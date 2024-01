Whoopi Goldberg 'Till' için şişman kıyafeti giymediğini söyleyerek bir eleştirmeni düzeltiyor

Karışık bir eleştiride, Daily Beast muhabiri Goldberg'den sadece bir kez bahsediyor ve Goldberg'in Emmett Till'in büyükannesi rolü için "dikkat dağıtıcı şişman bir takım elbise giydiğini" yazıyor. Eleştiri o zamandan beri bu satırı çıkaracak şekilde düzenlendi ve bir editör notu içeriyor.

Goldberg Pazartesi günkü "The View" programında "Film hakkında ne düşündüğünüz umurumda değil ama bilmelisiniz ki o şişman bir takım elbise değildi" dedi. "O bendim. O steroiddi."

Goldberg, geçen yıl bir tür sinir ağrısı olan siyatik nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına atıfta bulunuyordu; bu nedenle hastaneye kaldırıldı ve yürüteç kullanmaya başladı. "The View" programında, o sırada siyatik semptomlarını tedavi etmek için kullanılabilen steroidler aldığını söyledi.

Goldberg, "Filmin hayranı olmamak sorun değil ama insanların bakışlarını dışarıda bırakmak istiyorsunuz" dedi.

Yine de prestijli bir filmde oynayan popüler ve ödüllü bir aktrisin şişman bir takım elbise giymesi alışılmadık bir durum değil. Pek çok yıldız, bazen aşağılayıcı şekillerde de olsa, şişman takımları giymiştir. Gwyneth Paltrow'un 2001 yapımı "Shallow Hal" filmindeki obez kadın rolünden Sarah Paulson 'ın geçen yılki "American Crime Story "deki Linda Tripp rolüne kadar: Impeachment" filmindeki Linda Tripp rolüyle Sarah Paulson'a kadar, şişman takım elbiselerinin içindeki oyuncular genellikle şişman değiller. "Hairspray "deki John Travolta, "Just Friends "teki Ryan Reynolds ve "Norbit "teki Eddie Murphy gibi erkekler de çoğunlukla komedi rollerinde şişman kıyafetleri giydiler.

Yalnızca bu yıl, şişman takım elbise giyen ünlü oyuncuların sayısında bir artış görüldü: "The Thing About Pam" filminde Renée Zellweger ve "Elvis" filminde Tom Hanks, rolleri için şişman takım elbise giyen Oscar sahiplerine iki örnek. Emma Thompson bu yılın sonunda gösterime girecek olan "Matilda "nın müzikal uyarlamasında bir tane giyiyor ve ödül sezonu aracı "The Whale "de Brendan Fraser hayatının sonuna gelmiş obez bir adamı kilolarca protezin altında canlandırıyor.

İzleyiciler bu uygulamayı sık sık eleştiriyor, özellikle de bir film yapımcısı vücut tipi karakterin vücut tipine uyan bir oyuncuyu oynatmamayı tercih ettiğinde. Emekli profesör ve medya araştırmacısı J. Kevin Thompson, New York Times'a verdiği son röportajda, medyada şişman kıyafetlerinin kullanılmasının - özellikle de şişman kıyafetli aktörler tarafından canlandırılan karakterlerle dalga geçildiğinde ya da karakterler kötü bir şekilde tasvir edildiğinde - izleyicilere psikolojik olarak zarar verebileceğini ve bu zararın çoğuna orantısız bir şekilde kadınların maruz kaldığını söyledi.

Thompson Times'a yaptığı açıklamada, "Bu roller çoğunlukla 'mizah' ile ilişkilendiriliyordu ve tabii ki eğer şakanın hedefi siz olsaydınız o kadar da komik olmayabilirdi" dedi.

"Till" ise görünürde şişman takım elbiseli oyunculara yer vermiyor. Oğlu Emmett'in öldürülmesinin ardından Mamie Till'in aktivizmine ve sivil haklar hareketine yaptığı katkılara odaklanan film 14 Ekim'de vizyona girecek.

