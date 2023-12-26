Wimbledon çeyrek finalisti Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırdığı iddiasıyla mahkemeye çağrıldı: Avustralya basınında çıkan haberler

Avustralya polisi CNN'e yaptığı açıklamada Salı günü mahkemeye çıkacağını bildirdi: "ACT Polis Teşkilatı, 27 yaşındaki Watson adındaki bir adamın, Aralık 2021'de meydana gelen bir olayın ardından bir adi saldırı suçlamasıyla ilgili olarak 2 Ağustos'ta ACT Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacağını doğrulayabilir."

Kyrgios'u temsil ettiği bildirilen avukat Jason Moffett, haberi ilk veren Canberra Times'a yaptığı açıklamada, "aile içi bir ilişki bağlamında" olan konu hakkında kendisine bilgi verildiğini söyledi. Moffett müvekkilinin suçlamadan haberdar olduğunu söyledi.

Moffett, Canberra Times'a yaptığı açıklamada, "İddianın niteliği ciddi ve Bay Kyrgios bu iddiayı çok ciddiye alıyor" dedi.

Moffett, "Konu mahkeme önünde olduğu için... şu aşamada bir yorumu yok, ancak zaman içinde bir basın açıklaması yayınlayacağız" diye ekledi.

Kyrgios'un resmi olarak suçlandığına dair haberlerin ortasında, Kyrgios'un yasal temsilcisi CNN'e gönderdiği bir açıklamada konuya açıklık getirdi: "Şu anda, iddialar Mahkeme tarafından gerçek olarak kabul edilmemektedir ve Bay Kyrgios İlk Duruşmaya kadar bir suçla itham edilmiş sayılmamaktadır.

"Mahkeme, Savcılığın bir suçlama ile ilerleyeceğini ve Mahkeme önündeki suçlamanın duruşmaya çağrılan kişiye uygulanacağını resmen kabul edene kadar, Celpnameyi, kesin niteliği şu anda ne Savcılık ne de Bay Kyrgios tarafından teyit edilmeyen iddialarla yüzleşmek için resmi bir talimattan başka bir şekilde tanımlamak kamuoyunu yanıltıcı olabilir."

Çarşamba günü Wimbledon'da Şilili Cristian Garín ile oynayacak olan Kyrgios, yedi yıl sonra ilk grand slam çeyrek finaline ulaştı.

All England Club sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada "Avustralya'da Nick Kyrgios ile ilgili yasal işlemlerden haberdar olduk ve devam etmekte olduğu için yorum yapabilecek durumda değiliz" dedi ve Kyrgios'un Çarşamba günü çeyrek final maçına çıkacağını ekledi.

Düzeltme: Bu haber, Kyrgios'un suçlamayla ilgili olarak çağrıldığını yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com