ve İrlanda spor ortaklığı lideri Kevin Farrar, bu sıralamanın sporcuların form, performans ve momentumlarının analiz edilmesiyle oluşturulduğunu belirtiyor. "Günlük olarak güncellendiği için ... izlenecek (oyuncuları) görebilirsiniz (ve) potansiyel üzüntü uyarılarını belirlemeye başlayabilir - hepsi taraftarlar için ilginç" diye açıklıyor.

Willis'e göre amaç, daha az deneyimli taraftarların takip edecekleri oyuncuları bulmalarına yardımcı olmak ve "kendi fandomlarını geliştirmek". Kullanıcılar oyuncuları takip etmeyi seçebiliyor ve turnuva ilerledikçe kendilerine kişiselleştirilmiş önemli anlar sunuluyor.

Watson'ın en önemli özelliği, her maçın galibini tahmin etmek için verileri kullanması. Basit bir olasılık yüzdesi olarak görüntülenen yapay zeka, turnuva öncesinde ve sırasında kaydedilen milyonlarca veri noktasından yararlanarak karar veriyor. Faktörler arasında sporcular arasındaki önceki sonuçlar, mevcut form ve ilk servis kazanma yüzdesi, ace sıklığı ve ilk servis dönüşünde kazanılan puanların yüzdesi gibi daha ayrıntılı ayrıntılar yer alıyor.

Farrar, turnuva verilerinin Wimbledon'daki her maçı izleyen "çok iyi tenisçilerden" oluşan bir ekip tarafından derlendiğini - genellikle ilçe seviyesi ve üstü -, üç istatistikçinin gösteri kortlarında ve birinin de dış kortlarda olduğunu açıklıyor. Hawk-Eye top ve oyuncu takibi de kullanılmaktadır.

Ancak tahminciye aktarılan tüm veriler somut istatistiklere dayanmıyor. İlginç bir şekilde, oyuncularla ilgili binlerce haber taranarak medyanın olumlu ya da olumsuz duyarlılığı da dikkate alınıyor.

Willis, "'Kim ilginç' sorusunun işaretlerinden biri de 'medya kimin için heyecanlanıyor' sorusudur" diyor. "Birçok medya mensubu, özellikle tenis gibi her hafta oyuncularla birlikte oldukları bir sporda, insanların ne kadar iyi oynadıklarına dair bir algıya ve anlayışa sahiptir - bu tür yumuşak faktörler (yapılandırılmış veri noktalarında) mutlaka görünmez."

Farrar, Watson'ın turnuvanın ilk gününde sonuçları "neredeyse %100 doğrulukla" tahmin ettiğini, ancak üçüncü gün, kadınların 2 numaralı seri başı ve %66 maç favorisi Anett Kontaveit'in seri başı olmayan Jule Niemeier tarafından düz setlerde yenilmesiyle ilk büyük üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

Willis, dünyanın en ünlü yapay zekalarından birini kullanmasına rağmen, "bunun kesin ya da kesin bir bilim olması amaçlanmıyor" diye ısrar ediyor.

Farrar, Watson kaybetse bile bunun yine de bir kazan-kazan olduğu konusunda ısrar ediyor. "Bu ilginç bir tartışma konusu ve taraftarların ilgisini çekiyor ki asıl amaç da bu."

"Sporseverler tartışmayı sever. Biz de onlara tartışacakları bir şey veriyoruz."

pozitif Covid-19 testi onu açılış maçından önce çekilmek zorunda bıraktı.



En iyi derecesi: İkincilik, 2021



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Kaynak: edition.cnn.com