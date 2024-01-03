White Sox menajeri, Yankees'li Josh Donaldson'ın Tim Anderson'a ırkçı bir yorumda bulunduğunu söyledi

La Russa maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Irkçı bir yorumda bulundu ve söyleyeceğim tek şey bu" dedi ve suçlamanın "olabildiğince güçlü" olduğunu ekledi.

La Russa ne söylendiğini detaylandırmadı ancak Major League Baseball'daki (MLB) yedi sezonunun tamamını Chicago'da oynayan 28 yaşındaki Anderson, Anderson'ın kendisine saygısız bir şekilde "Jackie" [Robinson] dediğini söyledi.

"Bana Jackie Robinson demeye çalışıyordu, 'Naber Jackie?' gibi." Anderson maçtan sonra şunları söyledi. "Ben böyle oynamam. Bugün kimseyi rahatsız etmiyordum ama o yorumu yaptı ve saygısızcaydı. Bunun için çağrıldığını düşünmüyorum. Gereksizdi."

Jackie Robinson büyük liglerdeki ilk siyahi oyuncuydu.

Beşinci devrede Donaldson ve White Sox tutucusu Yasmani Grandal arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından her iki takımın yedek kulübeleri de boşaltıldı.

Donaldson'ın sahada oynayan Anderson'ı işaret ettiği görüldü ve her iki yedek kulübesi de boşaldı. Anderson takım arkadaşları tarafından zapt edilmek zorunda kaldı. Her iki takıma da uyarılar yapıldı ancak kimse oyundan atılmadı.

Anderson, Donaldson'ın maç sırasında kendisine bu yorumu ilk kez yapmadığını söyledi. "İlk maçta da oldu - ilk kez oyuna girdiğinde - ve o zaman onu bağışladım. Sonra tekrar oldu ve bu hiç hoş değildi. Bu şekilde oynamamıza gerek yok," dedi Anderson.

La Russa'nın yorumunun ırkçı olduğu iddiasına katılıp katılmadığı sorulduğunda Anderson, "Aynı doğrultuda, evet" diyerek aynı fikirde olduğunu belirtti.

Donaldson maçtan sonra Anderson'a "Jackie" dediğini kabul etti ancak bu yorumda ırkçı bir niyet olduğunu reddetti.

Donaldson maçtan sonra gazetecilere "Kavga ya da benzeri bir şey başlatmaya çalışmıyoruz" dedi. "Açıkçası, bunu saygısızlık olarak değerlendirdi ve bakın, eğer öyleyse, özür dilerim çünkü hiçbir şekilde yapmaya çalıştığım şey bu değildi."

Donaldson, Anderson ile durumu ele alacağını ancak Anderson'un bunu yapmaya ne kadar "istekli" olacağından emin olmadığını da sözlerine ekledi.

Donaldson bunun ikisi arasında bir şaka olduğunu iddia etti ve Anderson'ın 2019'da Sports Illustrated'a verdiği ve kendisini "günümüzün Jackie Robinson'ı" olarak tanımladığı röportajdan sonra bu konuda şakalaştıklarını söyledi.

Anderson 2019'da beyzbola "eğlenceyi" geri getirmek istediğini söylerken "Kendimi bugünün Jackie Robinson'ı gibi hissediyorum" demişti. "Bunu söylemek çok büyük bir şey. Ama harika bir şey çünkü o oyunu değiştirdi ve ben de oyunu değiştirmem gereken bir noktaya geldiğimi hissediyorum."

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada MLB'nin konuyu incelediğini ve ilgili tüm taraflarla görüştüğünü söyledi.

Anderson ve Donaldson arasında yakın bir geçmiş var. Geçtiğimiz hafta sonu Yankees ve White Sox arasında oynanan bir maçta, iki oyuncu üçüncü hakemi yakalamaya çalışırken çarpışmış ve Anderson Donaldson'ın yakalamasına itiraz etmişti.

CNN daha fazla yorum için White Sox ve Yankees'e ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com