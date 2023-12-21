Will Smith'in tokadından sonra belirsizliğini koruyan şey

İşte bunlardan sadece birkaçı:

Will Smith'in kariyeri

Aile dostu bir rapçiden "The Fresh Prince of Bel AIr "da bir sitcom yıldızına ve daha sonra bir gişe devine dönüşen Smith, kariyerini ekran önünde ve dışında sempatik olmak üzerine inşa etti.

Komedyen ve aktörün Oscar töreninde Jada Pinkett Smith'in kırpılmış saçlarıyla ilgili yaptığı şakanın ardından Rock'a vurduğunda pek çok kişinin onu karısının "koruyucusu" olarak selamlamasının nedenlerinden biri de buydu.

Rock, en iyi belgesel ödülünü sunarken "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Smith daha sonra sahneye çıktı, Rock'a vurdu, koltuğuna geri döndü ve komedyene "Karımın adını o lanet olası ağzından uzak tut!" diye bağırdı.

Rock'ın Pinkett Smith'in otoimmün bir tepkinin neden olabileceği saç dökülmesi olan alopesi hastalığından muzdarip olduğunun farkında olup olmadığı belli değil.

Smith'in "Kral Richard" filmindeki rolüyle kazandığı - tokattan birkaç dakika sonra gelen - en iyi erkek oyuncu ödülünün ardından havalara uçması gerekirdi.

Ancak bu ödül Smith'in o geceki davranışlarının gölgesinde kaldı ve stüdyoların aktörle çalışmayı ikinci kez düşünmelerine ya da en azından planlanan projeleri ertelemelerine neden olabilir.

Forbes'tan Scott Mendelson 'ın da belirttiği gibi, "Oscar olayı, özenle hazırlanmış 30 yıllık cana yakın, zararsız ve her zaman açık film yıldızı karizması imajını paramparça etti."

Rock'tan kamuoyu önünde özür dileyen ve Akademi'den istifa eden Smith'in bundan sonra atacağı adımlara bağlı görünüyor.

Rock hala tam olarak sözünü söylemedi

Tartışmalı olaydan üç gün sonra Rock farklı bir sahneye çıktı.

Boston'daki Wilbur Tiyatrosu'nda "Ego Ölüm Turu" kapsamında gerçekleştirdiği komedi şovunda tokat olayına kısaca değindi.

Rock, "Ne olduğuna dair elimde bir sürü şey yok, eğer bunu duymaya geldiyseniz, bu hafta sonundan önce yazdığım koca bir şovum vardı," dedi. "Ve hala olanları sindirmeye çalışıyorum, bu yüzden bir noktada bu konu hakkında konuşacağım. Ciddi de olacak, komik de, ama şu anda biraz espri yapacağım."

Pek çok kişi Rock'ın sadece Smith'ten etkilendiğini değil, aynı zamanda Pinkett Smith'in sağlık durumunu ve Akademi Ödülleri tarihinin en şok edici anlarından biri olarak kabul edilen olayın sonrasını bilip bilmediği hakkındaki düşüncelerini de duymayı bekliyor.

Rock'ın hayatındaki diğer kişiler daha açık sözlü oldular.

Küçük kardeşi komedyen Tony Rock, ağabeyinin nasıl olduğu da dahil olmak üzere bazı soruları yanıtlamak için Twitter 'a girdi.

"Hala Zengin," diye tweet atan Tony Rock, sosyal medyada paylaşılan kendi standup gösterilerinden birinde kardeşinin tokatlanmasına da değindi.

Akademi yaptırımları

Oscar töreninden günler sonra Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Smith hakkında "disiplin soruşturması başlattığını" duyurdu.

Aktör Akademi'den istifa etmiş olsa da, Akademi Başkanı David Rubin Cuma günü yaptığı açıklamada "18 Nisan'da yapılacak bir sonraki yönetim kurulu toplantısından önce, Akademi'nin Davranış Standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bay Smith'e karşı disiplin işlemlerimizi ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu işlemler arasında kalıcı ihraç ve Akademi'nin tüzük ve/veya davranış standartları kapsamında değerlendirilen diğer her şey yer alabilir.

CNN'den Chloe Melas ve Brian Stelter bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com