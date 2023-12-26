Will Ferrell ve Ryan Reynolds 'Spirited' ile müzikal komedide ellerini (ve ayaklarını) deniyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sean Anders'in ("Daddy's Home") üstlendiği, Benj Pasek ve Justin Paul'dan oluşan "La La Land" ekibinin şarkılarını yazdığı "Ruhlar Bölgesi" kesinlikle büyük, Broadway tınılı bir havaya sahipken, başrol oyuncularını (esasen şarkı ve dans hareketleriyle tanınmayan) her ikisini de yapmakta başarılı insanlarla kurnazca çevreliyor.

Bununla birlikte, eğlenceli ton, insanların aniden şarkı söylemeye başlamasının uyumsuzluğuna yönelik kendine atıfta bulunan selamlar ile tatil filmi duygusallığı arasında gidip geliyor; oysa ya hicve daha yalın bir bağlılık ya da samimiyetinin utanmazca kucaklanması gerekirdi.

Elbette, Charles Dickens'ın sıkça anlatılan öyküsüyle oynamak, Ferrell'ın, Noel'i metalaştırmaya çalışan bir medya danışmanı olan Reynolds'ın hızlı konuşan Clint Briggs'ine rastlayan Şimdiki Noel Hayaleti rolüyle ilerlemeye çok fazla steno getiriyor. Şimdiki zaman onu bir sonraki "suçlu" olmaya aday olarak tanımlar ve Scrooge benzeri bir kurtuluş şansı sunar. Clint'in umutsuz vaka olarak tanımlanmasına ya da bu kelimeyi tekrar tekrar mırıldanan şarkılardan birinde söylendiği gibi "kurtarılamaz" olmasına aldırmayın.

Reynolds böylece kendisini daha önce pek çok kez oynadığını gördüğümüz yağlı bir karakteri canlandırırken buluyor - "Deadpool " daki ukalalığının bir varyasyonu- Present onu evcilleştirmeye çalışırken, bir yandan da Clint'in patronundan çok yaptıkları işle ilgili vicdanıyla mücadele eden en iyi çalışanına (Octavia Spencer) ilgi duyuyor.

Present'ın ekibinde ayrıca beklenmedik şekilde azgın Geçmiş Noel Hayaleti (Sunita Mani) ve özel anlarında tek yaptığı şeyin işaret etmek olduğundan yakınan Gelecek (Tracy Morgan seslendiriyor) de yer alıyor.

Keşke "Ruhlar Bölgesi", insanların hem karanlık revizyonist versiyonlarını (bkz. FX'in Guy Pearce filmi) hem de "Scrooged" gibi daha geniş parodileri bize veren temel Scrooge hikayesini ne kadar iyi bildikleri göz önüne alındığında, özünde kendi yumruk çizgileri üzerinde step dansı yapmaya devam etmeseydi. Aslında bunun tek faydası, Present'ın Clint'i "Mussolini ve Seacrest'in mükemmel birleşimi" olarak tanımlaması gibi gerçekten iyi olan birkaç espriyi öne çıkarması.

Ferrell ("Elf "vari Noel filmi özgeçmişini ortaya koyuyor) ve Reynolds'ın komedide şarkı söylemekten ve enerjik koreografili dans numaralarından daha becerikli olmaları şaşırtıcı olmasa da, bu konuda gayet yeterli ve bunu yaparken de çok iyi vakit geçiriyor gibi görünüyorlar.

İzleyicilerin o kadar iyi vakit geçirip geçirmeyeceği ise ayrı bir konu. Çünkü sonuçta, "Ruhlar Bölgesi", yıllık bayram eğlencelerinden kendisini ayıracak kadar ayırt edici olamıyor ve geçmişe bir selam çakarak, günümüzde zaman öldürmenin fena olmayan bir yolu olarak hizmet ediyor ama muhtemelen pek de gelecek vaat etmiyor.

"Ruhlar Bölgesi" 11 Kasım'da belirli ABD sinemalarında ve 18 Kasım'da Apple TV+'ta gösterime giriyor. PG-13 olarak derecelendirilmiştir. Açıklama: Eşim Apple'ın bir biriminde çalışıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com