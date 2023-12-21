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Will Smith Grammy'de doğal olarak gündeme geldi

Meşhur Oscar tokadından bir hafta sonra, Will Smith Grammy'de kesinlikle bazılarının aklındaydı.

 and  Christian Meier
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Will Smith Vanity Fair'in Oscar partisinde..aussiedlerbote.de
Will Smith Vanity Fair'in Oscar partisinde..aussiedlerbote.de

Will Smith Grammy'de doğal olarak gündeme geldi

LeVar Burton, 64. Grammy Ödülleri için düzenlenen tören öncesi bir sunucuyu tanıtırken şaka yaptı.

Burton, "Sıradaki sunucumuzun bir komedyen olduğu konusunda hepinizi uyarmak istiyorum" dedi. "Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Bu yüzden herkesi uyarmam gerekiyor: Koltuklarınızda kalın ve ellerinizi kendinize saklayın. Tamam mı?""

(Smith, Oscar töreninde en iyi belgesel ödülünü sunarken komedyen ve aktör Chris Rock'a vurmuştu).

Grammy ödülleri sırasında sunucu Trevor Noah etkinliğin başında "İnsanların isimlerini ağzımıza almayacağız" diye şaka yaptı.

Rock'a tokat attıktan sonra Smith yerine geri döndü ve komedyenin eşi Jada Pinkett Smith'in adını ağzından uzak tutması gerektiğini bağırdı. Tokat, Rock'ın Pinkett Smith'in yakın kesim saç stili hakkında şaka yapmasının ardından geldi.

Pinkett Smith, otoimmün bir tepkinin neden olabileceği saç dökülmesi olan alopesi hastalığından muzdarip.

Müzisyen Questlove Pazar gecesi Grammy ödüllerini sundu.

Rock, olay sırasında kazandığı Oscar kategorisi olan en iyi belgesel dalında sunuculuk yapıyordu.

Grammy töreninde Questlove birçok kişinin tokat olayına gönderme olarak algıladığı bir yorumda bulundu.

"Bu ödülü ben sunacağım ve sizlerin benden 500 metre uzakta duracağınıza inanıyorum" diyerek şaka yaptı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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