William Ribeiro: Brezilyalı futbolcu hakemin kafasına tekme attıktan sonra cinayete teşebbüsle suçlandı

Venancio Aires Emniyet Müdürü Vinicius de Lourenco de Assuncao CNN'e verdiği telefon mülakatında William Ribeiro'nun önleyici gözaltını gerçekleştiren futbolcunun Salı günü hapisten çıkarıldığını söyledi.

Ribeiro, Pazartesi günü Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Venancio Aires'te oynanan bir maç sırasında hakem Rodrigo Crivellaro'nun kafasına saldırmasının ardından tutuklanmıştı.

Sport Club Sao Paulo ile Guarani-RS arasındaki maç Rio Grande do Sul eyaletinin ikinci kademesinde oynanıyordu.

Sport Club Sao Paulo'da oynayan Ribeiro, ikinci yarının başında Crivellaro'ya saldırdı.

Hakem Crivellaro stadyumu baygın bir şekilde ambulansla terk etti ve hastaneye kaldırıldı. Bazı tetkik ve gözlemlerin ardından Salı günü taburcu edildi.

"Gerçekten (ne olduğunu) hatırlamıyorum. Hakem meslektaşlarım ona sarı kart gösterdiğimi söylediler. Yüzüme yumruk attı, yere düştüm, tekme yedim ve bayıldım," dedi Crivellaro yerel bir radyo istasyonuna.

"Bu oyuncunun tedaviye ihtiyacı var çünkü tamamen kontrolden çıkmış durumda. Uzun süre tutuklu kalmayı hak ediyor."

Rio Grande do Sul eyaleti Pazartesi günü bir açıklama yaparak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, Sao Paulo Spor Kulübü de saldırganlıktan dolayı "derin bir utanç duyduğunu" ve Ribeiro'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

"Saldırgan sporcunun sözleşmesi derhal feshedilmiştir. Ayrıca, olayla ilgili tüm olası ve yasal önlemler alınacaktır" denildi.

Assuncao'ya göre Ribeiro'yu savunmak için hiçbir avukat gelmedi ve dava şu anda devlet kamu avukatında.

Ribeiro henüz sosyal medyada ya da Brezilya medyasında kamuoyu önünde yorum yapmadı.

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Kaynak: edition.cnn.com