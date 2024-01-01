içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
ToplumHaberlereğlence

Whoopi Goldberg 'Till' için şişman kıyafeti giymediğini söyleyerek bir eleştirmeni düzeltiyor

Whoopi Goldberg, yeni filmi "Till" hakkında yapılan bir eleştiride oyuncunun Emmett Till'in büyükannesi rolünde "dikkat dağıtıcı" bir şişman kıyafeti giydiğinin iddia edilmesinin ardından bu iddiayı düzeltiyor. Goldberg "The View" programında şişman kıyafeti giymediğini ve steroid ilaçlarının...

 and  Hanna Hofmann
2 dakikada okunur
Whoopi Goldberg (sağda) yakında gösterime girecek olan "Till" filminde Danielle Deadwyler (solda)....aussiedlerbote.de
Whoopi Goldberg (sağda) yakında gösterime girecek olan "Till" filminde Danielle Deadwyler (solda) ile birlikte Emmett Till'in büyükannesini canlandırıyor. Goldberg çekimler sırasında şişman kıyafeti giymediğini söyleyerek bir eleştirmeni düzeltti..aussiedlerbote.de

Whoopi Goldberg 'Till' için şişman kıyafeti giymediğini söyleyerek bir eleştirmeni düzeltiyor

Karışık bir eleştiride, Daily Beast muhabiri Goldberg'den sadece bir kez bahsediyor ve Goldberg'in Emmett Till'in büyükannesi rolü için "dikkat dağıtıcı şişman bir takım elbise giydiğini" yazıyor. Eleştiri o zamandan beri bu satırı çıkaracak şekilde düzenlendi ve bir editör notu içeriyor.

Goldberg Pazartesi günkü "The View" programında "Film hakkında ne düşündüğünüz umurumda değil ama bilmelisiniz ki o şişman bir takım elbise değildi" dedi. "O bendim. O steroiddi."

Goldberg, geçen yıl bir tür sinir ağrısı olan siyatik nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına atıfta bulunuyordu; bu nedenle hastaneye kaldırıldı ve yürüteç kullanmaya başladı. "The View" programında, o sırada siyatik semptomlarını tedavi etmek için kullanılabilen steroidler aldığını söyledi.

Goldberg, "Filmin hayranı olmamak sorun değil ama insanların bakışlarını dışarıda bırakmak istiyorsunuz" dedi.

Yine de prestijli bir filmde oynayan popüler ve ödüllü bir aktrisin şişman bir takım elbise giymesi alışılmadık bir durum değil. Pek çok yıldız, bazen aşağılayıcı şekillerde de olsa, şişman takımları giymiştir. Gwyneth Paltrow'un 2001 yapımı "Shallow Hal" filmindeki obez kadın rolünden Sarah Paulson 'ın geçen yılki "American Crime Story "deki Linda Tripp rolüne kadar: Impeachment" filmindeki Linda Tripp rolüyle Sarah Paulson'a kadar, şişman takım elbiselerinin içindeki oyuncular genellikle şişman değiller. "Hairspray "deki John Travolta, "Just Friends "teki Ryan Reynolds ve "Norbit "teki Eddie Murphy gibi erkekler de çoğunlukla komedi rollerinde şişman kıyafetleri giydiler.

Yalnızca bu yıl, şişman takım elbise giyen ünlü oyuncuların sayısında bir artış görüldü: "The Thing About Pam" filminde Renée Zellweger ve "Elvis" filminde Tom Hanks, rolleri için şişman takım elbise giyen Oscar sahiplerine iki örnek. Emma Thompson bu yılın sonunda gösterime girecek olan "Matilda "nın müzikal uyarlamasında bir tane giyiyor ve ödül sezonu aracı "The Whale "de Brendan Fraser hayatının sonuna gelmiş obez bir adamı kilolarca protezin altında canlandırıyor.

İzleyiciler bu uygulamayı sık sık eleştiriyor, özellikle de bir film yapımcısı vücut tipi karakterin vücut tipine uyan bir oyuncuyu oynatmamayı tercih ettiğinde. Emekli profesör ve medya araştırmacısı J. Kevin Thompson, New York Times'a verdiği son röportajda, medyada şişman kıyafetlerinin kullanılmasının - özellikle de şişman kıyafetli aktörler tarafından canlandırılan karakterlerle dalga geçildiğinde ya da karakterler kötü bir şekilde tasvir edildiğinde - izleyicilere psikolojik olarak zarar verebileceğini ve bu zararın çoğuna orantısız bir şekilde kadınların maruz kaldığını söyledi.

Thompson Times'a yaptığı açıklamada, "Bu roller çoğunlukla 'mizah' ile ilişkilendiriliyordu ve tabii ki eğer şakanın hedefi siz olsaydınız o kadar da komik olmayabilirdi" dedi.

"Till" ise görünürde şişman takım elbiseli oyunculara yer vermiyor. Oğlu Emmett'in öldürülmesinin ardından Mamie Till'in aktivizmine ve sivil haklar hareketine yaptığı katkılara odaklanan film 14 Ekim'de vizyona girecek.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

2017'de sahne alırken görüntülenen Paramore'dan Hayley Williams, turnede "Misery Business"....aussiedlerbote.de
Toplum

Paramore, şarkı sözü tartışmaları nedeniyle yayından kaldırdığı 'Misery Business' şarkısını yeniden çalıyor

Grup, bazı dinleyicilerin şarkının sözlerini cinsiyetçi bulduklarını söylemeleri üzerine 2018 yılında şarkıyı çalmayı bıraktı. Ancak yıllar sonra hayranlarının şarkıyı savunması ve şarkıcı Hayley Williams'ın feminizme olan bağlılığını yinelemesinin ardından grup Pazar günü şarkıyı canlı olarak...

 and  Michael Bootcampf
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

2017'de sahne alırken görüntülenen Paramore'dan Hayley Williams, turnede "Misery Business"....aussiedlerbote.de
Toplum

Paramore, şarkı sözü tartışmaları nedeniyle yayından kaldırdığı 'Misery Business' şarkısını yeniden çalıyor

Grup, bazı dinleyicilerin şarkının sözlerini cinsiyetçi bulduklarını söylemeleri üzerine 2018 yılında şarkıyı çalmayı bıraktı. Ancak yıllar sonra hayranlarının şarkıyı savunması ve şarkıcı Hayley Williams'ın feminizme olan bağlılığını yinelemesinin ardından grup Pazar günü şarkıyı canlı olarak...

 and  Michael Bootcampf
Üyeler Herkese Açık