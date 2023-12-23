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Williams kardeşler Indian Wells'te buluşuyor

Williams kardeşler boykotun ardından Indian Wells'te buluşuyor

Serena Williams anne olduktan sonra ilk resmi turnuvasını oynuyor

Serena, Venus ile karşılaşmalarında 17-11 önde

Serena Williams'ın Eylül ayında anne olduktan sonraki ilk resmi turnuvası Indian Wells'te ablası Venus tarafından yarıda kesildi.

Geçmişte, tenisin büyükler dışındaki en büyük turnuvası olan Indian Wells, 2001 yılında Venus ve babası Richard'ın Indian Wells finali için yerlerine giderken seyirciler tarafından yuhalandıkları olayın ardından kız kardeşler için özel bir öneme sahipti.

Serena, Kim Clijsters ile karşılaşmış ve kazanmasına rağmen taraftarlar maçın başlarında yaptığı çift hatayı alkışlamış ve Belçikalı oyuncunun arkasında görünmüşlerdi.

Richard Williams USA Today 'e ırkçı tacize maruz kaldığını söylerken Venus de daha sonra "ne duyduysa onu duyduğunu" söyleyecekti. Serena Clijsters'i yendikten sonra soyunma odasında "saatlerce" ağladığını itiraf etti.

Kaliforniya'daki taraftarların tepkisi, Venus'ün Serena ile yarı final mücadelesinden hemen önce dizindeki sakatlığı gerekçe göstererek çekilmesinin ardından geldi.

Richard Williams "Bence Indian Wells Amerika'yı rezil etti" dedi.

O dönemde turnuva direktörü olan Charlie Pasarell, aynı USA Today haberinde Richard Williams'ın ırkçı tacize uğradığını düşünmediğini söyledi.

Serena daha sonra 2015 yılına kadar Indian Wells'ten uzak kalırken, Venus bir yıl sonrasına kadar geri dönmedi.

Yıllar önce Venus ile Indian Wells'te hiç oynanmayan maçını hatırlatan yeni anne Serena Cumartesi günü şunları söyledi: "Gerçekten bunu hiç düşünmedim bile. Bu tamamen aklımdan çıktı. Her şeyden önce, 17 yıl önce çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor. Yikes."

Son anda bir sürpriz olmazsa, ikili Pazartesi günü 29. kez karşı karşıya gelecek ve şu anda 36 yaşında olan Serena, kardeşlerin büyüdüğü Indian Wells'in yaklaşık 130 mil batısındaki Los Angeles banliyösü Compton'daki ilk düellolarını hatırladı.

"İlkokuldaydım," dedi Serena. "Sanırım sekiz yaşındaydım. O 10 yaşındaydı. Beni yendi, hem de çok iyi yendi. Ama gerçekten çok iyiydi.

"Bana kupayı verdi çünkü çok üzülmüştüm. Her zaman kaybeden biri olmuşumdur ama o gerçekten inanılmazdı. Ondan gerçekten bir şeyler öğrenebilirim.

"Çok güzel anılarımız var. Ona karşı en sevdiğim maç? Favori bir maçım olduğunu sanmıyorum. Kesinlikle favori bir maçım yok. Her oynadığımızda gerçekten nefret ediyorum ama sahadayken mücadeleden keyif alıyorum. Sadece sonrasında o kadar hoşuma gitmiyor."

Yakın rekor

Aralarındaki başa baş rekabetin de gösterdiği gibi, 23 kez grand slam kazanan Serena'yı Venus kadar iyi idare eden çok az kişi var.

Kız kardeşler sık sık tenis oynayan diğer kardeşlerinin en zorlu rakipleri olduğunu söylüyorlar. Serena 17-11 önde ve son altı karşılaşmanın beşini kazanmış durumda. Venus'ün Serena'yı 1998 Avustralya Açık'ta ikinci turda devirdiği ilk karşılaşmalarından bu yana üst düzey bir turnuvadaki en erken karşılaşmaları olacak.

Ancak Indian Wells, geçtiğimiz Eylül ayında kızı Alexis Olympia'yı dünyaya getiren ve sonrasında komplikasyonları tetikleyen pulmoner emboli nedeniyle neredeyse öldüğünü CNN'e açıklayan Serena'nın 2017 Avustralya Açık finalinde Venüs'ü yenmesinden bu yana ilk turnuvası olacak.

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Serena Williams tenise geri dönüşünü kazandı

Zarina Diyas ve Kiki Bertens'e karşı oynadığı ilk iki turda paslanmış hissettiğini itiraf etti ancak temkinli bir Venus buna karşı çıktı: "Gerçekten iyi oynuyor ve sadece oyununu geliştiriyor. Eksik olduğu zamanlar çok fazla değil."

Serena bu atışlardan bazılarını kaçırdığında, kızını düşünerek kendisine geçmişte olduğu kadar sert davranmadığını söylüyor.

"Olympia'nın elinde kendime karşı nazik olmadığım tonlarca görüntü var. Ben de 'Tamam, zor olsa da bu kadar olumsuz olmamalıyım' diyorum" dedi.

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"Evet, çok yol kat ettim. Hastane yatağındayken tam anlamıyla bunu düşündüğüm anlar oldu. Ve 'Serena, iyi gidiyorsun, ne olursa olsun iyi gidiyorsun. Sanırım bu da bana yardımcı oluyor."

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Kaynak: edition.cnn.com