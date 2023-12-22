Will Smith 2022 Oscar'ından bu yana ilk kez ödül törenine katılıyor

Smith, Çarşamba günü Afro-Amerikan Film Eleştirmenleri Derneği Ödüllerinde Beacon Ödülünü "Emancipation" filminin yönetmeni Antoine Fuqua ile birlikte kabul etti.

Fuqua oyunculara ve ekibe teşekkür ederek konuştuktan sonra mikrofonu Smith'e verdi.

Smith, "'Emancipation' tüm kariyerim boyunca bireysel olarak en zorlandığım film oldu," dedi. "Modern bir zihni o zaman dilimine taşımak gerçekten zor. O düzeyde bir insanlık dışılığı hayal etmek çok zor."

AppleTV+ filminde Peter adında köleleştirilmiş bir adamı canlandıran Smith, bir sahnenin çekimi sırasında başka bir oyuncunun kendisine laf attığını ve tükürdüğünü anlattı.

"Çekimlerin ikinci günüydü ve hava 110 dereceydi," dedi. "Beyaz aktörlerden biriyle bir sahnedeydim, repliklerimiz vardı ve aktör doğaçlama yapmaya karar verdi. Böylece sahneyi çekmeye başladık. Ben repliğimi söyledim. O da kendi repliğini söyledi. Sonra doğaçlama yaptı ve göğsümün ortasına tükürdü. Eğer incilerim olsaydı, kesinlikle onları tutardım. 'Antoineeeeee' demek istedim ama durdum ve Peter'ın yönetmeni arayamayacağını fark ettim."

Smith sahneyi anlatmaya devam etti.

"İki çekim yapıyoruz. Ben repliğimi yapıyorum. O kendi repliğini yaptı ve yine göğsümün ortasına tükürdü. O anda kendimi tuttum ve bir yanım - şu anda gözlerim doluyor - gerçekten anlayabildiğim için minnettar oldu," diyor Smith. "Sonra uzaktan bir ses duydum ve Antoine, 'Hey, hadi tükürüksüz bir çekim yapalım' dedi. Ve o anda Tanrı'nın gerçek olduğunu anladım."

Smith geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandığı NAACP Image Ödülleri 'ne katılmadı ancak sosyal medya üzerinden bu ödül için duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

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Kaynak: edition.cnn.com