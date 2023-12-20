Williams kardeşlerin ikisi de Amerika Açık'ı kaçıracak

Serena Williams hamstring sakatlığı nedeniyle oynamayacağını açıkladı ve Instagram'da "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra ve doktorlarımın ve sağlık ekibimin tavsiyelerine uyarak, vücudumun yırtık bir hamstringden tamamen iyileşmesine izin vermek için ABD Açık'tan çekilmeye karar verdim." diye yazdı.

"New York dünyanın en heyecan verici şehirlerinden biri ve oynamak için en sevdiğim yerlerden biri - taraftarları görmeyi özleyeceğim ama uzaktan herkese tezahürat yapıyor olacağım. Devam eden desteğiniz ve sevginiz için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere," diye ekledi.

Son üç yıldır, 26 Eylül'de 40 yaşına basacak olan Serena Williams, Margaret Court'a ait olan 24 şampiyonlukla tüm zamanların grand slam tekler rekorunu kovalıyor.

Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Venus Williams sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bacağındaki sakatlık nedeniyle yarışmayacağını söyledi.

Bir video paylaşımında "Ben de Amerika Açık'ta oynayamayacağım" dedi. "Bu süper, süper, süper hayal kırıklığı. Tüm bu yaz boyunca bacağımla ilgili bazı sorunlar yaşadım ve bir türlü üstesinden gelemedim."

41 yaşındaki Venus Williams Pazartesi günü Chicago'da düzenlenen WTA 250 turnuvasında oynadı ve açılış turunda Hsieh Su-Wei'ye yenildi.

İlk büyük turnuvasına 1997 yılında Amerika Açık'ta çıktı. Etkinliği iki kez kazandı.

"Açık turnuvayı özleyeceğim," dedi. "Bu benim en sevdiğim Slam. Orada pek çok harika anım oldu ve ne zaman olursa olsun korta geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Mümkün olan en kısa sürede bunu yapmak için ekibimle birlikte çalışacağım. Şu an için bir tarih yok."

Williams kardeşler, erkekler şampiyonu Dominic Thiem, Roger Federer ve Rafael Nadal'ın sakatlıkları nedeniyle yarışmayacaklarını açıklamalarının ardından turnuvayı kaçıran en son yüksek profilli isimler oldu.

Amerika Açık Pazartesi günü başlayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com