Will Smith Akademi'den istifa etti

Reklamcısı tarafından CNN ile paylaşılan bir açıklamada Smith, "Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden istifa ediyorum ve Kurul'un uygun gördüğü diğer sonuçları kabul edeceğim" dedi.

Smith'in açıklaması şu sözlerle sona erdi: "Değişim zaman alır ve ben bir daha asla şiddetin mantığın önüne geçmesine izin vermeyeceğimden emin olmak için gerekli çalışmaları yapmaya kararlıyım."

Pazar gecesi Oscar töreninde yaşanan utanç verici olayın ardından Akademi Çarşamba günü Smith hakkında "disiplin soruşturması başlattığını" duyurdu.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı David Rubin Cuma günü yaptığı açıklamada, kuruluşun Smith'in "derhal istifasını" aldığını ve kabul ettiğini söyledi.

Rubin, "18 Nisan'da yapılacak bir sonraki yönetim kurulu toplantısından önce, Akademi'nin Davranış Standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bay Smith'e karşı disiplin işlemlerimizi ilerletmeye devam edeceğiz," diye ekledi.

Akademi'nin disiplin işlemleri arasında uzaklaştırma veya ihraç ile birlikte "Yönetmelik ve Davranış Standartları tarafından izin verilen diğer yaptırımlar" da yer alıyor.

Bunun yerine Smith, film yıldızları, yönetmenler ve yapımcılardan oluşan bu ünlü organizasyondan kendi isteğiyle ayrıldı. İstifa etmekle Smith artık her yıl Oscar'a aday gösterilen filmler ve performanslar için oy kullanamayacak. Bununla birlikte, çalışmaları gelecekteki Oscar değerlendirmeleri ve adaylıkları için uygun olmaya devam edecek.

Smith'in açıklamasının tamamı şöyle

"Akademi'nin disiplin duruşması bildirimine doğrudan yanıt verdim ve davranışımla ilgili her türlü sonucu tamamen kabul edeceğim. 94. Akademi Ödülleri sunumundaki davranışlarım şok edici, acı verici ve affedilemezdi. İncittiklerimin listesi uzundur ve Chris'i, ailesini, sevgili arkadaşlarımın ve sevdiklerimin çoğunu, tüm katılımcıları ve evdeki küresel izleyicileri içerir. Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayları ve kazananları olağanüstü çalışmaları için kutlama ve kutlanma fırsatından mahrum bıraktım. Kalbim kırıldı. Başarılarıyla ilgiyi hak edenlere tekrar odaklanmak ve Akademi'nin sinemada yaratıcılığı ve sanatı desteklemek için yaptığı inanılmaz işe geri dönmesini sağlamak istiyorum. Bu nedenle Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden istifa ediyorum ve Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği diğer sonuçları da kabul edeceğim. Değişim zaman alır ve ben bir daha asla şiddetin mantığın önüne geçmesine izin vermemek için gerekli çalışmaları yapmaya kararlıyım."

Cuma günkü açıklama Smith'in konuyla ilgili en pişman olduğu açıklama oldu.

Smith ilk olarak, tokattan yaklaşık kırk dakika sonra, televizyonda yayınlanan en iyi erkek oyuncu ödülünü kabul konuşması sırasında Akademi'den özür dilemişti. Ancak bu konuşmada Rock'tan özür dilememişti.

Smith ertesi gün sosyal medya aracılığıyla Rock 'tan açıkça özür diledi.

Ancak Cuma günü kendisini çok daha fazla eleştirdi ve eylemlerini "şok edici, acı verici ve affedilemez" olarak nitelendirdi.

CNN'den Chloe Melas bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com